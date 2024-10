AS Rom - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 07.10.2024

SPORT1 Betting 07.10.2024 • 09:42 Uhr AS Rom - Wolfsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Frauen Champions League Wette | Erfolgreiche Rückkehr in die Königinnenklasse?

Unser AS Rom - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Frauen Champions League Spiel am 07.10.2024 lautet: Nachdem die Wölfinnen im letzten Jahr die Gruppenphase der UWCL verpasst haben, erwarten wir im Wett Tipp heute bestens eingestellte Wolfsburgerinnen.

Die AS Rom Wolfsburg Prognose zum ersten Spieltag der Uefa Women‘s Champions League (im Folgenden UWCL) ist kniffliger als zunächst gedacht. Bislang duellierten sich die Giallorossi in vier Partien mit deutschen Mannschaften. Zwar gewannen sie keine einzige, doch eine Niederlage konnten die Gastgeberinnen in drei von vier Begegnungen ebenfalls abwenden (0S, 3U, 1N, 7:9 Tore).

Wir entscheiden uns gegen eine klare Siegwette auf die amtierenden DFB-Pokalsiegerinnen und wählen stattdessen eine Match-Kombi. Als AS Rom Wolfsburg Wett Tipp heute wählen wir „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 2,10 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Wolfsburg auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Wettbewerbsübergreifend sind die Römerinnen seit 14 Heimspielen ungeschlagen (12S, 2U).

Wolfsburg setzte sich in der Qualifikation mit 12:0 gegen die Fiorentina durch (Tabellenzweiter der Serie A femminile).

Die Gastgeberinnen blieben nur in 2 von 22 europäischen Partien ohne eigenen Treffer.

AS Rom vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Das vermutete Kräfteverhältnis dieser beiden Mannschaften wird in den AS Rom Wolfsburg Quoten durch eine klare Rollenverteilung zum Ausdruck gebracht. Bei einem Sieg der zweifachen UWCL-Siegerinnnen (2013, 2014) aus Deutschland fallen Siegquoten bis 1,67 an.

Noch fehlte den Wolfsburgerinnen in dieser Spielzeit aber die Konstanz, sodass mit einer Gratiswette für die maximalen AS Rom Wolfsburg Wettquoten von 4,40 für einen Erfolg der Italienerinnen ein interessanter Value herausspringen kann.

AS Rom vs Wolfsburg Prognose: Das erste Double der Vereinsgeschichte

Alessandro Spugna trainiert die Frauenmannschaft der AS Roma seit 2021. Seine Arbeit hat den Gastgeberinnen schon viele einzigartige Momente ermöglicht. Erst im vergangenen Jahr feierten die Giallorossi erstmals in ihrer Vereinsgeschichte das Double aus italienischer Meisterschaft und Pokalsieg.

Darüber hinaus entwickelte der 50-Jährige aus den Gastgeberinnen einen dauerhaften Teilnehmer an der UWCL. In dieser Spielzeit nehmen die Magischen zum dritten Mal in Folge am höchsten europäischen Wettbewerb im Vereinsfußball teil und starten im AS Rom Wolfsburg Frauen Tipp ins internationale Abenteuer.

Wie schon in den beiden vorangegangenen Spielzeiten messen sich die Italienerinnen in der Gruppenphase mit einer deutschen Mannschaft. Letztes Jahr trotzte die Roma den Münchnerinnen zwei Remis ab (je 2:2).

Während der Debüt-Saison in der Königinnenklasse gab es im Heimspiel gegen die Wölfinnen ein 1:1. Nur das Rückspiel beim VfL wurde mit 2:4 verloren.

AS Rom - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:1 Inter Mailand (A), 3:1 Neapel (H), 7:2 Servette Chenois (A), 3:1 Como (A), 3:1 Servette Chenois (H).

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 5:0 RB Leipzig (H), 0:3 Frankfurt (A), 5:0 Florenz (H), 5:1 Köln (H), 7:0 Florenz (A).

