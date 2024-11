Atletico Madrid - Alaves Tipp, Prognose & Quoten 23.11.24

SPORT1 Betting 22.11.2024 • 08:00 Uhr Atletico Madrid - Alaves Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Bleiben die Colchoneros an den Top 2 dran?

Unser Atletico Madrid - Alaves Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 23.11.2024 lautet: Die Vorzeichen bei dieser Paarung sind klar. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung. Dementsprechend fällt auch unser Wett Tipp heute aus.

In der vergangenen Saison verabschiedete sich Atletico Madrid am 19. Spieltag aus dem Rennen um die Meisterschaft. In diesem Jahr ist die Truppe von Coach Diego Simeone deutlich stabiler, steht auf Rang 3 und will bis zum Ende mit dem FC Barcelona und Real Madrid um den Titel kämpfen.

Bei sieben Punkten Rückstand auf die Blaugrana und einem Zähler Rückstand auf Real Madrid dürfen sich die Colchoneros aber nicht mehr viele Patzer leisten. Schaut man auf die Quoten der Atletico Madrid Alaves Prognose, müssen die Rojiblancos am Samstag im Heimspiel gegen die Basken nicht mit einer bösen Überraschung rechnen.

Wir sehen das auch so und spielen mit einer Quote von 1,58 bei NEO.bet den Wett Tipp heute “Sieg Atletico & Unter 4,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Atletico Madrid vs Alaves auf “Sieg Atletico Madrid & Unter 4,5 Tore”:

Alaves konnte lediglich eines von 15 Gastspielen bei Atletico für sich entscheiden

Atletico hat nur 2 der letzten 36 La-Liga-Heimspiele verloren

Deportivo hat die vergangenen 5 Liga-Auswärtspartien alle verloren

Atletico Madrid vs Alaves Quoten Analyse:

Die Colchoneros stehen mit 26 Punkten auf Rang 3. “El Glorioso” findet sich dagegen mit 13 Zählern nur auf Platz 15 wieder. Zusammen mit dem Heimvorteil ergeben sich so ganz deutliche Atletico Madrid vs Alaves Quoten.

Mehr als eine Höchstquote von 1,38 ist für einen Heimsieg nicht drin. Für einen Dreier des Auswärtsteams gibt es bei den Bookies, von denen auch einige Wetten ohne Einzahlung anbieten, Atletico Madrid gegen Alaves Wettquoten zwischen 9,00 und 10,0.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atletico Madrid vs Alaves Prognose: Das Metropolitano ist eine Festung

In den besten Jahren unter Coach Diego Simeone zeichnete sich Atletico durch eine extrem starke Abwehr, ein effizientes sowie schnelles Konterspiel, einen großen Willen und viel Einsatz aus. In den vergangenen Jahren zeigten die Colchoneros diese Eigenschaften aber nur noch vereinzelt. In dieser Saison sind die Rojiblancos nun wieder die Alten. Mit nur sieben Gegentoren hat man die mit Abstand beste Defensive der Liga. Sieben “Weiße Westen” sind ebenfalls der Bestwert.

Zudem kassierte der Verein aus Madrid an den ersten 13 Spieltagen gerade mal eine Niederlage. Kein anderer Erstligist kann weniger Pleiten vorweisen. In der Königsklasse lief es für die “Matratzenmacher” aber wechselhaft. In diesem Bewerb gab es Siege gegen RB Leipzig und PSG (jeweils 2:1) und Niederlagen gegen Benfica (0:4) und Lille (1:3). Die letzten vier Pflichtspiele konnte Atletico alle gewinnen. Dabei kassierte man auch nur ein Gegentor. Von den letzten 36 La-Liga-Heimspielen gingen gerade mal zwei verloren.

Nach sechs Spielzeiten in Folge in der Primera Division musste Alaves am Ende der Spielzeit 2021/22 den Gang in die zweite Liga antreten. Doch den Basken glückte der sofortige Wiederaufstieg. Nachdem man den direkten Aufstieg um einen Punkt verpasst hatte, löste “El Glorioso” in der Aufstiegsrunde das Ticket für La Liga. Als Aufsteiger hatten die Blau-Weißen in der Vorsaison nicht viel mit dem Abstiegskampf zu tun. Am Ende landete man auf Platz 10 mit 13 Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang.

