Arsenal - Monaco Tipp, Prognose & Quoten | 11.12.2024

Arsenal - Monaco Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wer macht den nächsten Schritt in Richtung Achtelfinale?

Unser Arsenal - Monaco Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 11.12.2024 lautet: Die Gunners sind im heimischen Emirates besonders stark. Aus diesem Grund sehen wir die Londoner im Wett Tipp heute auch vorne.

Die besten acht Teams qualifizieren sich in der Liga-Phase der Königsklasse 2024/25 direkt fürs Achtelfinale. Nach den ersten fünf Spieltagen gehören sowohl Arsenal als auch Monaco zu diesen acht Mannschaften. Am Mittwoch treffen beide Vereine aber in London direkt aufeinander. Die Buchmacher schicken die heimstarken Gunners bei der Arsenal Monaco Prognose als recht klare Favoriten auf den Rasen. Uns geht es bei diesem Duell ähnlich.

So entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,89 bei LeoVegas für den Arsenal Monaco Wett Tipp heute “Sieg Arsenal & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Monaco auf “Sieg Arsenal & Unter 3,5 Tore”:

In den letzten 17 Europapokal-Heimspielen hat Arsenal nur 1 Niederlage kassiert

Monaco konnte von den letzten 9 Gastspielen in der Königsklasse lediglich eine gewinnen

Qualität und Heimvorteil sprechen für die Londoner

Arsenal vs Monaco Quoten Analyse:

Beim Marktwert haben die Gunners mit 1,17 Milliarden Euro zu 358 Millionen Euro klar die Nase vorne. Dann berücksichtigen die Arsenal vs Monaco Quoten der Wettanbieter mit deutscher Lizenz natürlich auch noch den Heimvorteil.

So müsst ihr euch bei dieser Partie mit einer Höchstquote von 1,33 für einen Erfolg der Hausherren begnügen. Auf der Gegenseite warten für einen Dreier der Gäste Arsenal gegen Monaco Wettquoten bis zu 10,5 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs Monaco Prognose: Können die Monegassen für eine Überraschung sorgen?

Arsenal gehört in dieser Saison wieder zu den Top-Teams der Premier League. Doch die Gunners haben an 15 Spieltagen mit fünf Remis und zwei Niederlagen auch schon einige Punkte liegengelassen. Am Sonntag reichte es zu Gast bei Fulham nur zu einem 1:1. Dabei hatten Gesamtschüsse (12:2), Ballbesitz (66 Prozent) und Expected Goals (2,03 zu 0,16) eigentlich klar für die Gäste gesprochen. So stehen die Londoner aktuell auf Rang 3 und haben sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer Liverpool, der auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat.

Mit zehn Punkten aus den ersten fünf Partien liegt die Truppe von Coach Mikel Arteta auch in der Königsklasse auf Kurs. Gegen Atalanta (0:0) und Inter Mailand (0:1) ließ man Punkte liegen. Siege gab es gegen PSG (2:0), Donetsk (1:0) und Sporting Lissabon (5:1). 13 der letzten 17 Heimspiele im Europapokal hat Arsenal gewonnen und dabei nur eine Pleite kassiert - das sollte auch im Arsenal Monaco Tipp so bleiben. Seit dem Beginn der vergangenen CL-Spielzeit blieben die Gunners daheim auch sechs Mal ohne Gegentreffer. Auch in der Premier League hat der AFC mit 15 Gegentoren die zweitbeste Abwehr hinter Liverpool (11).

Coach Adi Hütter führte die AS Monaco in der vergangenen Saison zur Vizemeisterschaft. Das war das beste Ergebnis für den Verein seit dem zweiten Platz in der Spielzeit 2017/18. Auch in diesem Jahr spielen die Monegassen wieder ganz oben mit. Zusammen mit Marseille sind die “Rouge et Blanc” mit einem Rückstand von fünf Zählern die ersten Verfolger von Spitzenreiter PSG. Vor allem daheim sind die “Monégasques” stark. Nur Paris (19) holte mehr Heimpunkte als die ASM (17). Zudem gewann nur der Meister aus der Hauptstadt (20) im laufenden Kalenderjahr mehr Ligue-1-Partien als Monaco (19).

