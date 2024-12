Atalanta Bergamo - AC Milan Tipp, Prognose, Quoten 06.12.

SPORT1 Betting 05.12.2024 • 11:00 Uhr Atalanta Bergamo - AC Milan Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Geht die Serie der “Göttin” weiter?

Unser Atalanta Bergamo - AC Milan Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 06.12.2024 lautet: “La Dea” ist aktuell das formstärkste Team in Italien. So muss man den Hausherren auch im Wett Tipp heute daheim gegen die Rossoneri etwas Zählbares zutrauen.

Schaut man in der Serie A auf eine Formtabelle seit dem 6. Spieltag steht Atalanta mit acht Siegen und einem Remis bei 26:5 Toren alleine an der Spitze. Durch diese tolle Serie träumen die Fans von “La Dea” vom ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Der Rückstand auf Spitzenreiter Neapel beträgt nur einen Zähler. Die gute Form wird am Freitag im Heimspiel gegen die Rossoneri erneut auf den Prüfstand gestellt. In unserer Atalanta Bergamo AC Milan Prognose sehen wir die Hausherren genauso wie die Bookies vorne.

So spielen wir mit einer Quote von 1,57 bei Betano den Atalanta Bergamo AC Milan Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”

Darum tippen wir bei Atalanta Bergamo vs AC Milan auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Seit 13 Pflichtspielen ist Atalanta ohne Niederlage

Milan wartet seit 3 Duellen gegen Bergamo auf einen Sieg

“La Dea” hat die beste Offensive der Serie A

Atalanta Bergamo vs AC Milan Quoten Analyse:

In der Serie-A-Tabelle hat “La Dea” neun Punkte und fünf Plätze Vorsprung auf die Rossoneri. So schicken die Atalanta Bergamo vs AC Milan Quoten die Gastgeber als Favoriten ins Rennen.

Für einen Heimsieg klettern die Quoten auf einen Höchstwert von 2,00. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Gäste bei den Buchmachern, die euch auch Sportwetten mit Apple Pay ermöglichen, Atalanta Bergamo gegen AC Milan Wettquoten zwischen 3,50 und 4,00.

Atalanta Bergamo vs AC Milan Prognose: Können die Rossoneri den Lauf der Göttin stoppen?

Atalanta ist wie schon erwähnt in der Serie A aktuell das Team der Stunde. Das 2:0 am Montag bei der AS Roma war der achte Pflichtspielsieg in Folge. Seit 13 Pflichtpartien ist die Mannschaft von Coach Gian Piero Gasperini ungeschlagen (11S, 2U). Der Aufschwung bei den “Orobici” hatte sich schon in der Vorsaison mit dem Gewinn der Europa League angedeutet. Zudem hat der Trainer den Verein in den letzten acht Spielzeiten sechsmal unter die Top 5 geführt. Einige dritte Plätze waren aber bisher das Höchste der Gefühle. In dieser Spielzeit scheint mehr möglich zu sein.

Die aktuelle Mannschaft hat den offensiven Spielstil, das schnelle Umschaltspiel, das hohe Pressing und die mutige Spielweise des Coaches weiter perfektioniert und wird dies auch im Atalanta Bergamo AC Milan Tipp unter Beweis stellen. Zudem schlug Neuzugang Mateo Retegui, der aktuell die Torschützenliste der Serie A mit zwölf Treffern anführt, voll ein. So stellt Atalanta mit 36 Treffern auch die beste Offensive der Liga. Zudem spielt „La Dea“ ebenfalls eine tolle Champions-League-Saison und ist als eines von drei Teams nach fünf Spieltagen noch ungeschlagen. Zu torlosen Remis gegen Arsenal und Celtic kamen Siege gegen Donetsk (3:0), den VfB Stuttgart (2:0) und die Young Boys (6:1).

Nach 13 Spieltagen steht Milan nur auf Platz sieben der Tabelle und hat schon zehn Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Napoli. Spieler, Fans und Verantwortliche hatten sicher auf einen besseren Start in die neue Saison gehofft, doch inzwischen zeigt die Formkurve bei den Rossoneri durchaus nach oben. Die AC ist aktuell seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen (4 Siege, 2 Remis). Coach Paulo Fonseca, der gerüchteweise zwischenzeitlich schon vor dem Aus stand, sitzt wieder fester im Sattel.

