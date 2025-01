Atletico Madrid - Mallorca Tipp, Prognose, Quoten 1.2.25

Unser Atletico Madrid - Mallorca Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 01.02.2025 lautet: Atletico will weiterhin ganz oben dran bleiben und darf sich keinen Aussetzer leisten. Im Wett Tipp heute sollte vor allem aufgrund der Heimstärke nichts passieren

Am 1. Februar 2025 erwartet uns ein interessantes Aufeinandertreffen in La Liga, wenn Atletico Madrid, derzeit auf Platz 2, den Sechstplatzierten Mallorca im Riyadh Air Metropolitano empfängt.

Atletico hat in dieser Saison zuhause eine beeindruckende Serie von elf ungeschlagenen Liga-Spielen in Folge hinter sich und ist damit daheim noch makellos. Mallorca hingegen hat in den letzten fünf Pflichtspielen nur einmal gewonnen. Ein spannendes Duell erwartet uns, bei dem Atletico als Favorit gilt. Es wird in der Atletico Madrid gegen Mallorca Prognose erwartet, dass die Gastgeber mit einem klaren Sieg ihre Ambitionen auf die Tabellenspitze unterstreichen.