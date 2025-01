Arsenal - Tottenham Tipp, Prognose & Quoten | 15.01.2025

SPORT1 Betting 14.01.2025 • 12:00 Uhr Arsenal - Tottenham Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Können die Gunners ihre kleine Krise beenden?

Unser Arsenal - Tottenham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 15.01.2025 lautet: Die Männer von Mikel Arteta haben zuletzt einige Punkte liegen lassen. Im Wett Tipp heute gegen den Erzrivalen ist aber Besserung in Sicht.

Nach drei Pflichtspielen ohne Sieg steht der Arsenal FC unter Druck. In der Premier League muss dringend ein Sieg her, sonst geht der Anschluss an die Tabellenspitze verloren. Die nächste Gelegenheit für ein Erfolgserlebnis bietet sich schon am Mittwoch im North London Derby.

Für die Buchmacher sind die Hausherren daheim gegen den Erzrivalen in der Arsenal Tottenham Prognose klar favorisiert. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,54 bei Merkur Bets den Arsenal Tottenham Wett Tipp heute „Sieg Arsenal & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Tottenham auf „Sieg Arsenal & Über 1,5 Tore”:

Arsenal ist seit 10 Liga-Spielen ungeschlagen

Daheim sind die Gunners seit 12 PL-Partien ohne Niederlage

In der Premier League wartet Tottenham seit November 2010 auf einen Sieg beim Erzrivalen

Arsenal vs Tottenham Quoten Analyse:

Die Gunners sind in der Premier-League-Tabelle immer noch der erste Verfolger von Tabellenführer Liverpool. So haben die Hausherren im Duell gegen den Zwölften bei den Arsenal vs Tottenham Quoten klar die Nase vorne.

Für einen Heimsieg schaffen es die Quoten maximal auf einen Wert von 1,43. Viel besser sehen dagegen die Arsenal gegen Tottenham Wettquoten für einen Dreier der Gäste aus: Hier warten Quoten zwischen 6,50 und 7,00 auf euch. Mit einem Wettbonus ohne Einzahlung könnte euch ein Außenseiter-Tipp sicher auch leichter fallen.

Arsenal vs Tottenham Prognose: Wer punktet im Nord-London-Derby?

Unter Coach Mikel Arteta verfällt der Arsenal FC immer wieder mal in kleine Krisen, die zwar nur zwei oder drei Wochen andauern, in dieser Zeit aber so viel Schaden anrichten, dass sie die gesamte Saison ruinieren. In so einer Phase stecken die Gunners aktuell. Auf ein 1:1 in der Liga zu Gast in Brighton folgten zwei Niederlagen in den Pokal-Wettbewerben. Erst verlor man das Hinspiel im League-Cup-Halbfinale daheim gegen Newcastle mit 0:2. Dann schieden die Londoner in der 3. FA-Cup-Runde im Heimspiel gegen Manchester United nach Elfmeterschießen aus.

Dabei durften die Hausherren ab der 61. Minute rund eine Stunde in Überzahl agieren und ließen in der regulären Spielzeit einen Foulelfmeter liegen. Somit bleibt bisher der FA-Cup-Sieg 2020 der einzige Titel für Trainer Arteta. In der Premier League kann Arsenal die Schwäche von Serienmeister Manchester City nicht nutzen und steht wieder nur auf Platz 2, dieses Mal hinter Spitzenreiter Liverpool. In den letzten beiden Spielen kamen die Gunners bei 49 Torschüssen, 23 Eckbällen und 6,41 erwarteten Toren lediglich auf ein einziges Tor. Immerhin ist der AFC daheim in der Liga stark und hat seit Anfang November nicht mehr verloren. Diese Heimstärke ist für unseren Arsenal Tottenham Tipp sehr wichtig.

In der vergangenen Saison hatte Coach Ante Postecoglou Tottenham immerhin auf den fünften Platz und damit auch in den Europapokal geführt. In dieser Saison hofften die Fans der Spurs auf einen weiteren Aufwärtstrend, doch die Lilywhites lassen 2024/25 zwar immer mal wieder ihr Können aufblitzen, bekommen aber überhaupt keine Konstanz in ihre Leistungen. Gerade mal sieben Siege an den ersten 20 Spieltagen bei schon zehn Niederlagen (3U) reichen lediglich für Rang 12. Der Rückstand aufs internationale Geschäft beträgt schon zehn Zähler.

