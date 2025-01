Atalanta Bergamo - Neapel Tipp, Prognose, Quoten 18.01.25

Atalanta Bergamo - Neapel Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Bringt Atalanta den Tabellenführer in Gefahr?

Atalanta Bergamo - Neapel Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Bringt Atalanta den Tabellenführer in Gefahr?

Unser Atalanta Bergamo - Neapel Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 18.01.2025 lautet: Top-Spiel in der Serie A! Spitzenreiter Napoli trifft auf Atalanta, noch dazu auswärts. Da Bergamo und die SSC immer für ein Tor gut sind, bauen wir darauf unseren Wett Tipp heute auf.

Am 18. Januar 2025 um 20:45 Uhr steht im Gewiss Stadium ein echtes Spitzenspiel der Serie A an. Atalanta Bergamo, aktuell auf Platz 3 mit 43 Punkten, empfängt den Tabellenführer SSC Neapel mit 47 Punkten.

Atalanta, unter Trainer Gian Piero Gasperini, hat in den letzten fünf Pflichtspielen nur einmal gewonnen, während Neapel unter Antonio Conte fünf Siege in Folge feierte. Beide Teams haben starke Offensiven, wobei Atalanta im letzten Duell mit 3:0 gegen Neapel gewann. Ein spannendes Spiel ist zu erwarten, und der Tipp „Beide Teams treffen: Ja“ erscheint vielversprechend in der Atalanta Bergamo Neapel Prognose.