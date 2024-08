AS Rom - Empoli Tipp, Prognose & Quoten | 25.08.2024

SPORT1 Betting 24.08.2024 • 11:00 Uhr AS Rom - Empoli Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Fallen die Quoten für einen Heimsieg zu niedrig aus?

Unser AS Rom - Empoli Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 25.08.2024 lautet: Beide Mannschaften erzielten am ersten Spieltag weder ein Tor noch kassierten sie einen Gegentreffer. Für unseren Wett Tipp heute ist das eine geeignete Grundlage.

Beim FC Empoli steht ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Roberto D‘Aversa übernahm im Sommer das Team aus der Toskana. Eine große Veränderung deutete sich auf dem Feld am ersten Spieltag gegen Monza (0:0) allerdings nicht an. Viel eher bestätigte der Auftritt unsere AS Rom Empoli Prognose für eine chancenarme Partie.

Der Roma erging es ziemlich ähnlich. Zu Gast bei Cagliari kam die Mannschaft nicht über ein 0:0 hinaus und bestätigte damit den Trend aus der Vorbereitung. Ein Problem ist das für unseren AS Rom Empoli Wett Tipp heute jedoch nicht. Diesen geben wir bei Bet365 für eine Quote von 1,77 für „Beide Teams treffen: Nein“ ab.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Empoli auf „Beide Teams treffen: Nein“:

Beide Mannschaften schlossen den ersten Spieltag mit einem 0:0 ab.

Empoli hatte in der vergangenen Spielzeit den schwächsten Angriff (29 Tore).

AS Rom gewann die letzten 3 Heimspiele gegen Empoli zu Null.

AS Rom vs Empoli Quoten Analyse:

Ob sich die deutschen Wettanbieter und ihre Kollegen die richtigen AS Rom Empoli Quoten zusammengerechnet haben, darf in Frage gestellt werden. Die Giallorossi sind trotz ihres biederen Auftritts gegen Cagliari (0:0) mit Siegquoten von unter 1,50 ausgestattet.

Etwas unerwartet fallen dagegen die Siegquoten für einen Dreier der Gäste aus. Letztes Jahr nahmen die Empolesi am Ende der Saison den letzten Platz vor der Abstiegszone ein. Im Olympiastadion Rom erreichen sie in der Spitze dennoch nur AS Rom Empoli Wettquoten von circa 6,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs Empoli Prognose: Die Spielfreude fehlt

Nachdem Daniele de Rossi das Amt von Jose Mourinho bei den Römern übernommen hatte, wurde er von den Gazetten für seine wesentlich attraktivere Spielweise in den höchsten Tönen gelobt.

Davon ist vor dem zweiten Spieltag der neuen Saison nicht viel übrig geblieben. Den Wölfen fiel gegen Cagliari nicht viel ein. 15 abgegebene Schüsse klingen nicht allzu schlecht, doch der Kontext nimmt diesen Abschlüssen die Aussagekraft.

Nur drei Bälle flogen beim Saisonauftakt auf den gegnerischen Kasten, mehr als 0,94 erwartbare Tore generierten die Magischen daraus nicht. Kreativität ist gefragt, sie saß aber in Person von Paulo Dybala zu Beginn der Partie auf der Bank.

Von Empoli ist in dieser Begegnung nicht viel zu erwarten. Die Gäste hatten in der vergangenen Spielzeit den schwächsten Angriff in der Serie A (29 Tore) und traten trotz neuem Trainer am ersten Spieltag ähnlich harmlos im letzten Drittel auf.

AS Rom - Empoli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 0:0 Cagliari (A), 1:1 Everton (A), 4:0 Barnsley (A), 1:1 Olympiacos (H), 0:1 Toulouse (H).

Letzte 5 Spiele Empoli: 0:0 Monza (H), 4:1 Catanzaro (H), 0:2 Sampdoria (H), 2:0 Spezia (H), 0:0 Ingolstadt (H).

