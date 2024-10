Aston Villa - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 02.10.2024

Aston Villa - Bayern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Zaubert Bayern wieder in der Königsklasse?

Aston Villa - Bayern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Zaubert Bayern wieder in der Königsklasse?

Unser Aston Villa - Bayern Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 02.10.2024 lautet: Obwohl der deutsche Rekordmeister in der Königsklasse seit drei Auswärtsspielen auf einen Sieg wartet (1U, 2N), favorisieren wir die Bayern im Wett Tipp heute.

Es gibt einfachere Übungen als eine Aston Villa Bayern Prognose zu entwickeln. Beide Mannschaften gewannen fünf ihrer sechs vorangegangenen Begegnungen und waren am ersten Champions-League-Spieltag mit einem Kantersieg erfolgreich. Vor dem direkten Aufeinandertreffen patzte Aston Villa jedoch in der Premier League und teilte sich mit Aufsteiger Ipswich (2:2) die Punkte.

Der kleine Ausrutscher ist jedoch nicht das einzige Indiz für unseren Aston Villa Bayern Wett Tipp heute, den wir bei Bet365 zu einer Quote von 2,87 auf die Match-Kombi „Sieg Bayern & Beide Teams treffen“ abgeben.

Darum tippen wir bei Aston Villa vs Bayern auf „Sieg Bayern & Beide Teams treffen“:

Aston Villa vs Bayern Quoten Analyse:

In ganz anderen Bereichen liegen die Aston Villa Bayern Wettquoten für eine erfolgreiche Begegnung der Hausherren. Für die Höchstquote von 4,40 solltet ihr euch nur entscheiden, wenn euch eine Gratiswette zur Verfügung steht.

Aston Villa vs Bayern Prognose: Die Problemseite der Villans

In den vergangenen Wochen und Monaten musste der Spanier allerdings immer wieder unterschiedliche Spieler aufstellen und auf Verletzungen sowie mangelnde Alternativen reagieren.

Am vergangenen Wochenende übernahm Ezri Konsa die Aufgabe und konnte sich überhaupt nicht damit anfreunden. Immer wieder fehlte die Balance in der Abwehr, sodass schließlich beide Gegentore (2:2 gegen Ipswich) über die rechte Abwehrseite eingeleitet wurden.

Grundsätzlich ist im Aston Villa Bayern Tipp mit mehreren Treffern zu rechnen. Aston Villa (3:0 vs. Young Boys) und Bayern (9:2 vs. Dinamo Zagreb) erledigten ihre Aufgaben am ersten CL-Spieltag mit Bravour und zeigten sich offensivfreudig.