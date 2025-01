Atletico Madrid - Leverkusen Tipp, Prognose, Quoten 21.1.

SPORT1 Betting 20.01.2025 • 11:00 Uhr Atletico Madrid - Leverkusen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Sehen die Zuschauer das erhoffte Spektakel?

Unser Atletico Madrid - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 21.01.2025 lautet: In unserem Wett Tipp heute orientieren wir uns an den bisherigen Resultaten der Rojiblancos und erwarten für beide Torhüter einen Gegentreffer.

Hätten die Rojiblancos ihr vorangegangenes Liga-Spiel gegen Leganes nicht mit 0:1 verloren, würden wir uns in der Atletico Madrid Leverkusen Prognose über zwei Mannschaften mit einer Siegesserie von mehr als zehn Spielen unterhalten, doch eine einzige Niederlage nimmt nicht gleich die gesamte Spannung aus diesem Aufeinandertreffen.

Die Hausherren bereiteten dem neutralen Publikum in dieser Champions-League-Spielzeit stets unterhaltsame Abende. Einen solchen erwarten wir in unserem Atletico Madrid Leverkusen Wett Tipp heute ebenfalls und spielen eine Quote von 1,75 bei Interwetten für “Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Atletico Madrid vs Leverkusen auf “Beide Teams treffen”:

Atletico Madrid und Leverkusen haben jeweils an 5 von 6 CL-Spieltagen getroffen.

Atletico Madrid erzielte 2,33 Tore pro CL-Spieltag, Leverkusen 2,00.

In allen 3 CL-Heimspielen der Rojiblancos jubelten beide Mannschaften über mindestens einen Treffer.

Atletico Madrid vs Leverkusen Quoten Analyse:

Das Tableau der Königsklasse listet die Werkself (4.) deutlich vor den Colchoneros (11.), obwohl die beiden Mannschaften nur ein Zähler trennt. In der Folge sind die Atletico Madrid Leverkusen Quoten gut erklärbar.

In den Sportwetten Apps findet ihr ein relativ ausgeglichenes Bild der Atletico Madrid Leverkusen Wettquoten. Bayer bringt euch maximal den dreifachen Gewinn. Atleti hingegen kommt nicht ganz über den 2,50-fachen Gewinn.



Atletico Madrid vs Leverkusen Prognose: Ein guter Start

Leverkusen begann das neue Kalenderjahr mit einem Knall. Bayer startete mit einem 3:2-Auswärtssieg gegen den BVB, legte direkt einen 1:0-Heimsieg gegen Mainz nach und dominierte am vergangenen Wochenende gegen Gladbach (3:1).

Die kurze Winterpause hat dem deutschen Meister in keiner Hinsicht geschadet. Stattdessen knüpfte Leverkusen am gigantischen Endspurt des vergangenen Jahres an und hat die aktuelle Serie auf elf Pflichtspielsiege in Serie ausgebaut.

Wir rechnen den Gästen aus der Bundesliga im Atletico Madrid vs. Leverkusen Tipp durchaus Chancen aus, selbst wenn die Rojiblancos ebenfalls extrem formstark unterwegs sind.

Bis zur unglücklichen 0:1-Niederlage bei der Generalprobe gegen Leganes hatten Diego Simeone und seine Mannschaft 15 Pflichtspielsiege in Serie gefeiert und einen neuen Vereinsrekord aufgestellt.

Atletico Madrid - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 0:1 Leganes (A), 4:0 Elche (A), 1:0 Osasuna (H), 1:0 Marbella (A), 2:1 Barcelona (A).

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 3:1 Gladbach (H), 1:0 Mainz (H), 3:2 Dortmund (A), 2:0 Oberhausen (A), 5:2 Freiburg (H).

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid vs. Leverkusen: 2:2 (H), 0:2 (A), 1:2 (A), 1:0 (H), 0:0 (H).

Diese Serie half den Hausherren dabei, die Tabellenführung in der spanischen La Liga zu übernehmen und in der Königsklasse wieder auf Kurs zu kommen. Das war nach einem verkorksten Auftakt mit zwei Niederlagen aus drei Spielen und insgesamt acht Gegentoren unbedingt notwendig.

Im Anschluss an die beiden Niederlagen gegen Benfica (0:4) und Lille (1:3) rissen sich die Simeone-Schützlinge wieder zusammen und gewannen drei Champions-League-Paarungen in Serie mit einem Torverhältnis von 11:2.

Insgesamt fielen in den sechs absolvierten CL-Partien der Rojiblancos 24 Tore - durchschnittlich vier pro Spieltag. Jedes Heimspiel bot beiden Mannschaften einen Grund zum Torjubel.

Die starken Offensivreihen beider Mannschaften haben im Laufe der ersten sechs Spieltage jeweils mindestens zwei Treffer pro Begegnung erzielt. Alternativ zu unserer Atletico Madrid vs. Leverkusen Prognose bietet sich eine Wette auf “Über 2,5 Tore im Spiel” an.

So seht ihr Atletico Madrid - Leverkusen im TV oder Stream:

21. Januar 2025, 21 Uhr, Civitas Metropolitano, Madrid

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Eine Siegwette wagen wir bei unserem Atletico Madrid vs. Leverkusen Tipp nicht abzugeben. Beide Mannschaften sind formstark und könnten mit dem richtigen Spielverlauf im Rücken die Paarung auf ihre Seite ziehen.

Die Werkself zählt in dieser CL-Spielzeit zu den Frühstartern und hat acht von zwölf Treffern bereits vor dem Pausentee erzielt. Die Rojiblancos kassierten jedoch nur 30 Prozent ihrer Gegentore im ersten Durchgang.

Atletico Madrid vs Leverkusen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Atletico Madrid: Oblak - Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan, Simeone, Barrios, De Paul, Gallagher, Griezmann, Alvarez

Ersatzbank Atletico Madrid: Musso, Gomis, Azpilicueta, Molina, Kostis, Witsel, Mandava, Koke, Lemar, Lino, Correi, Nino

Startelf Leverkusen: Hradecky - Arthur, Tapsoba, Tah, Grimaldo, Xhaka, Andrich, Tella, Wirtz, Frimpong, Schick

Ersatzbank Leverkusen: Kovar, Hincapie, Mukiele, Aleix Garcia, Palacios, Hofmann, Onyeka, Stepanov

Diego Simeone muss in der Atletico Madrid gegen Leverkusen Prognose auf eine zentrale Stütze in seiner Verteidigung verzichten. Jose Maria Gimenez wird wegen seiner anhaltenden muskulären Probleme nicht zur Verfügung stehen.

Das könnten besonders zwei Akteure im Kader der Werkelf ausnutzen. Florian Wirtz sammelte in 28 Pflichtspiel-Einsätzen bereits 23 Scorerpunkte (14 Tore, 9 Torvorlagen). Patrik Schick lindert die Trauer über den Ausfall von Victor Boniface mit seinen 16 Treffern.

Unser Atletico Madrid - Leverkusen Tipp: Beide Teams treffen

Beide Teams haben an fünf von sechs Spieltagen getroffen und sind im Angriff mit extrem hoher individueller Qualität ausgestattet. Die Rojiblancos haben eine fantastische Schussverwandlungs-Quote von 22,2 Prozent (6.) - Leverkusen jedoch mehr erwartbare Tore (11,1 xG) erzielt.