Letzte 5 Spiele AS Rom vs. Empoli: 1:2 (A), 7:0 (H), 2:0 (H), 2:1 (A), 4:2 (A).

Nur zwei Mannschaften erspielten sich am ersten Spieltag weniger erwartbare Tore als das Team aus der Toskana (0,47 xG): Como (0,17 xG) und die zweite Truppe dieser letztwöchigen Partie, Monza (0,34 xG).

Setzt man die erwartbaren Tore (0,47 xG) in Verbindung mit den abgegebenen Schüssen (2), entsteht ein kritisches Bild der gewählten Abschlusspositionen des FC Empoli. Kein anderes Team der ersten italienischen Liga hatte weniger erwartbare Tore pro Schuss als die Gäste dieser Begegnung (0,04 xG pro Schuss).

Bedeutend besser war diese Zahl bei der Roma nicht. Daniele de Rossi bekam nur wenig Anlass für einen Freudentanz und blickte 0,06 erwartbaren Toren pro Abschluss (15.) fragend hinterher.

Am wahrscheinlichsten ist im AS Rom Empoli Tipp noch ein Zu-Null-Sieg der Gastgeber. Dieser gelang den Giallorossi bereits in den drei vorangegangenen Heimspielen gegen den FC Empoli. Biegt ihr in diese Richtung ab, raten wir zur Verwendung dieses Betano Bonus.

Vermutlich erkennt ihr ebenfalls in der Wette auf „Unter 2,5 Tore“ und den Quoten von knapp 2,00 eine gewissen Value, den ihr für eure AS Rom Empoli Prognose zu nutzen wisst.

So seht ihr AS Rom - Empoli im TV oder Stream:

25. August, 20.45 Uhr, Olympiastadion Rom, Rom

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die vier Vorbereitungsspiele der Gäste endeten allesamt ohne Tore auf beiden Seiten. Den abschließenden Test gegen Sampdoria verlor Empoli (0:2), nachdem zuvor gegen Spezia (2:0), Ingolstadt (0:0) und Castelfiorentino (10:0) kein Gegentor zugelassen wurde.

Daniele de Rossi haderte in der Vorbereitung bereits mit dem Output seiner Angriffsreihe, die in vier der letzten fünf Testspiele maximal ein Tor erzielt hat.

AS Rom vs Empoli: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AS Rom: Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Angelino, Le Fee, Cristante, Soule, Pellegrini, Zalweski, Dovbyk

Ersatzbank AS Rom: Ryan, Marin, Smalling, Nardin, Dahl, Sangare, Bove, Pisilli, Baldanzi, El Shaarawy, Joao Costa, Dybala, Abraham, Shomurodov

Startelf Empoli: Vasquez, Walukiewicz, Viti, Ismaju, Gyasi, Maleh, Henderson, Pezzella, Espostio, Fazzini, Colombo

Ersatzbank Empoli: Chiorra, Seghetti, Marianucci, Guarino, Goglichidze, Tosto, Casace, Stojanovic, Haas, Ekong, Solbakken, Popov, Shpendi, Caputo

Eigentlich sollte die Offensivabteilung der Römer in dieser Saison kein Thema sein. Dem hatten die Giallorossi durch den Transfer von La-Liga-Torschützenkönig Artem Dovbyk (24 Tore) vorbeugen wollen.

Dem neuen Mann in der Sturmspitze fehlte am ersten Spieltag allerdings die Einbindung ins Spiel und seine drei Schüsse waren kaum gefährlich (0,41 xG). Trotzdem war er damit für den Großteil der erwartbaren Tore der Römer verantwortlich.

Unser AS Rom - Empoli Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“

Einen Heimsieg der Roma können wir in dieser Begegnung nicht ausschließen, aber torreich sollte dieser Vergleich nicht werden. Zu schwach sahen die Angriffsbemühungen beider Mannschaften am ersten Spieltag aus. Vielleicht reicht sogar ein einziger Treffer für den ersten Saisonsieg der Hausherren.