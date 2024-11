AS Rom - Bologna Tipp, Prognose & Quoten, 10.11.2024

SPORT1 Betting 08.11.2024 • 13:17 Uhr AS Rom - Bologna Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Wann findet die Roma endlich zurück in die Spur?

Unser AS Rom - Bologna Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 10.11.2024 lautet: Die Roma ist denkbar schlecht in die Saison gestartet und liegt mit Rang 12 weit entfernt von den eigenen Ansprüchen. Im Wett Tipp heute ist ein Remis das Höchste der Gefühle.

Am 10. November 2024 empfängt AS Rom im Stadio Olimpico Bologna zu einem spannenden Duell in der Serie A. Beide Teams befinden sich aktuell im Mittelfeld der Tabelle, wobei AS Rom auf Platz 12 und Bologna auf Platz 9 stehen.

Überraschend ist, dass die Buchmacher ein Unentschieden empfehlen, was auf ein ausgeglichenes Spiel in der AS Rom Bologna Prognose hinweist. AS Roms Trainer Ivan Jurić steht aufgrund einer durchwachsenen Bilanz unter Druck, was dem Spiel zusätzliche Brisanz verleiht. Auf der anderen Seite hat Bologna in der jüngsten Zeit konstant gute Leistungen gezeigt, was viel Spannung für das Duell verspricht.

Daher lautet unser AS Rom Bologna Wett Tipp heute: “Unentschieden” zu einer Quote von 3,45 bei Winamax.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Bologna auf “Unentschieden”:

Der empfohlene Wett-Tipp für dieses Spiel ist ein Unentschieden. Beide Mannschaften sind nicht nur defensiv gut organisiert, sondern auch in der Tabelle sehr nah beieinander, was ein ausgeglichenes Spiel verspricht.

Beide Teams haben in 80 Prozent ihrer Heim- bzw. Auswärtsspiele ein Tor erzielt.

In 75 Prozent der letzten 8 Begegnungen wurden weniger als 2,5 Tore erzielt.

Bologna hat seit 8 Spielen in der Serie A nicht verloren. AS Rom und Bologna scheinen ein Spiel auf Augenhöhe zu liefern, in dem jede Mannschaft ihre Stärken ausspielen wird.



AS Rom vs Bologna Quoten Analyse:

Die AS Rom Bologna Quoten, die ihr auch in diversen Sportwetten Apps spielen könnt, bieten interessante Möglichkeiten für Wettfreunde. AS Rom gilt als Favorit mit einer durchschnittlichen Siegquote von 2,10, während ein Unentschieden mit einer Quote von 3,45 bewertet wird. Bologna hat eine Auswärtssiegquote von 3,70.

Mit Blick auf die jüngsten Leistungen und die derzeitigen Platzierungen beider Teams sind die AS Rom vs. Bologna Wettquoten gut ausgewogen. Bologna hat in den letzten Spielen eine beeindruckende Auswärtssieg-Serie hingelegt, auch AS Rom ist meist stark vor heimischem Publikum. Diese Quoten spiegeln die Unsicherheit wider, welche Mannschaft die Oberhand gewinnen wird. Angesichts der defensiven Stärke beider Teams könnte ein Unentschieden eine lukrative Wette sein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs Bologna Prognose: Analyse AS Rom

AS Roms jüngste Leistungen: UNSNS

AS Rom hat in den letzten fünf Spielen eine wechselhafte Leistung gezeigt, was an ihrer Form abzulesen ist. Die Mannschaft hat sowohl Siege als auch Niederlagen erlebt, was ihren aktuellen 12. Platz in der Tabelle erklärt.

Sie haben in den letzten fünf Spielen durchschnittlich 1,20 Tore pro Spiel erzielt und dabei zweimal die weiße Weste behalten. Insbesondere die Niederlage gegen Hellas Verona (2-3) und das Unentschieden gegen Union St. Gilloise (1-1) zeigen die durchwachsene Form der Römer vor dem AS Rom Bologna Tipp auf.

AS Rom - Bologna Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:1 Union St. Gilloise (A), 2:3 Hellas Verona (A), 1:0 Torino (H), 1:5 Fiorentina (A), 1:0 Dynamo Kiew (H).

