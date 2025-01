Aston Villa - West Ham Tipp, Prognose & Quoten 10.01.2025

SPORT1 Betting 09.01.2025 • 12:00 Uhr Aston Villa - West Ham Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FA Cup Wette | Welcher Erstligist muss früh die Segel streichen?

Unser Aston Villa - West Ham Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 10.01.2025 lautet: Die Villans können in dieser Saison vor allem durch ihre Heimstärke überzeugen. Damit ziehen die Männer aus Birmingham auch im Wett Tipp heute in die nächste Runde ein.

In der dritten FA-Cup-Runde der Saison 2024/25 werden 32 Partien ausgetragen. Dabei kommt es auch zu zwei reinen Premier-League-Duellen. In einem davon empfängt der Aston Villa FC am Freitag den West Ham United FC.

Beim Blick auf den 1x2-Markt gehen die Hausherren gegen die kriselnden Hammers in unserer Aston Villa West Ham Prognose als klare Favoriten ins Rennen. Wir entscheiden uns dabei mit einer Quote von 1,85 bei Interwetten für den Aston Villa West Ham Wett Tipp heute “Sieg Aston Villa & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Aston Villa vs West Ham auf “Sieg Aston Villa & Über 1,5 Tore”:

Villa ist das zweitbeste Heimteam der Premier League

West Ham steht in der Liga aktuell nur auf Platz 14

Seit 4 Duellen warten die Hammers auf einen Sieg gegen die Villans

Aston Villa vs West Ham Quoten Analyse:

Beide Vereine hinken in der Premier-League-Tabelle aktuell ihren Ansprüchen hinterher. Dabei stehen die Villans aber auf Rang 8 noch deutlich besser da als die Hammers, die lediglich auf Platz 14 geführt werden. So schlagen sich auch die Aston Villa vs West Ham Quoten am Freitag auf die Seite der Hausherren.

Für einen Heimsieg bekommt ihr Quoten im Schnitt von 1,69. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Londoner mit Aston Villa gegen West Ham Wettquoten zwischen 4,10 und 4,55 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Aston Villa vs West Ham Prognose: Der Villa-Park ist eine Festung

Coach Unai Emery führte Aston Villa in der vergangenen Saison der Premier League auf den vierten Platz. Das war das beste Ergebnis für den Verein in der höchsten englischen Spielklasse seit dem Jahr 1995/96. Zudem lösten die Hammers dadurch erstmals das Ticket für die Champions League. Vor allem in der Königsklasse konnten die Villans in dieser Spielzeit mit 13 Punkten (4S, 1U, 1N) aus den ersten sechs Spielen überzeugen. In diesem Bewerb gab es Siege gegen Bayern, Bologna, RB Leipzig und die Young Boys.

In der englischen Liga läuft es dagegen mit Rang 8 nicht optimal. Das hat vor allem mit den etwas schwächeren Leistungen in der Fremde zu tun. So steht Villa mit zehn Punkten aus neun Spielen in der Auswärtstabelle lediglich auf Platz 14. Die letzten fünf PL-Gastspiele gingen alle verloren. Auf der Gegenseite hat nur Liverpool (23) 2024/25 mehr Heimpunkte geholt als die Männer von Trainer Emery (22). Eine Problemzone ist auch die Defensive. Der AVFC blieb in den vergangenen 23 Liga-Spielen nur zweimal ohne Gegentor. Wenn ihr vor eurem Aston Villa West Ham Tipp nach einem Sportwetten Bonus ohne Einzahlung sucht, können wir euch bestimmt helfen.

Im Sommer 2024 hatten die Verantwortlichen von West Ham über 120 Millionen Pfund für neue Spieler ausgegeben. Zudem wurde mit Julen Lopetegui ein neuer Trainer verpflichtet. Damit wollten die Hammers wieder um die Europapokal-Plätze mitspielen, doch dieser Plan ist bisher überhaupt nicht aufgegangen. Die Hammers konnten von den ersten 20 Premier-League-Spielen gerade mal sechs gewinnen und sind näher an der Abstiegszone dran (7 Punkte) als am ersten Europapokal-Rang (11 Zähler). Bisher bekam der Coach auch noch die Rückendeckung des Vereins.

