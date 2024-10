Augsburg - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 26.10.2024

SPORT1 Betting 25.10.2024 • 06:00 Uhr Augsburg - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wie sieht Dortmunds Reaktion nach dem Real-Horror aus?

Unser Augsburg - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 26.10.2024 lautet: Wir sehen den FCA keinesfalls chancenlos. In unserem Wett Tipp heute werden die Gastgeber mindestens einen Treffer zu einem torreichen Match beitragen.

Wie reagiert der BVB auf die brutale Niederlage bei Real Madrid in der Champions League? Auch dieser Frage gehen wir in unserer Augsburg Dortmund Prognose nach. Fakt ist, dass die Borussia eine Reaktion zeigen will und dabei auf einen Gegner trifft, gegen den sie zuletzt vor über vier Jahren verloren hat.

Der FCA ist in dieser Saison allerdings vor allem zu Hause recht stabil unterwegs und könnte zum nächsten Stolperstein für Schwarz-Gelb werden. Zumindest ein Tor trauen wir dem Gastgeber zu und entscheiden uns schließlich für den Augsburg Dortmund Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,75 bei Betano.

Darum tippen wir bei Augsburg vs Dortmund auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

In allen bisherigen 7 Bundesliga-Spielen Augsburgs in dieser Saison gab es mindestens 3 Tore.

In den letzten 6 Pflichtspielen Dortmunds trafen beide Teams.

In jeder der letzten 8 Partien des BVB gab es mindestens 3 Tore zu bestaunen.

Augsburg vs Dortmund Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Wettanbieter mit deutscher Lizenz schlägt zugunsten der Gäste aus. Die Augsburg Dortmund Quoten für Wetten auf einen schwarz-gelben Sieg bleiben durchgängig unter der Marke von 2,00 und belaufen sich im Schnitt auf 1,90. Mit einem richtigen Tipp auf den FCA kann man seinen Wetteinsatz dagegen fast vervierfachen.

Nach den bisherigen Heim-Ergebnissen der Fuggerstädter und den letzten Auswärts-Resultaten der Borussia lässt sich sicherlich auch über die „Doppelte Chance 1X“ nachdenken. Die hierfür ausgegebenen Augsburg Dortmund Wettquoten liegen in der Spitze bei 1,90 und können als durchaus lukrativ bezeichnet werden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Augsburg vs Dortmund Prognose: Schwere Auswärtsfahrt für den BVB

Augsburg hat in dieser Bundesliga-Saison jedenfalls erst eines von vier Heimspielen verloren. Das war zudem ein knappes 2:3 gegen Mainz, bei dem der FCA gemessen an den Expected Goals von 2,53:1,21 nicht hätte verlieren müssen. Die Nullfünfer zeigten sich äußerst effizient und brachten alle drei Schüsse auf den Augsburger Kasten auch darin unter.

Aus den anderen drei Heimspielen holten die Fuggerstädter sieben von neun Punkten. Es sind zudem die einzigen sieben Zähler, die der FCA nach neun Spieltagen vorweisen kann. Auswärts hat dieser alle bisherigen drei Partien bei 1:11 Toren verloren. Zu Hause erzielte er in vier Spielen bereits neun Tore.

Nach alldem ist der bereits erwähnte Augsburg Dortmund Tipp „Doppelte Chance 1X“ alles andere als abwegig und wer einen Gratiswetten Code nutzen kann, der sollte diese Option erst recht überdenken. Von den saisonübergreifend letzten 14 Bundesliga-Partien hat der FCA zehn verloren (3S, 1U).

In diesem Zeitraum kassierte kein anderer Klub aus dem Oberhaus mehr Niederlagen. Selbst holten die Fuggerstädter aus diesen letzten 14 Bundesliga-Spielen nur zehn Punkte, die aber alle zu Hause und sieben dieser zehn Zähler, wie erwähnt, in den bisherigen vier Heimspielen der laufenden Saison.