Letzte 5 Spiele Bologna: 0:1 Monaco (H), 1:0 Lecce (H), 2:0 Cagliari (A), 0:2 Aston Villa (A), 2:2 Genoa (A).

Letzte 5 Spiele AS Rom vs. Bologna: 1:3 (H), 0:2 (A), 0:0 (A), 1:0 (H), 0:0 (H).



Trotz der inkonsistenten Ergebnisse hat Roma das Potenzial, sich aufzuraffen, besonders da sie defensiv gut strukturiert sind. Mit dem bevorstehenden Heimspiel gegen Bologna haben sie eine weitere Chance, ihre Form zu stabilisieren.

AS Rom Schlüsselspieler

AS Rom wird sich auf einige Schlüsselspieler verlassen, um gegen Bologna zu bestehen. Einer der wichtigsten Akteure ist Artem Dovbyk, der mit vier Toren der beste Torschütze des Teams ist. Auch Lorenzo Pellegrini und Paulo Dybala sind im offensiven Mittelfeld entscheidend für das Spiel von Roma.

Ein weiterer wichtiger Spieler in der Verteidigung ist Bryan Cristante, der zusammen mit Gianluca Mancini und Angelino die Abwehrlinie bilden wird.

Erwartete Aufstellung für AS Rom:

Torwart: Mile Svilar

Verteidiger: Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Angelino

Mittelfeldspieler: Zeki Celik, Manu Koné, Enzo Le Fée, Stephan El Shaarawy, Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini

Stürmer: Artem Dovbyk



Besondere Aufmerksamkeit gilt in der AS Rom gegen Bologna Prognose den Duellen zwischen Dovbyk und Bolognas Innenverteidigern Sam Beukema und Jhon Lucumí.

AS Rom Sperren & Verletzungen

AS Rom muss sich in diesem Spiel mit einigen Verletzungssorgen auseinandersetzen. Dies könnte die Mannschaftstaktik und -aufstellung erheblich beeinflussen, besonders in der Verteidigung und im Mittelfeld.

Spieler -- Verletzung -- Erwartetes Comeback

Alexis Saelemaekers Knöchelverletzung Zurück im Training

Mario Hermoso Muskelverletzung In einigen Wochen

Evan Ndicka Muskelverletzung In einigen Wochen

Glücklicherweise hat AS Rom keine aktuellen Sperren zu verzeichnen. Diese Verletzungen, besonders die von Alexis Saelemaekers und Mario Hermoso, verringern die Tiefe der Mannschaft und Trainer Ivan Jurić vor eine Herausforderung stellen, insbesondere in einer Phase, in der er unter großem Druck steht, positive Ergebnisse zu erzielen.

AS Rom - taktische Analyse und Aufstellung:

Formation: 3-4-2-1

Schlüsselstürmer: Artem Dovbyk

Mittelfeld: Manu Koné, Enzo Le Fée

Defensivstärke: Zwei Spiele ohne Gegentor in den letzten fünf Begegnungen

Hervorstechende Strategie: Nutzung der Außen, insbesondere durch Stephan El Shaarawy und Zeki Celik, um die gegnerische Abwehr zu überlasten.



AS Roma plant, die Offensive zu maximieren, indem sie den Topscorer Artem Dovbyk mit kreativen Mittelfeldspielern wie Paulo Dybala und Lorenzo Pellegrini unterstützt. In der Abwehr wird Ivan Jurić auf eine Dreierkette setzen, wobei Gianluca Mancini das Rückgrat bildet. Diese Formation ermöglicht flexible Übergänge zwischen Angriff und Verteidigung, und die kräftige Unterstützung aus dem Mittelfeld verspricht Stabilität.

AS Rom vs Bologna Prognose: Analyse Bologna

Bolognas jüngste Leistungen: NSSNU

Bologna hat in den letzten fünf Partien eine gemischte Bilanz gezeigt, mit einigen Höhen und Tiefen. In dieser Zeit hat Bologna eine robuste Defensive bewiesen und zwei Zu-Null-Spiele eingefahren. Sie erreichten zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen.