Letzte Spiele AS Rom vs. Wolfsburg: 2:4 (A), 1:1 (H).

Die Heimstärke der Römerinnen ist in der AS Rom Wolfsburg Frauen Prognose nicht zu unterschätzen. Wettbewerbsübergreifend ist der italienische Double-Sieger seit 14 Heimspielen ungeschlagen (12S, 2U).

Den Wolfsburgerinnen fielen die bisherigen Gastauftritte in dieser Spielzeit nicht leicht. Nachdem es gegen Jena (1:0) noch zu einem Sieg gereicht hatte, kassierten die Gäste im letzten Auswärtsspiel gegen Frankfurt eine deutliche Niederlage (0:3).

Speziell in der Arbeit gegen den Ball hapert es noch an mehreren Stellen im Team von Tommy Stroot. Sieben Gegentore nach erst fünf absolvierten Liga-Partien stehen für die schwächste Hintermannschaft der Top 5.

Die Auftritte der eigenen Offensive waren zumeist aber völlig in Ordnung. Bei Angreiferin Alexandra Popp liegen bereits sieben Bundesliga-Scorer-Punkte (3.) auf dem Konto. Zudem erzielte die 33-Jährige im Hinspiel gegen die Fiorentina (7:0 Auswärtssieg) einen Hattrick und bestätigte ihre herausragende Frühform.

Vermutet ihr darauf aufbauend eine Partie mit „Über 3,5 Toren“ im gesamten Spiel, stoßt ihr im AS Rom Wolfsburg Frauen Tipp in den Sportwetten Apps auf respektable Quoten von 2,50 und höher.

So seht ihr AS Rom - Wolfsburg im TV oder Stream:

7. Oktober 2024, 18.45 Uhr, Stadio Tre Fontane, Rom

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Letztes Jahr scheiterten die Wolfsburgerinnen völlig überraschend bereits in den Playoffs zur Königinnenklasse. Zuvor hatten die Niedersachsen in elf aufeinanderfolgenden Spielzeiten mindestens das Viertelfinale erreicht.

Erst im Jahr 2023 verfehlten die Wolfsburgerinnen den dritten Titel in der UWCL. Im Finale unterlagen die Gäste gegen Barcelona (2:3), obwohl eine zwischenzeitliche 2:0-Führung auf der Anzeigetafel zu sehen war.

AS Rom vs Wolfsburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AS Rom Frauen: Ceasar, Thögersen, Minami, Linari, Di Guglielmo, Giugliano, Kumagai, Greggi, Dragoni, Viens, Haavi

Ersatzbank AS Rom Frauen: Kresche, Merolla, Aigbogun, Cissoko, Hanshaw, Pandini, Corelli, Troelsgaar, Pilgrim, Glionna, Giacinti

Startelf Wolfsburg Frauen: Frohms, Wilms, Minge, Hegering, Rabano, Huth, Lattwein, Hagel, Endemann, Popp, Brand

Ersatzbank Wolfsburg Frauen: Schmitz, Hendrich, Linder, Wedemeyer, Blomqvist, Kalma, Jonsdottir, Sellner, Beerensteyn

Insgesamt trug der Bundesligist zehn Duelle mit italienischen Mannschaften aus, von denen nur eine Partie in einer Niederlage mündete.

Ansonsten gewannen die Wolfsburgerinnen sechs Vergleiche, teilten sich in drei Begegnungen die Punkte und brachten bis jetzt ein formidables Torverhältnis von 32:10 hervor, was ein gutes Omen in der AS Rom Wolfsburg Frauen Prognose sein kann.

Unser AS Rom - Wolfsburg Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Die Wolfsburgerinnen dürfen sich als Favoritinnen bezeichnen, müssen sich aber vor der Heimstärke der Römerinnen in Acht nehmen. Zudem ist die Defensive der amtierenden DFB-Pokalsiegerinnen noch nicht durchgehend auf höchstem Niveau unterwegs.