Der Start in die CL-Saison glückte mit Siegen gegen Barcelona (2:1), Roter Stern Belgrad (5:1) und Bologna (1:0) sowie einem Remis bei Dinamo Zagreb (2:2). In der Fremde gab es in den letzten 20 Europapokal-Partien fünf Siege (8U, 7N). Schaut man nur auf die Königsklasse, glückte in neun Gastspielen gerade mal ein Sieg (4U, 4N). Vier der letzten acht Pflichtspiele gingen verloren (4S). Darunter war auch die 2:3-Heimpleite in der Champions League gegen Benfica Lissabon. Bis zur 84. Minute hatten die Gastgeber sogar noch mit 2:1 geführt. In der heimischen Liga sind 24 erzielte Tore der schwächste Wert in den Top 6.

Arsenal - Monaco Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 1:1 Fulham (A), 2:0 Manchester United (H), 5:2 West Ham United (A), 5:1 Sporting Lissabon (A), 3:0 Nottingham Forest (H)

Letzte 5 Spiele Monaco: 2:0 Toulouse (H), 1:2 Olympique Marseille (A), 2:3 Benfica Lissabon (H), 3:2 Stade Brest (H), 3:1 Racing Straßburg (A)

Letzte Spiele Arsenal vs Monaco: 2:0 (A), 1:3 (H)

Der einzige Vergleich zwischen beiden Vereinen stammt aus der Saison 2014/15. Im CL-Achtelfinale gewann Monaco das Hinspiel im Emirates mit 3:1 und zog dann trotz einer 0:2-Heimpleite im Rückspiel in die nächste Runde ein.

In der Königsklasse konnten die Monegassen fünf der letzten sieben Duelle mit englischen Mannschaften gewinnen (2N), was sich durchaus auf die Arsenal gegen Monaco Prognose auswirkt. Arsenal hat aber im Europapokal auch lediglich drei von 16 Heimspielen gegen Teams aus Frankreich verloren (9S, 4U).

Die Gunners haben die letzten drei Heimspiele gegen französische Gegner jeweils ohne Gegentor gewonnen. Auch dieses Mal ist unserer Meinung nach durchaus ein Heimsieg zu Null drin.

So seht ihr Arsenal - Monaco im TV oder Stream:

11. Dezember 2024, 21:00 Uhr, Emirates Stadium, London

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Dienstags könnt ihr bei DAZN bis auf ein Spiel alle Partien der Champions League im Live-Stream sehen. Am Mittwoch überträgt der Streaming-Anbieter dann alle Partien. Dazu gehört in dieser Woche auch das Duell zwischen Arsenal und Monaco.

Der Anpfiff im Emirates Stadium erfolgt am Mittwoch um 21 Uhr.

Arsenal vs Monaco: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Arsenal: Raya - Thomas, Saliba, Kiwior, J. Timber - Ödegaard, Jorginho, Rice - Saka, Havertz, Trossard

Ersatzbank Arsenal: Neto (Tor), Heaven, Tierney, Lewis-Skelly, Sterling, Gabriel Martinelli, Merino, Gabriel Jesus, Nwaneri

Startelf Monaco: Majecki - Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique - Matazo, Camara, Akliouche, Minamino, Golovin - Ilenikhena

Ersatzbank Monaco: Köhn, Stawiecki (Tor), Salisu, Zakaria, Ben Seghir, Embolo, Ouattara, Teze, Mawissa

Die Gäste reisen ohne Balogun und Diatta an. Bei den Hausherren werden Calafiori, Tomiyasu und White vermisst.

Deswegen müssen wir aber unsere Arsenal vs Monaco Prognose nicht entscheidend anpassen.

Unser Arsenal - Monaco Tipp: Sieg Arsenal & Unter 3,5 Tore

Monaco spielt bisher eine tolle Saison, sowohl in der Ligue 1 als auch in der Königsklasse. In der Fremde tun sich die Monegassen aber doch um einiges schwerer als daheim. Zudem trifft man am Mittwoch auf heimstarke Gunners.

Da auch die Qualität, die Formkurve und der Heimvorteil für Arsenal sprechen, rechnen wir ebenfalls wie die Bookies mit einem Heim-Dreier. Dabei dürften mit Beteiligung der guten Defensive der Hausherren nicht allzu viele Treffer fallen.