Tore erzielten sie im Durchschnitt 1,00 pro Spiel, was auf eine solide, wenn auch nicht spektakuläre Offensivleistung hinweist. Riccardo Orsolini führt das Team in der Torschützenliste mit vier Toren an. Konstanz und Stabilität sind die Schlüsselbegriffe für Bologna, das sich aktuell auf dem 9. Platz mit 15 Punkten befindet und in der Lage ist, auch auswärts zu punkten.

Bologna Schlüsselspieler

Riccardo Orsolini ist definitiv der Schlüsselspieler bei Bologna für den AS Rom vs. Bologna Tipp. Mit vier Toren in der laufenden Saison führt er die Torschützenliste seines Teams an und wird auch gegen AS Rom eine zentrale Rolle spielen. Orsolini wird voraussichtlich auf der rechten Flügelposition auflaufen und versuchen, die Defensive von AS Rom, insbesondere Linksverteidiger Angelino, herauszufordern.

Erwartete Aufstellung für Bologna:

Torwart: Lukasz Skorupski

Verteidiger: Stefan Posch, Sam Beukema, Jhon Lucumí, Charalampos Lykogiannis

Mittelfeldspieler: Remo Freuler, Nikola Moro, Riccardo Orsolini, Dan Ndoye, Jens Odgaard



Stürmer: Santiago Castro Die Duelle zwischen Orsolini und Angelino sowie die zentrale Auseinandersetzung zwischen Santiago Castro und Gianluca Mancini werden spannend zu beobachten sein.



Bologna Sperren & Verletzungen

Bologna muss in diesem Spiel gegen AS Rom auf einige wichtige Spieler verzichten. Diese Ausfälle könnten die Mannschaft stark beeinflussen, vor allem angesichts der wichtigen anstehenden Spiele.

Spieler -- Verletzung/Sperre -- Erwartetes Comeback

Oussama El Azzouzi Knieverletzung Unbekannt

Martin Erlic Oberschenkelverletzung Mitte November 2024

Michel Aebischer Muskelverletzung Mitte November 2024

Der Ausfall von El Azzouzi bedeutet, dass das Mittelfeld von Bologna einen entscheidenden zentralen Spieler vermisst.

Auch Erlić, ein solider Verteidiger, wird fehlen, was die Abwehrreihe schwächen könnte. Die Rückkehr von Aebischer und Erlić Mitte November gibt jedoch Hoffnung auf baldige Stärkung.

Bologna - taktische Analyse und Aufstellung:

Formation: 4-2-3-1

Wichtiger Stürmer: Santiago Castro

Flügelspieler: Riccardo Orsolini und Dan Ndoye

Defensive Mittelfeldpaarung: Remo Freuler und Nikola Moro

Abwehrreihe: Viererkette bestehend aus Stefan Posch, Sam Beukema, Jhon Lucumí und Charalampos Lykogiannis



Bologna setzt auf eine kompakte und gut organisierte Defensive, was sich in den letzten fünf Spielen mit zwei weißen Westen gezeigt hat. Der Angriff wird von Castro angeführt, der von den kreativen Mittelfeldspielern und schnellen Flügelspielern unterstützt wird.

Die Doppelsechs sorgt für Stabilität und unterstützt sowohl die Abwehr- als auch die Offensivbemühungen. Ihre Taktik dreht sich laut AS Rom Bologna Prognose oft um schnelles Umschaltspiel und gezielte Flügelangriffe, was durch Spieler wie Orsolini verstärkt wird, der für Gefahr über die Außenpositionen sorgt.

Unser AS Rom - Bologna Tipp: Unentschieden

In diesen Matches hat Bologna einen leichten Vorteil, besonders in den letzten beiden Aufeinandertreffen, die sie für sich entscheiden konnten. Es zeichnet sich also ab, dass Bologna, trotz einer ähnlichen Defensivstärke beider Teams, einen besseren Lauf gegen AS Rom hat. Dies wird ein spannender Kampf, bei dem beide Teams versuchen werden, ihre aktuelle Position in der Tabelle zu verbessern.

Das Stadio Olimpico in Rom, das eine Kapazität von über 70.000 Zuschauern hat, ist bereit für ein weiteres spektakuläres Spiel zwischen AS Rom und Bologna. Dieses traditionsreiche Stadion bietet eine beeindruckende Kulisse und ist bekannt für seine leidenschaftlichen Fans, die ihre Teams lautstark unterstützen.