Doch nach den jüngsten zwei Klatschen, einem 0:5 daheim gegen Liverpool und einem 1:4 bei Manchester City, steht der Spanier wohl unmittelbar vor der Entlassung. Als Nachfolger soll Graham Potter bereitstehen. Sollte diese Entscheidung noch vor Freitag fallen, würde die Aston Villa West Ham Prognose dadurch natürlich deutlich beeinträchtigt werden. Von den letzten fünf Pflichtspielen konnten die Hammers nur eines gewinnen. Aus den vergangenen acht Partien holte der WHUFC gerade mal acht Punkte. 39 Gegentore werden nur von den Aufsteigern Southampton und Leicester City (beide 44) überboten.

Aston Villa - West Ham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 2:1 Leicester City (H), 2:2 Brighton (H), 0:3 Newcastle United (A), 2:1 Manchester City (H), 1:2 Nottingham Forest (A)

Letzte 5 Spiele West Ham: 1:4 Manchester City (A), 0:5 Liverpool (H), 1:0 Southampton (A), 1:1 Brighton (H), 1:1 Bournemouth (A)

Letzte 5 Spiele Aston Villa vs West Ham: 2:1 (A), 1:1 (A), 4:1 (H), 1:1 (A), 0:1 (H)

In den Datenbanken finden sich 121 Duelle zwischen den beiden Vereinen. West Ham liegt in der Bilanz noch knapp mit 46 Siegen zu 40 Niederlagen vorne (36U). In Birmingham spricht die Statistik aber mit 29 Erfolgen zu 16 Pleiten (14U) für die Hausherren. Am 1. Spieltag der laufenden Premier-League-Saison gab es diese Paarung auch schon.

Villa setzte sich zu Gast in London mit 2:1 durch. Seit vier Vergleichen warten die Hammers auf einen Sieg gegen den AVFC (2U, 2N). Im FA Cup trafen beide Vereine erst dreimal aufeinander. Diese Vergleiche stammen aber aus den Spielzeiten 1912/13, 1976/77

SPORTWETTEN BEI SPORT1

In neun der letzten zehn Aufeinandertreffen zwischen beiden Vereinen fielen auf beiden Seiten Tore. Auch dieses Mal halten wir den Aston Villa West Ham Tipp “Beide Teams treffen” für recht wahrscheinlich. Gehen beide Keeper ohne eine “Weiße Weste” vom Feld, wird das in der ODDSET App mit einer Quote von 1,63 belohnt.

Aston Villa vs West Ham: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Aston Villa: E. Martinez - Cash, Konsa, Mings, Digne - Kamara, Barkley, Bailey, Tielemans, McGinn - Watkins

Ersatzbank Aston Villa: Olsen (Tor), Bogarde, Nedeljkovic, Swinkels, Jimoh, Onana, Ramsey, Buendia, Maatsen

Startelf West Ham: Areola - Coufal, Todibo, Kilman, Wan-Bissaka - Soucek, Ed. Alvarez, Kudus, Lucas Paqueta, Summerville - Füllkrug

Ersatzbank West Ham: Foderingham (Tor), Cresswell, Carlos Soler, Irving, Rodriguez, Scarles, Mavropanos, Luis Guilherme, Ings

Die Gastgeber müssen wohl ohne die verletzten Pau Torres, Diego Carlos, John McGinn und Jaden Philogene auskommen. Zudem sitzt Jhon Duran eine Sperre ab. Bei den Gästen fehlen Michail Antonio, Jarrod Bowen, Jean-Clair Todibo und Emerson Palmieri.

Vor allem Top-Angreifer Bowen wird schmerzlich vermisst. So hat die Personallage durchaus Auswirkungen auf die Vorhersage.

Unser Aston Villa - West Ham Tipp: Sieg Aston Villa & Über 1,5 Tore

West Ham gehört aktuell zu den formschwächsten Teams der Premier League. Coach Lopetegui steht vor dem Aus. Nun müssen die Hammers auch noch bei den heimstarken Villans ran, dabei fehlen auch noch einige wichtige Spieler.

So dürfen sich die Gäste keine großen Hoffnungen machen. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine große Überraschung. Zudem dürfen sich die Zuschauer im Villa Park auch auf ein paar Tore freuen.