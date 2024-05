Atalanta Bergamo - Turin FC Tipp, Prognose, Quoten 26.05.

Unser Atalanta Bergamo - Turin FC Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 26.05.2024 lautet: Im Wett Tipp heute empfängt Atalanta Bergamo den FC Turin im Gewiss Stadium. Im vorletzten Spiel der Saison für Bergamo sehen wir eine torreiche Partie auf uns zukommen.

Der frischgebackene Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo befindet sich in absoluter Topform und ist bisher das einzige Team dieser Saison, das einen Sieg gegen Bayer Leverkusen erringen konnte.

Wir erwarten in einem Spiel, in dem es für beide Mannschaften um nichts mehr geht, trotzdem einige Treffer und wählen daher den Wett Tipp heute “Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,89 bei Sunmaker.

Darum tippen wir bei Atalanta Bergamo vs Turin FC auf “Über 2,5 Tore”:

Bergamo erzielte in den letzten 6 Spielen immer 2 Treffer.

In den letzten 9 Liga-Spielen zwischen Atalanta und dem FC Turin fielen mindestens 3 Treffer.

Atalanta Bergamo stellt die drittbeste Offensive der gesamten Liga.



Atalanta Bergamo vs Turin FC Quoten Analyse:

Die Wettanbieter erwarten wohl ausschweifende Feierlichkeiten nach dem sensationellen Erfolg der Schwarz-Blauen im Finale der Europa League. Anders können wir uns die enorm hohe 3,20er Quote für einen Heimsieg Bergamos nicht erklären. Den Gästen aus Turin werden mit einer Quote von 2,17 da schon deutlich höhere Chancen auf einen Sieg eingeräumt.

Als wahrscheinlichstes Endergebnis sehen die Bookies eine 1:1-Punkteteilung mit einer Quote von 5,40 auf die Fans im Stadion zukommen. Solltet ihr einen solch risikoreichen Tipp in Erwägung ziehen, empfehlen wir an dieser Stelle die Nutzung eines Angebots im Bereich der Gratiswetten, um das Verlustrisiko so gering wie möglich zu halten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atalanta Bergamo vs Turin FC Prognose: Holt Bergamo den 6. Sieg in Folge?

Mit einer enorm starken Leistung krönten sich die Spieler von Atalanta beim 3:0-Sieg im Finale der Europa League zum Gewinner des Wettbewerbs und zum bis dato einzigen Leverkusen-Bezwinger in dieser Saison. Auch in der Liga lief es zuletzt wie am Schnürchen, so konnten die letzten fünf Partien allesamt gewonnen werden.

Dieser Run sicherte “La Dea” die Platzierung unter den besten fünf Mannschaften der Serie A, die für die Teilnahme an der Champions League berechtigt. Nach dem Sieg in der Europa League ist diese den Männern aus Norditalien jedoch sowieso gewiss. Bergamo hat als eine von zwei Mannschaften der Liga noch zwei Spiele vor der Brust, während der Rest der Liga am kommenden Wochenende den letzten Spieltag bestreitet. Daher könnte Bergamo mit ein paar eingefahrenen Punkten noch Platz 3 erreichen, der nur zwei Punkte entfernt ist.

Der FC Turin steht mit 53 Punkten auf dem neunten Platz der Tabelle und hat mit einem Rückstand von einem Punkt auf den achten Platz noch alle Chancen auf eine Teilnahme am europäischen Geschäft im nächsten Jahr. Sollte die Fiorentina die Conference League gewinnen, könnte sogar Platz 9 für die Europapokal-Teilnahme reichen. Die Turiner konnten vor allem in der Defensive in dieser Saison überzeugen und mussten nur 33 Gegentreffer in 37 Spielen einstecken.

Die letzten beiden Liga-Spiele wurden gewonnen, in diesen Partien fielen jeweils mindestens drei Treffer. Bester Scorer des Teams aus dem Piemont war in dieser Saison Duvan Zapata, der zwölf der insgesamt 36 Tore erzielte. Das zeigt jedoch auch, dass der FC Turin in dieser Spielzeit durchaus Schwierigkeiten im Angriff hatte - nur drei Teams trafen in dieser Saison noch seltener.

Atalanta Bergamo - Turin FC Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 3:0 Leverkusen (N), 2:0 Lecce (A), 0:1 Juventus (H), 2:1 AS Rom (H), 3:0 Olympique Marseille (H).

Letzte 5 Spiele Turin FC: 3:1 AC Milan (H), 2:1 Hellas Verona (A), 0:0 Bologna (H), 0:2 Inter Mailand (A), 0:0 Frosinone (H).

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo vs. Turin FC: 0:3 (A), 2:1 (A), 3:1 (H), 4:4 (H), 2:1 (A).



Gian Piero Gasperini, Trainer von Atalanta, dürfte nach den Feierlichkeiten seine Startaufstellung vermutlich gründlich durchrütteln, sodass ein Sieg des FC Turin durchaus im Bereich des Möglichen erscheint. Diese konnten immerhin eines der letzten vier Auswärtsspiele gegen Bergamo für sich entscheiden, bei einer Niederlage und zwei Remis. In diesen Spielen fielen im Schnitt 5,75 Tore.

Im Hinspiel in dieser Saison gelang ein deutlicher 3:0-Sieg für das Team aus Turin. In diesem Match traf Duvan Zapata gleich doppelt. Solltet ihr auch im kommenden Duell gegen Atalanta mit einem Treffer des Kolumbianers rechnen, findet ihr bei Bet365 für eine entsprechende Wette eine Quote in Höhe von 2,50.

Unser Atalanta Bergamo - Turin FC Tipp: Über 2,5 Tore

Die letzten acht Liga-Spiele zwischen Bergamo und dem FC Turin endeten oft mit einem Spektakel, so fielen in vier dieser Partien mindestens sechs Treffer. Wir rechnen zwar nicht unbedingt mit einem solchen Torfestival, sehen aber einige Torchancen auf beiden Seiten des Feldes auf uns zukommen, vor allem weil Bergamo vermutlich nicht mit der Bestbesetzung antreten wird.