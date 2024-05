Olympiakos Piräus - Aston Villa Tipp, Prognose & Quoten

Unser Olympiakos Piräus - Aston Villa Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 09.05.2024 lautet: Die Villans haben nach der Heimpleite im Hinspiel noch eine Rechnung offen. Im Wett Tipp heute trauen wir den Gästen am Ende auch einen Sieg zu.

Für die größte Überraschung in allen UEFA-Halbfinal-Hinspielen der Vorwoche sorgte Olympiakos Piräus. Der griechische Rekordmeister gewann zu Gast bei Aston Villa mit 4:2 und kann am Donnerstag im Rückspiel daheim den Einzug ins Endspiel klarmachen. Eine besondere Bedeutung hätte dieser Erfolg, da das Endspiel der Europa Conference League in Athen stattfinden wird. Zudem standen die Thrylos noch nie in einem Europapokal-Finale. Doch das zweite Duell gegen die Hammers wird noch mal eine harte Nuss.

Auch wir spielen hier mit einer Quote von 1,98 bei NEObet die Wette “Sieg Aston Villa”.

Darum tippen wir bei Olympiakos Piräus vs Aston Villa auf “Sieg Aston Villa”:

In 9 K.o.-Duellen gegen PL-Teams kam Piräus bisher nur einmal weiter

Beim Marktwert haben die Villans klar die Nase vorne

Aston Villa ist seit 4 Gastspielen in der ECL ungeschlagen



Olympiakos Piräus vs Aston Villa Quoten Analyse:

Schaut man auf den Marktwert, hat der Premier-League-Verein klare Vorteile. Während die Thrylos “nur” auf 109 Millionen Euro kommen, wird der Kader der Gäste mit einem Wert von 646 Mio. Euro bewertet. Das ist einer der Gründe, warum sich die Buchmacher bei der Olympiakos Piräus vs Aston Villa Prognose auf die Seite der Gäste schlagen. So verpassen die Quoten für einen Auswärtssieg knapp die Marke von 2,00.

Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Hausherren durchschnittliche Quoten von 3,50. Wenn ihr etwas Unterstützung beim Tipp braucht, solltet ihr einen Blick auf unsere Wetten ohne Einzahlung werfen. Der Gewinner trifft am 29. Mai in Athen auf den Sieger des Duells zwischen Fiorentina und Club Brügge.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Olympiakos Piräus vs Aston Villa Prognose: Bringen die Thrylos den Vorsprung nach Hause?

Bei Olympiakos wurden in dieser Saison schon Diego Martinez und Carlos Carvalhal vor die Tür gesetzt. Doch mit Coach Jose Luis Mendilibar, der in der vergangenen Saison mit Sevilla die Europa League gewonnen hat, scheint der Verein nun endlich sein Glück gefunden zu haben. In der heimischen Liga liegt der Rekordmeister zwar nur auf Platz 4 und hat fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer AEK Athen, doch mit einem Nachholspiel in der Hinterhand dürfen sich die Thrylos weiterhin Chancen auf den Titel ausrechnen.

Vor allem, da die Rot-Weißen den Spitzenreiter noch daheim empfangen. Auch in der Europa League hat der Verein schon für Aufsehen gesorgt. So konnte Piräus im Achtelfinale eine 1:4-Heimpleite aus dem Hinspiel gegen Maccabi Tel Aviv noch umbiegen. Zudem stellt Olympiakos mit 16 Treffern die beste Offensive in der ECL-K.o.-Phase. Sechs von acht Heimspielen in dieser Europapokal-Saison konnte der OFC gewinnen (2N). In zwölf von 13 Fällen kam man am Ende weiter, wenn man das Hinspiel auswärts gewonnen hatte.

Aston Villa ist in England die Überraschung der Saison. Schon in der vergangenen Spielzeit hatte Coach Unai Emery den Verein in Abstiegsnöten übernommen und ihn am Ende noch ins internationale Geschäft geführt. In dieser Spielzeit liegen die Villans vor Vereinen wie Tottenham, Manchester United oder Chelsea. Zwei Spieltage vor dem Saisonende belegt die Mannschaft aus Birmingham den ersten Champions-League-Platz und hat sieben Zähler Vorsprung auf den einzigen ernstzunehmenden Verfolger.

Nur, da die Spurs noch ein Nachholspiel in der Hinterhand haben, ist das CL-Ticket noch nicht endgültig sicher. Zudem würde der AVFC gerne den ersten europäischen Titel seit 1982 holen. Doch aktuell ist ein wenig der Wurm drin. In der Liga wartet Aston Villa nach einem 2:2 daheim gegen Chelsea und einem 0:1 in Brighton seit zwei Spielen auf einen Sieg. Außerdem konnten die Villans lediglich zwei der sechs Gastspiele in dieser ECL-Saison für sich entscheiden (2U, 2N).

Olympiakos Piräus - Aston Villa Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Olympiakos Piräus: 4:2 Aston Villa (A), 4:1 Lamia (H), 1:1 Aris Saloniki (A), 2:1 PAOK (H), 3:2 n.E. Fenerbahce (A)

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 0:1 Brighton (A), 2:4 Olympiakos Piräus (H), 2:2 Chelsea (H), 3:1 Bournemouth (H), 4:3 n.E. OSC Lille (A)

Letzte Spiele Olympiakos Piräus vs Aston Villa: 4:2 (A)



Im Hinspiel trafen beide Vereine erstmals aufeinander. Zudem spielte Aston Villa erstmals gegen eine Mannschaft aus Griechenland. Olympiakos hat dagegen schon neun K.o.-Duelle gegen Teams aus der Premier League bestritten. Bisher konnte sich Piräus erst einmal durchsetzen. In der diesjährigen EL-Gruppenphase trafen die Thrylos schon auf West Ham und feierten dabei einen 2:1-Heimsieg.

Der Ballbesitz (65 Prozent) und die Gesamtschüsse (17:8) sprachen in der Vorwoche für die Hausherren. Doch mit einer tollen Chancenverwertung, einem effektiven Pressing und einer numerischen Überlegenheit in wichtigen Bereichen ging der Sieg an die Griechen. Stürmer Ayoub El Kaabi erzielte dabei einen Hattrick. Der Marokkaner führt die EL-Torschützenliste (8) an und erzielte in 45 Pflichtspielen 30 Treffer. Netzt der Angreifer auch am Donnerstag ein, bekommt ihr dafür bei Happybet eine 3,10. Am besten spielen Neukunden diese Wette in Verbindung mit dem Happybet Bonus.

Unser Olympiakos Piräus - Aston Villa Tipp: Sieg Aston Villa

Piräus möchte als zweiter griechischer Verein nach Panathinaikos in der Saison 1970/71 ein Europapokal-Finale erreichen. Aston Villa hat dagegen nach dem Hinspiel noch eine Rechnung offen.

Im Hinspiel fanden die Villans einfach kein Rezept gegen die Taktik von Olympiakos. Doch auch Unai Emery ist ein Trainerfuchs und wird sich für Donnerstag etwas einfallen lassen. Am Ende dürfte es mit der höheren Qualität für einen Sieg reichen.