Diese Saison legten die Männer von Coach Luis Garcia auch gut los und standen nach dem sechsten Spieltag auf Rang 5. Aus den letzten sieben Liga-Partien holte der Verein aus dem Baskenland mit dem 1:0-Heimsieg Anfang November gegen Mallorca aber nur noch drei Punkte. Damit rutschte der Verein in der Tabelle weit ab. Probleme macht vor allem die Defensive, auch im Atletico Madrid Alaves Tipp. Nur Aufsteiger Valladolid (25) hat aktuell mehr Gegentore kassiert als Alaves (22). Zudem holten die “Blanquiazules” gerade mal drei von 13 Punkten in der Fremde.

Atletico Madrid - Alaves Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 1:0 RCD Mallorca (A), 2:1 Paris St. Germain (A), 2:0 UD Las Palmas (H), 2:0 Vic (A), 0:1 Betis Sevilla (A)

Letzte 5 Spiele Alaves: 0:3 Villarreal (A), 1:0 RCD Mallorca (H), 1:0 SD Compostela (A), 0:1 Rayo Vallecano (A), 2:3 Real Valladolid (H)

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid vs Alaves: 0:2 (A), 2:1 (H), 4:1 (H), 0:1 (A), 1:0 (H)

In den Datenbanken finden sich 30 Duelle zwischen beiden Vereinen. Alaves konnte nur sieben Spiele für sich entscheiden. Für Atletico sprechen 18 Siege und fünf Remis. Vor allem in Madrid gab es für Deportivo bisher kaum etwas zu holen.

„El Glorioso“ kommt in 15 Gastspielen gerade mal auf einen Sieg, zwei Remis und neun Treffer, bei 38 Gegentoren. Dafür konnten die Basken die letzten zwei Heimspiele gegen die Männer aus Madrid für sich entscheiden, was aber bei der Atletico Madrid vs. Alaves Prognose nicht weiterhilft, da das Spiel in der spanischen Hauptstadt stattfindet.

Die letzten fünf Aufeinandertreffen endeten jeweils mit einem Heimsieg. Dabei blieb das Gastteam dreimal ohne eigenen Treffer. Auch dieses Mal trauen wir Atletico einen Erfolg zu Null zu.

Für den Atletico Madrid gegen Alaves Tipp “Sieg Atletico zu Null” bekommen wir bei Bet365 eine Quote von 1,87. Für Neu- und Bestandskunden hat der Anbieter aktuell auch noch einen interessanten Bet365 Angebotscode parat.

So seht ihr Atletico Madrid - Alaves im TV oder Stream:

23. November 2024, 16:15 Uhr, Riyadh Air Metropolitano, Madrid

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die offiziellen Rechte an La Liga im deutschsprachigen Raum besitzt DAZN. Die Partien werden exklusiv von diesem Streaming-Dienst übertragen. Dazu gehört auch das Match zwischen Atletico Madrid und Deportivo Alaves.

Der Anpfiff im Metropolitano von Madrid, welches aktuell aus Sponsorengründen den Namen “Riyadh Air Metropolitano” trägt, erfolgt am Samstag um 16:15 Uhr.

Atletico Madrid vs Alaves: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Atletico Madrid: Oblak - Molina, Gimenez, Lenglet, Reinildo - Simeone, Barrios, Koke, Riquelme, Griezmann - Alvarez

Ersatzbank Atletico Madrid: Gomis, Musso - Azpilicueta, Javi Galan, Samuel Lino, Correa, de Paul, Sörloth, Witsel, Gallagher

Startelf Alaves: Sivera - Tenaglia, Abqar, Pica, Manu Sanchez - Guevara, Antonio, Vicente, Guridi, Abde Rebbach - Kike Garcia

Ersatzbank Alaves: Owono, Rodriguez - M. Diarra, Mourino, Sedlar, Romero, Villalibre, Martin, Jordan, Stoichkov, Toni Martinez, Conechny

Bei den Gästen stehen die Einsätze von Novoa und Benavidez auf der Kippe. Die Hausherren müssen ohne Lemar, Le Normand und Molina auskommen.

Bei so wenigen Ausfällen müssen wir die Verletztenliste aber nicht in unsere Atletico Madrid Alaves Prognose einbeziehen.

Unser Atletico Madrid - Alaves Tipp: Sieg Atletico Madrid & Unter 4,5 Tore

Atletico ist traditionell sehr heimstark. Zudem sprechen auch Faktoren wie die Qualität, die Formkurve oder der direkte Vergleich ganz klar für die Colchoneros. Alaves tut sich in der Fremde in dieser Saison dagegen sehr schwer.

Außerdem empfängt die beste Abwehr die zweitschwächste Defensive. So bleibt uns nichts anderes übrig, als auf einen Heimsieg zu setzen. Ein Torfestival oder einen Kantersieg erwarten wir dabei aber nicht.