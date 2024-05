Atalanta Bergamo - Marseille Tipp, Prognose, Quoten 9.5.

Unser Atalanta Bergamo - Marseille Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 09.05.2024 lautet: Nach dem 1:1 haben die “Orobici” im Rückspiel die besseren Karten. So sollte für “La Dea” im Wett Tipp heute auch mindestens ein Remis herausspringen.

Während beim Europa-League-Halbfinale zwischen Leverkusen und AS Rom wohl schon eine gewisse Vorentscheidung gefallen ist, ist das zweite Duell zwischen Atalanta Bergamo und Olympique Marseille noch komplett offen. Das Hinspiel in der Vorwoche an der französischen Südküste endete mit 1:1. Am Donnerstag treffen sich beide Vereine nun in der Lombardei. Die Wettquoten schlagen sich dabei recht deutlich auf die Seite der Hausherren.

Wir entscheiden uns am Ende mit einer Quote von 2,15 bei Bet3000 für die Wette “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Atalanta Bergamo vs Marseille auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

Marseille wartet seit 8 Spielen auf einen Sieg gegen italienische Mannschaften

OM konnte nur eines seiner 11 Gastspiele in Italien gewinnen

Olympique ist das schlechteste Auswärtsteam der Ligue 1



Atalanta Bergamo vs Marseille Quoten Analyse:

Bei der Atalanta Bergamo vs Marseille Prognose spricht in erster Linie natürlich der Heimvorteil für den Serie-A-Vertreter. Auch beim Marktwert haben die Gastgeber mit 349 zu 231 Millionen Euro leichte Vorteile.

Dementsprechend gibt es bei den besten Wettanbietern für einen Sieg der Hausherren auch nur Quoten von maximal 1,77. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg des Ligue-1-Vereins mit Quoten zwischen 4,50 und 4,75 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atalanta Bergamo vs Marseille Prognose: Kann OM auch auswärts gewinnen?

In der vergangenen Saison musste Bergamo erstmals seit fünf Jahren ohne internationalen Fußball auskommen. Doch in dieser Saison liegen die “Orobici” wieder auf Kurs. Nach dem vergangenen Wochenende und dem 2:1-Sieg bei Salernitana hat Atalanta die AS Roma vom ersten Champions-League-Platz verdrängt. Am Wochenende treffen die beiden EL-Halbfinal-Teilnehmer in der Serie A direkt aufeinander. Zuvor will “La Dea” ins erste Europapokal-Finale der Vereinsgeschichte einziehen.

Durch das 1:1 im Hinspiel sind die Nerazzurri schon seit elf Auswärtsspielen ungeschlagen. Highlight in diesem Zeitraum war sicher der 3:0-Sieg im Viertelfinale zu Gast an der Anfield Road beim Liverpool FC. Doch auch daheim kassierte die Mannschaft in den letzten 17 Europa-League- oder UEFA-Pokal-Heimspielen lediglich zwei Pleiten (10S, 5U). Eine davon war das 0:1 im Rückspiel gegen die Reds. Seit fünf Pflichtspielen ist die Truppe von Coach Gian Piero Gasperini ungeschlagen.

National hat Marseille eine turbulente Saison mit zwei Trainerwechseln hinter sich. Ein nachhaltiger Erfolg hat sich in der Liga trotzdem noch nicht eingestellt. Nach 32 Spieltagen liegt Olympique nur auf Rang 9 und droht das internationale Geschäft zu verpassen. Immerhin hat OM noch ein Nachholspiel in der Hinterhand und könnte dadurch den Rückstand von fünf Punkten auf den Conference-League-Platz verkürzen. An der Heimbilanz liegt die enttäuschende Liga-Saison nicht.

Nur Lille (36) hat mehr Heimpunkte gesammelt als die “Olympiens” (33). In 16 Heimpartien setzte es gerade mal eine Pleite. Dafür hat kein Konkurrent in der Ligue 1 weniger Auswärtspunkte gesammelt als die Truppe von Coach Jean-Louis Gasset (11). Auch in der Europa League konnte OM lediglich eines der letzten 14 Gastspiele für sich entscheiden (5U, 8N). Dafür stellt Marseille mit 27 Treffern die beste Offensive in dieser EL-Saison. Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang führt die EL-Torjägerliste mit zehn Treffern an.

Atalanta Bergamo - Marseille Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 2:1 Salernitana (A), 1:1 Marseille (A), 2:0 Empoli (H), 4:1 AC Florenz (H), 2:1 AC Monza (A)

Letzte 5 Spiele Marseille: 1:1 Atalanta Bergamo (H), 2:1 RC Lens (H), 2:2 OGC Nizza (H), 2:2 Toulouse (A), 1:0 Benfica Lissabon (H)

Letzte Spiele Atalanta Bergamo vs Marseille: 1:1 (A)



Im Hinspiel waren beide Vereine erstmals aufeinander getroffen. Am Ende einer ausgeglichenen Partie auf Augenhöhe stand ein verdientes 1:1. Damit wartet Marseille seit acht Spielen auf einen Sieg gegen italienische Mannschaften (3U, 5N).

Zudem hat OM auch nur eines seiner elf Gastspiele in Italien gewonnen (5U, 5N). Bergamo-Stürmer Gianluca Scamacca hat fünf der sieben Tore seiner Mannschaft in der K.o.-Phase erzielt. Kommt ein weiterer Treffer hinzu, bekommt ihr dafür bei Merkur Bets eine Quote von 2,50. Wie der neue Anbieter abschneidet und was er bei Themen wie Bonus, Quoten oder Wettangebot zu bieten hat, verrät euch unser Merkur Bets Test.

Unser Atalanta Bergamo - Marseille Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Auch im Rückspiel erwartet uns wieder ein spannendes, enges Duell. Für uns haben aber die Gastgeber etwas die Nase vorne. Das hat in erster Linie natürlich mit der Qualität und dem Heimvorteil zu tun.

Zudem tut sich Marseille in dieser Saison in der Fremde extrem schwer. Auch die Bilanz gegen italienische Vereine macht den Gästen nicht allzu viel Hoffnung. Mehr als ein Remis ist nach 90 Minuten unserer Meinung nach nicht drin.

Allerdings dürften, wenn mit Scamacca und Aubameyang zwei Topstürmer dieser EL-Saison aufeinandertreffen, erneut auf beiden Seiten Tore fallen.