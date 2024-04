Augsburg - Bremen Tipp, Prognose & Quoten | 27.04.2024

Unser Augsburg - Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 27.04.2024 lautet: Der FC Augsburg empfängt strauchelnde Bremer in der heimischen WWK Arena. Wir erwarten eine Partie auf Augenhöhe mit einigen Torchancen auf beiden Seiten in unserem Wett Tipp heute.

Die Saison für Werder Bremen ist so gut wie gelaufen, da die Norddeutschen mit sechs bzw. sieben Punkten Abstand zu den internationalen Plätzen und den Abstiegsrängen der Tabelle im gesicherten Mittelfeld stehen. Die Augsburger haben hingegen nur einen Punkt Rückstand auf den siebten Platz, der bei einem Sieg der Leverkusener im DFB-Pokal-Finale immerhin zur Teilnahme an der Conference-League-Qualifikationsrunde berechtigen würde.

Aufgrund der durchaus anfälligen Defensiven entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,85 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Augsburg vs Bremen auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

In 4 der letzten 5 Partien Augsburgs konnten beide Teams einen Treffer erzielen.

In den Spielen von Augsburg fallen in dieser Saison im Schnitt 3,2 Tore.

In 10 der letzten 11 Heimspiele von Augsburg gegen Bremen trafen beide Teams mindestens einmal ins gegnerische Tor.



Augsburg vs Bremen Quoten Analyse:

Die Fuggerstädter werden von den Buchmachern als Favorit im kommenden Duell mit Werder Bremen gesehen, was vor allem an der deutlich besseren Form in den vergangenen Wochen liegen dürfte, in denen fünf Siege in acht Spielen gelangen. So liegt die Siegquote für die Gäste mit 4,00 deutlich höher als für „Sieg Augsburg“ mit einer Quote von 1,80.

Dabei wird jedoch beiden Teams ein Treffer im Spiel zugetraut, was die sehr niedrige Quote von 1,55 für „Beide Teams treffen“ im Augsburg Bremen Tipp verdeutlicht. Euren Wettschein für das Spiel zwischen Augsburg und Bremen könnt ihr übrigens auch ganz bequem über eine der besten Sportwetten Apps abgeben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Augsburg vs Bremen Prognose: Kann Bremen auswärts noch gewinnen?

Die Augsburger konnten nach einer schwachen Phase zur Saisonhälfte mit nur einem Sieg aus neun Spielen eine deutliche Leistungssteigerung verbuchen und gewannen fünf der letzten acht Partien. Mit 39 Punkten stehen die Mannen von Trainer Jess Thorup momentan auf dem achten Rang der Tabelle und haben nur einen Punkt Rückstand auf Platz 7.

Mit 48 Toren liegt der FC Augsburg im Ligavergleich in der oberen Tabellenhälfte, musste jedoch auch schon 49 Gegentreffer hinnehmen. In den letzten sieben Spielen lief es vor allem im Angriff jedoch etwas runder, so konnten sich die Fuggerstädter über 2,2 Tore im Schnitt pro Partie freuen.

Die Bremer starteten stark in die Rückrunde der laufenden Spielzeit und konnten vier der ersten sechs Partien gewinnen, bei nur einer Niederlage und einem Remis. Danach folgte mit vier Niederlagen in Serie der schwächste Stretch der Bremer in dieser Saison, was den Abfall auf Rang 12 der Tabelle zur Folge hatte.

Am vergangenen Spieltag konnte jedoch ein wichtiger Sieg zuhause gegen Stuttgart gefeiert werden, der vor allem verhinderte, dass die Norddeutschen doch noch in den Abstiegskampf hineingezogen werden. Nun werden die Spieler von Trainer Ole Werner alles daran setzen, das Momentum in die Partie gegen Augsburg zu übertragen, um den zweiten Sieg in Folge zu feiern. Ob dies gelingt, scheint aufgrund der schwachen Auswärtsbilanz Werders sehr fraglich, so konnten in den bisherigen 15 Partien in der Ferne erst drei Siege geholt werden.

Augsburg - Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:3 Frankfurt (A), 2:0 Union Berlin (H), 1:3 Hoffenheim (A), 1:1 Köln (H), 3:1 Wolfsburg (A).

Letzte 5 Spiele Bremen: 2:1 Stuttgart (H), 0:5 Leverkusen (A), 1:1 Frankfurt (A), 0:2 Wolfsburg (H), 1:2 Union Berlin (A).

Letzte 5 Spiele Augsburg vs. Bremen: 0:2 (A), 2:1 (H), 1:0 (A), 2:0 (H), 0:2 (A).



Blicken wir auf den direkten Vergleich der beiden Teams, wird ersichtlich, dass das kommende Duell einige Tore versprechen könnte. In den bisherigen 23 Partien wurden im Schnitt 3,2 Tore erzielt. Zwölf dieser Begegnungen konnten die Augsburger erfolgreich gestalten, die Bremer sammelten hingegen nur neun Siege.

Die einzigen beiden Unentschieden in einem Aufeinandertreffen der Bremer mit den Augsburgern ereigneten sich in der Saison 2010/11 in den ersten beiden Begegnungen der beiden Teams in der Bundesliga überhaupt. Solltet ihr in der kommenden Partie vermuten, dass die Serie von 21 Spielen ohne Remis zwischen den beiden Rivalen endet, wartet für die entsprechende Wette bei Tipwin eine Quote von 4,05 auf euch.

Unser Augsburg - Bremen Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

In neun der letzten zehn Heimspiele von Augsburg gegen Werder Bremen konnten beide Teams einen Treffer erzielen und es fielen jeweils mindestens drei Tore. Wir erwarten ein ähnliches Ergebnis im kommenden Duell zwischen den beiden Teams und sehen dabei die Augsburger etwas im Vorteil.