Atletico Madrid - Valencia Tipp, Prognose & Quoten 15.09.

Unser Atletico Madrid - Valencia Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 15.09.2024 lautet: Vorne reichen den Colchoneros bekanntlich oft wenige Chancen für den Sieg. In unserem Wett Tipp heute sollte den Gastgebern dann aber schon mehr als nur ein Tor gelingen.

Der Fußball-Sonntag in La Liga wird dieses Mal in der Hauptstadt beendet. In unserer Atletico Madrid Valencia Prognose empfängt der Tabellendritte das noch sieglose Schlusslicht und will die nächsten drei Punkte, um sich weiterhin in den Top 3 festzusetzen und wenn möglich, die Tabellenführung anzugreifen. Wir sehen die Colchoneros auch in der klaren Favoritenrolle, können uns aber vorstellen, dass es insgesamt ein eher torarmes Match geben wird.

Zumindest die Gastgeber sollten es aber auf die Anzeigetafel schaffen, weshalb wir uns für den Atletico Madrid Valencia Wett Tipp heute „Atletico Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,54 bei Merkur Bets entscheiden.

Darum tippen wir bei Atletico Madrid - Valencia auf „Atletico Über 1,5 Tore“:

Atletico Madrid ist saisonübergreifend seit 5 Liga-Spielen unbesiegt (3S, 2U).

Saisonübergreifend ist Valencia seit 5 Liga-Auswärtsspielen sieglos (1U, 4N).

Atletico hat die letzten 4 Heimspielen gegen Valencia gewonnen und dabei immer mindestens doppelt getroffen.

Atletico Madrid - Valencia Quoten Analyse:

Nicht nur wir sehen die Gastgeber klar im Vorteil. Auch die Wettanbieter sehen das so. Die Atletico Madrid Valencia Quoten für Wetten auf einen Sieg der Colchoneros erreichen Höchstwerte von gerade einmal 1,35. Die Quoten für einen Tipp auf einen Gäste-Dreier liegen dagegen in den meisten Fällen im zweistelligen Bereich mit Werten von bis zu 11,0.

Dabei trauen die Buchmacher den Gästen noch nicht einmal ein Tor zu. Die Atletico Madrid Valencia Wettquoten für „Beide Teams treffen“ knacken die Marke von 2,00 teils sehr deutlich. In der Tat bietet sich hier ein Tipp auf einen Zu-Null-Sieg Atleticos an, der Quoten um 1,95 abwirft, insbesondere, wenn man hierfür einen Sportwetten Einzahlungsbonus nutzt.

Atletico Madrid - Valencia Prognose: Colchoneros halten hinten dicht

Es ist jenes Atletico Madrid, wie man es aus der Vergangenheit kennt: Hinten kaum zu bezwingen und vorne reichen schon ein oder zwei Treffer, um Punkte mitzunehmen. So ungefähr war das auch an den bisherigen vier La-Liga-Spieltagen der neuen Saison der Fall.

Nach dem 2:2 zum Auftakt bei Villarreal blieben die Colchoneros in den folgenden drei Liga-Spielen ohne Gegentreffer. Selbst erzielten sie am zweiten Spieltag gegen Girona noch drei Treffer. Doch an den letzten beiden Spieltagen wollte den Rojiblancos dann insgesamt nur noch ein Tor gelingen.

Allerdings waren durchaus mehr Tore möglich, wenn nicht sogar überfällig. Vor allem im Heimspiel gegen Aufsteiger Espanyol kamen die Colchoneros auf ein Chancenverhältnis von 25:8 und 7:1 Schüsse auf das Tor. Bei einem Expected-Goals-Wert von 2,67 wusste am Ende keiner so recht, wie die Partie torlos enden konnte.

Selbst ließen die Madrilenen in jedem der letzten drei Liga-Spiele nie mehr als 0,5 Expected Goals des Gegners zu. Insofern ist es auch durchaus nachvollziehbar, wieso der Atletico Madrid Valencia Tipp darauf, dass beide Teams treffen, mit Quoten über 2,00 verbunden ist. In den letzten vier direkten Duellen gab es jedenfalls nie Tore auf beiden Seiten.

