Aston Villa - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 05.10.2024 • 06:00 Uhr Aston Villa - Manchester United Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Endspiel für Erik ten Hag?

Unser Aston Villa - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 06.10.2024 lautet: Der Befreiungsschlag für die Red Devils bleibt aus. In unserem Wett Tipp heute schaffen sie es aber zumindest auf die Anzeigetafel.

Sitzt Erik ten Hag am Sonntag zum vorerst letzten Mal auf der Trainerbank der Red Devils? In unserer Aston Villa Manchester United Prognose sehen wir sein Team jedenfalls nicht in der Favoritenrolle. Der Gastgeber empfängt den englischen Rekordmeister nach dem Sieg in der Champions League unter der Woche gegen den FC Bayern mit breiter Brust.

Einen Treffer und auch einen Punkt können wir uns für die Gäste durchaus vorstellen. Zu einem Dreier im Villa Park sollte es allerdings eher nicht kommen. Deshalb entscheiden wir uns für den Aston Villa Manchester United Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,05 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Aston Villa vs Manchester United auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Aston Villa ist seit 7 Pflichtspielen ungeschlagen (6S, 1U).

Man United ist seit 4 Pflichtspielen sieglos (3U, 1N).

In 6 der letzten 7 Duelle gab es Tore auf beiden Seiten.

Aston Villa vs Manchester United Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Buchmacher in dieser Partie schlägt leicht zugunsten der Gastgeber aus. Die Aston Villa Manchester United Quoten für Wetten auf einen Heimerfolg liegen in der Spitze bei 2,30. Die Quoten für Wetten auf einen Sieg der Red Devils bewegen sich um 3,00 herum und sind damit nicht allzu weit entfernt.

Nach Meinung der Wettanbieter wird es ein torreiches Match geben. Die Aston Villa Manchester United Wettquoten für „Über 2,5 Tore“ erreichen gerade einmal Höchstwerte von 1,58. Spielt man diesen Tipp bei einem Wettanbieter ohne Steuer, hat man am Ende zumindest etwas mehr von seinem Gewinn übrig.

Aston Villa vs Manchester United Prognose: Wieder kein Sieg für United

Es wäre sicherlich nicht vermessen, Aston Villa als eine „Mannschaft der Stunde“ zu bezeichnen. Seit sieben Pflichtspielen sind die Villans ungeschlagen. Sechs dieser sieben Partien haben sie für sich entschieden. Überhaupt gab es im bisherigen Saisonverlauf nur eine Pleite in neun Pflichtspielen (7S, 1U).

Die einzige Niederlage gab es am zweiten Spieltag der Premier League gegen Vizemeister Arsenal. Unter der Woche konnte das Team von Trainer Unai Emery in der Champions League den FC Bayern mit 1:0 bezwingen und den Münchnern die erste Pflichtspiel-Niederlage in dieser Saison zufügen.

Schon am ersten Spieltag der Königsklasse gab es einen ungefährdeten 3:0-Erfolg bei den Young Boys Bern. Nach alldem sehen wir die Gastgeber in unserem Aston Villa Manchester United Tipp bestens gerüstet. Die aktuellen 13 Punkte nach sechs Premier-League-Spieltagen bedeuten den besten Start seit 16 Jahren.

Seitdem Emery das Ruder bei den Villans übernommen hat, haben nur Manchester City (85), Liverpool (84) und Arsenal (81) mehr Punkte geholt als das Team aus Birmingham (74). 23 der bisherigen 35 Heimspiele unter dem Spanier wurden gewonnen (66 Prozent) - der zweitbeste Wert eines Villa-Trainers nach Europapokal-Trainer Tony Barton (37/53, 70 Prozent).

Aston Villa - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 1:0 Bayern (H), 2:2 Ipswich Town (A), 2:1 Wycombe (A), 3:1 Wolverhampton (H), 3:0 Young Boys (A)

Letzte 5 Spiele Manchester United: 3:3 FC Porto (A), 0:3 Tottenham (H), 1:1 Twente (H), 0:0 Crystal Palace (A), 7:0 Barnsley (H)

Letzte 5 Spiele Aston Villa vs Manchester United: 1:2 (H), 2:3 (A), 0:1 (A), 2:4 (A), 3:1 (H)

Er wollte in der Europa League den Bock umstoßen und zunächst sah es auch gut aus. Doch dann musste Man United-Trainer Erik ten Hag mit ansehen, wie sein Team im Auswärtsspiel beim FC Porto eine frühe 2:0-Führung nach 20 Minuten binnen sieben Zeiger-Umdrehungen aus der Hand gab.