Es scheint so, als habe sich die Mannschaft endlich an das neue System des Trainers gewöhnt. Zudem blühten in den vergangenen Partien Spieler wie Reijnders und Leao wieder auf. Am Dienstag zogen die Mailänder mit einem souveränen 6:1-Heimsieg gegen den Absteiger aus Sassuolo ins Viertelfinale der Coppa Italia ein. Nur zwei Teams geben in dieser Serie-A-Saison mehr Torschüsse pro Spiel ab als Milan. Während die Rot-Schwarzen in der Heimtabelle mit 14 Punkten (4S, 2U, 1N) auf einem guten vierten Platz stehen, reichen acht Punkte auf des Gegners Platz (2S, 2U, 2N) nur für Rang 10.

Atalanta Bergamo - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 2:0 AS Rom (A), 6:1 Young Boys (A), 3:1 Parma (A), 2:1 Udinese Calcio (H), 2:0 VfB Stuttgart (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 6:1 Sassuolo Calcio (H), 3:0 Empoli (H), 3:2 Slovan Bratislava (A), 0:0 Juventus Turin (H), 3:3 Cagliari Calcio (A)

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo vs AC Milan: 1:1 (A), 2:1 (A), 3:2 (H), 0:2 (A), 1:1 (H)

Nach 134 Aufeinandertreffen führt Milan die Bilanz gegen Atalanta mit 59 Siegen zu 29 Niederlagen deutlich an (46U). Auch in Bergamo haben die Rossoneri mit 26 Erfolgen in 67 Gastspielen bei 17 Pleiten (24U) die Nase vorne.

Seit drei Duellen wartet die AC aber auf einen Sieg gegen “La Dea” und wird es auch diesmal in der Atalanta Bergamo AC Milan Prognose nicht leicht haben. In der Vorsaison gewannen die “Orobici” in der Liga daheim (3:2) und im Pokal auswärts (2:1). Das Serie-A-Rückspiel im Giuseppe Meazza endete mit einem 1:1.

In acht der vergangenen zehn Duelle zwischen beiden Vereinen in Bergamo trafen beide Teams ins Schwarze. Das gilt auch für 83 Prozent der Heimspiele von Atalanta sowie für 83 Prozent der Auswärtsspiele der Mailänder.

Mit diesem Wissen macht der Atalanta Bergamo vs. AC Milan Tipp “Beide Teams treffen”, für den wir bei AdmiralBet eine Quote von 1,58 bekommen, durchaus Sinn. Neukunden sollten sich zuvor den aktuellen AdmiralBet Bonus nicht entgehen lassen.

So seht ihr Atalanta Bergamo - AC Milan im TV oder Stream:

06. Dezember 2024, 20:45 Uhr, Gewiss Stadium, Bergamo

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Fans des italienischen Fußballs sollten sich Gedanken über ein Abo bei DAZN machen. Denn der Streaming-Anbieter hat sowohl die Serie A als auch die Coppa Italia exklusiv in seinem Programm.

In diesem Rahmen wird auch das Spitzenspiel zwischen Bergamo und Milan übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Freitag im Gewiss Stadium um 20:45 Uhr.

Atalanta Bergamo vs AC Milan: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Atalanta Bergamo: Carnesecchi - Koussonou, Hien, Kolasinac, Bellanova - Ederson, De Roon, Ruggeri - Samardzic - Retegui, Lookman

Ersatzbank Atalanta Bergamo: Rui Patricio, Rossi, Djimsiti, Toloi, Pasalic, Scalvini, Palestra, Sulemana, Brescianini, Cuadrado, De Ketelaere, Zaniolo

Startelf AC Milan: Maignan - Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Hernandez - Fofana, Reijnders - Musah, Pulisic, Leao - Morata

Ersatzbank AC Milan: Sportiello, Torriani, Calabria, Tomori, Pavlovic, Terracciano, Loftus-Cheek, Chukwueze, Okafor, Abraham, Camarda

Bei den Hausherren fehlen Scamacca, Zappacosta und Godfrey. Die Gäste müssen ohne Florenzi, Bennacer und Jovic auskommen.

Unsere Atalanta Bergamo gegen AC Milan Prognose müssen wir deswegen aber nicht ändern oder anpassen.

Unser Atalanta Bergamo - AC Milan Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Auf den ersten Blick überrascht die Tatsache, dass die Quoten für einen Heimsieg auf einen Wert von etwa 2,00 klettern, da Atalanta aktuell so formstark und treffsicher ist.

Doch auch bei der AC zeigt die Formkurve wieder nach oben. Zudem kann sich die Bilanz der Rossoneri gegen “La Dea” sehen lassen, wenn auch nicht in den letzten drei Duellen.

Aus diesen Gründen kommen wir zum gleichen Urteil wie die Buchmacher und sehen ebenfalls die Hausherren vorne. Allerdings sichern wir unseren Tipp mit der Option “Beide Teams treffen” ab. Dabei dürften auch ein paar Tore fallen.