Atletico Madrid - Valencia Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 1:0 Athletic Bilbao (A), 0:0 Espanyol (H), 3:0 Girona (H), 2:2 Villarreal (A), 2:0 Juventus (N)

Letzte 5 Spiele Valencia: 1:1 Villarreal (H), 0:1 Athletic Bilbao (A), 1:3 Celta Vigo (A), 1:2 Barcelona (H), 3:2 Frankfurt (H)

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid - Valencia: 2:0 (H), 0:3 (A), 3:0 (H), 1:0 (A), 3:2 (H)

Dass das auch dieses Mal so sein könnte, dafür spricht die bisherige Bilanz der Gäste. Diese haben an jedem der ersten drei Spieltage den Kürzeren gezogen. Erst vor der Länderspielpause gab es im Heimspiel gegen Villarreal den ersten Punkt der Saison. Allerdings stehen die Ches mit diesem Zähler trotzdem weiter am Tabellenende.

Saisonübergreifend warten sie seit ziemlich genau fünf Monaten auf einen Liga-Dreier. Den letzten Erfolg in La Liga gab es am 15. April dieses Jahres beim knappen 1:0 in Osasuna. Seitdem blieben die Fledermäuse in elf Liga-Spielen in Folge ohne Sieg. Mit acht haben sie mehr als die Hälfte dieser Partien verloren (3U).

Auswärts wartet Valencia seit saisonübergreifend fünf Liga-Spielen auf einen Sieg. Vier dieser fünf Partien haben die Murcielagos verloren und insgesamt in diesen fünf Auswärtsbegegnungen elf Gegentreffer kassiert. Auch das untermauert nochmal unsere Atletico Madrid Valencia Prognose, die von einigen Gegentreffern für die Gäste ausgeht.

Fairerweise muss man allerdings festhalten, dass die Fledermäuse zuletzt in der Regel ihr Tor auch gemacht haben. Nur an einem der bisherigen vier Spieltage erzielten sie keinen Treffer. Saisonübergreifend blieben sie in nur einem der letzten sechs Liga-Spiele torlos. Dennoch würden wir einen Atletico Madrid Valencia Tipp auf Tore der Gäste nicht anspielen.

Atletico Madrid - Valencia: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Atletico Madrid: Oblak; Le Normand, Gimenez, Reinildo; Llorente, Gallagher, Koke, Lino; Griezmann; Julian Alvarez, Sorloth

Ersatzbank Atletico Madrid: Gomis, Azpilicueta, De Paul, Lenglet, Molina, Riquelme, Witsel, Simeone, Correa, Gaian

Startelf Valencia: Mamardashvili; Correia, Tarrega, Mosquera, Vazquez; Lopez, Guillamon, Pepelu, Rioja; Almeida, Canos

Ersatzbank Valencia: Dimitrievski, Jimenez, Barrenechea, Cordoba, Foulquier, Gasiorowski, Gomez, Guerra, Ro, Mir, Duro

Viele Veränderungen im Vergleich zu den beiden Anfangsformationen in den beiden Partien vor der Länderspielpause erwarten wir in unserer Atletico Madrid Valencia Prognose nicht. Gespannt darf man vor allem darauf sein, wann Rekord-Einkauf Julian Alvarez seinen ersten Treffer für die Colchoneros erzielt.

Ein besonderes Spiel wird es für Gäste-Trainer Ruben Baraja, der von 1996 bis 1999 die Schuhe für Atletico schnürte, ehe er dann zu Valencia wechselte, wo er bis einschließlich 2010 spielte.

Unser Atletico Madrid - Valencia Tipp: Atletico Über 1,5 Tore

Seit 2015 hat Atletico Madrid nur eines von 19 Duellen mit Valencia verloren und zwölf gewonnen (6U). Diese eine Pleite ist aber nicht lange her und ereignete sich im Hinspiel der Vorsaison, als die Colchoneros auswärts antreten mussten. Zu Hause haben sie zuletzt am 12. Februar 2011 ein Pflichtspiel-Duell mit den Fledermäusen verloren. Die letzten vier Heimpartien gegen die Ches haben sie gewonnen und dabei immer mindestens doppelt getroffen. In drei von vier Fällen gab es sogar drei Treffer.