Nachdem der FCP kurz nach der Pause auf 3:2 stellte und Red-Devils-Kapitän Bruno Fernandes kurz vor Schluss seinen zweiten Platzverweis binnen fünf Tagen kassierte, sah es nach der nächsten herben Pleite aus. Doch der englische Rekordmeister zeigte Moral und kam in der Nachspielzeit doch noch zum 3:3-Ausgleich.

Es war ein moralisch wichtiger Erfolg, ändert aber nichts an der Tatsache, dass Man United nunmehr seit vier Pflichtspielen sieglos ist (3U, 1N). Sollten die Red Devils auch am Sonntag nicht gewinnen, dann könnte es das für Erik ten Hag gewesen sein. Nach sechs Premier-League-Spieltagen stehen gerade einmal sieben Punkte auf der Habenseite.

Weniger Zähler zum Vergleichszeitpunkt hatte United in seiner PL-Historie noch nie. Insofern können wir den Gästen in unserer Aston Villa Manchester United Prognose auch keine allzu großen Chancen bescheinigen, auch wenn wir wissen, dass die Villans zu den absoluten Lieblingsgegnern der Red Devils zählen.

So seht ihr Aston Villa - Manchester United im TV oder Stream:

06. Oktober 2024, 15 Uhr, Villa Park, Birmingham

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Wenn ihr bei eurem Aston Villa Manchester United Tipp live dabei sein wollt, dann benötigt ihr hierfür ein Abo bei Sky. Der Anbieter zeigt das Match im TV und Stream. Alternativ lassen sich die Begegnungen aus der Premier League auch bei WOW im Rahmen eines Partnerprogramms mit Sky streamen.

United hat die letzten vier direkten Duelle allesamt für sich entschieden. In ihrer Premier-League-Historie gewannen sie bislang 40 Spiele gegen die Villans. Den Rekord an den meisten PL-Siegen gegen einen und denselben Gegner hält Man United selbst: Den FC Everton konnte der Rekordchampion einmal mehr, also schon 41 Mal bezwingen.

Aston Villa vs Manchester United: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Aston Villa: Martinez; Konsa, Carlos, Torres, Maatsen; Barkley, Tielemans, Bailey, Rogers, Philogene; Watkins

Ersatzbank Aston Villa: Gauci, Bogarde, Digne, Ramsey, Onana, Buendia, Cash, Duran, Young, Swinkels, Nedeljkovic

Startelf Manchester United: Onana; Mazraoui, de Ligt, Martinez, Dalot; Mainoo, Ugarte, Garnacho, Fernandes; Rashford, Hojlund

Ersatzbank Manchester United: Bayindir, Evans, Gore, Lindelöf, Casemiro, Eriksen, Amad, Antony, Maguire, Zirkzee

Nach erfolgreichem Einspruch gegen den Platzverweis für Bruno Fernandes ist Man Uniteds Kapitän am Sonntag mit an Bord. Er soll dafür sorgen, dass sein Team seine Wahnsinns-Bilanz im Villa Park weiter ausbaut.

Nur eines der letzten 25 Gastspiele dort hat Manchester United verloren (16S, 8U). Die Gastgeber wiederum legen ihre Hoffnungen in Ollie Watkins. Unter Emery war der Stürmer in insgesamt 67 Einsätzen an 55 Toren beteiligt. Für uns ist er ein Kandidat für eine Torschützen-Wette, für die man im besten Fall einen Freebet Code nutzt.

Unser Aston Villa - Manchester United Tipp: „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“

Der direkte Vergleich spricht in der Aston Villa Manchester United Prognose ohne Frage für die Gäste. Diese befinden sich aber aktuell in einer (Ergebnis-)Krise, während die Gastgeber momentan einen ganz starken Lauf haben. Zudem spielten sie am Mittwoch unter der Woche zu Hause in der Champions League und gewannen gegen die Bayern, womit sie auch einen Tag länger Pause hatten als der Gegner, der zudem auswärts in Porto ran musste und eine 2-Tore-Führung nicht über die Zeit bringen konnte. Mindestens ein Tor sollte United gegen den Lieblingsgegner gelingen, doch zu drei Punkten wird es nicht reichen.