Dabei können die Männer aus dem Norden der Hauptstadt die zweitbeste Offensive der Liga (42) und den dritthöchsten Ballbesitz (58,1 Prozent) vorweisen. 30 Gegentore reichen im Ligavergleich aber nur für Rang 13. Daheim hat der THFC mit vier Siegen und fünf Niederlagen (2U) sogar eine negative Bilanz. Vier Tage nach dem beeindruckenden 1:0-Sieg über Liverpool im Halbfinal-Hinspiel des Ligapokals musste Tottenham im FA Cup gegen den Fünftligisten Tamworth in die Verlängerung und setzte sich dann doch mit 3:0 durch.

Arsenal - Tottenham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 3:5 n.E. Manchester United (H), 0:2 Newcastle (H), 1:1 Brighton (A), 3:1 Brentford (A), 1:0 Ipswich Town (H)

Letzte 5 Spiele Tottenham: 3:0 Tamworth (A), 1:0 Liverpool (H), 1:2 Newcastle (H), 2:2 Wolverhampton (H), 0:1 Nottingham (A)

Letzte 5 Spiele Arsenal vs Tottenham: 1:0 (A), 3:2 (A), 2:2 (H), 2:0 (A), 3:1 (H)

Das Derby von Nord-London wurde schon 196 Mal ausgetragen. Arsenal liegt mit 83 Siegen zu 61 Niederlagen (52U) vorne. Für unsere Arsenal Tottenham Prognose interessieren uns aber nur die Duelle der vergangenen Jahre.

Die Spurs konnten nur eines der letzten acht Derbys gegen Arsenal für sich entscheiden (1U, 6N). Der jüngste Sieg im Emirates stammt aus dem Jahr 2018 und dem Ligapokal. In der Liga warten die Lilywhites seit November 2010 auf einen Sieg beim Erzrivalen.

In neun der letzten zehn Spiele zwischen diesen beiden Mannschaften sind bereits in der ersten Halbzeit mindestens zwei Tore gefallen. Auch am Mittwoch erwarten wir einen offensiv geführten Auftakt.

Für den Arsenal Tottenham Tipp „Über 1,5 Tore in 1. Halbzeit“ bekommen wir bei NEO.bet eine Quote von 2,04. Wenn ihr noch kein Konto bei diesem Anbieter habt, solltet ihr euch unmittelbar nach der Anmeldung den NEO.bet Bonus sichern.

Arsenal vs Tottenham: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Arsenal: Raya - Timber, Saliba, Magalhaes, Calafiori - Ödegaard, Partey, Rice - Sterling, Havertz, Martinelli

Ersatzbank Arsenal: Neto (Tor), Kiwior, Tierney, Zinchenko, Lewis-Skelly, Butler-Oyedeji, Kabia, Jorginho, Merino, Nwaneri, Trossard

Startelf Tottenham: Kinsky - Porro, Dragusin, Gray, Spence - Sarr, Bissouma, Maddison - Kulusevski, Solanke, Heung-Min

Ersatzbank Tottenham: Austin (Tor), Whiteman (Tor), Dorrington, Hardy, Olusesi, Lankshear, Reguilon, Werner, Bergvall, Johnson

Bei den Hausherren fallen Spieler wie Gabriel Jesus, Ethan Nwaneri, Ben White, Takehiro Tomiyasu und Bukayo Saka aus.

Die Gäste müssen ohne Micky van de Ven, Guglielmo Vicario, Ben Davies, Cristian Romero, Wilson Odobert, Destiny Udogie, Rodrigo Bentancur und Richarlison auskommen. So viele Ausfälle haben schon eine Auswirkung auf die Arsenal Tottenham Prognose.

Unser Arsenal - Tottenham Tipp: Sieg Arsenal & Über 1,5 Tore

Die gute Nachricht für alle Arsenal-Fans lautet: Die kleinen Krisen der Gunners dauern meistens nur zwei bis drei Spiele an. Dieser Zeitraum wäre nun abgelaufen. Am Mittwoch daheim gegen den Nachbarn spricht wieder alles für den AFC, denn die Spurs spielen bisher eine sehr schwache Saison mit ganz wenigen Highlights.

Im North-London-Derby gab es zudem in den vergangenen Jahren nicht viel zu holen für die Spurs. Des Weiteren ist Arsenal in der Liga weiterhin sehr heimstark. Die Zuschauer dürfen sich, wie fast immer, wenn beide Rivalen aufeinander treffen, auch auf einige Tore freuen.