Augsburg - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:3 Freiburg (A), 1:0 Jahn Regensburg (H), 2:1 Gladbach (H), 0:4 RB Leipzig (A), 2:3 Mainz (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:5 Real Madrid (A), 2:1 St. Pauli (H), 1:2 Union Berlin (A), 7:1 Celtic Glasgow (H), 4:2 Bochum (H)

Letzte 5 Spiele Augsburg vs Dortmund: 1:5 (A), 1:1 (H), 0:3 (H), 3:4 (A), 1:1 (H)

Die Gäste reisen in der Augsburg gegen Dortmund Prognose derweil ziemlich gebeutelt in die WWK Arena. Unter der Woche führten sie am dritten Spieltag der Champions League bis zur 60. Minute mit 2:0 bei Real Madrid, nur um dann doch mit einer 2:5-Klatsche zurückzufliegen. Nach der starken ersten Hälfte wurde der BVB in Durchgang zwei regelrecht an die Wand gespielt.

Für die Borussia war es auswärts die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Folge. Zuvor hatte man schon in Stuttgart eine Abreibung bekommen (1:5) und dann auch bei Union Berlin den Kürzeren gezogen (1:2). Betrachtet man nur die Bundesliga, dann sind die Schwarz-Gelben auswärts seit saisonübergreifend fünf Partien sieglos (1U, 4N).

In der aktuellen Auswärtstabelle belegt der BVB mit nur einem Punkt und 2:7 Toren den drittletzten Platz. Auch diese Zahlen sprechen für den bereits erwähnten Augsburg Dortmund Tipp „Doppelte Chance 1X“. Vor allem ohne Gegentreffer sollten die Gäste diese Begegnung nicht überstehen.

Sie kassierten in jedem ihrer letzten sechs Pflichtspiele Gegentore und in diesem Zeitraum insgesamt 16 an der Zahl, was einem Schnitt von mehr als 2,5 Gegentreffern pro Partie entspricht. Selbst konnte die Borussia aber in ihren letzten acht Pflichtspielen immer treffen, in denen es dann auch insgesamt immer mindestens drei Tore in der Begegnung gab.

So seht ihr Augsburg - Dortmund im TV oder Stream:

26. Oktober 2024, 15:30 Uhr, WWK Arena, Augsburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Wie bereits bekannt sein dürfte, wird diese Begegnung, so wie alle Samstags-Partien der Bundesliga, bei Sky im TV und Stream zu sehen sein. Außerdem lässt sich diese Begegnung auch bei WOW im Rahmen eines Partnerprogramms mit Sky streamen.

Für die von uns vorgeschlagene Wette spricht dabei noch die Tatsache, dass es in allen bisherigen sieben Bundesliga-Spielen des FCA in dieser Saison mindestens drei Tore gab. Das war sonst in den Partien keines anderen Klubs aus dem Oberhaus der Fall.

Augsburg vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Augsburg: Labrovic; Bauer, Gouweleeuw, K. Schlotterbeck; Wolf, Onyeka, Jakic, Giannoulis, Rexhbecaj, Claude-Maurice; Tietz

Ersatzbank Augsburg: Dahmen, Banks, Matsima, Pedersen, Breithaupt, Jensen, Kömür, Koudossou, Maier, Okugawa, Essende, Kabadayi, Mounié

Startelf Dortmund: Kobel; Ryerson, Süle, N. Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Nmecha, Malen, Brandt, Gittens; Guirassy

Ersatzbank Dortmund: Lotka, Meyer, Ostrzinski, Anton, Kabar, Groß, Sabitzer, Wätjen, Beier

Beim Augsburg Dortmund Tipp wollen wir natürlich auch noch auf den direkten Vergleich eingehen. Dieser spricht grundsätzlich erstmal für den BVB, der keines der letzten sieben Duelle mit dem FCA verloren hat (5S, 2U). Nur gegen St. Pauli ist die Borussia von den aktuellen Bundesliga-Klubs länger ungeschlagen.

Aber: Von den letzten sechs Gastspielen in der Fuggerstadt haben die Schwarz-Gelben nur zwei für sich entscheiden können. In den letzten vier Auswärtsspielen dort holten sie nur einen Dreier. Zudem konnte die Borussia in nur einer der letzten zehn Bundesliga-Auswärtspartien in Augsburg hinten die Null halten.

Unser Augsburg - Dortmund Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

Wie sehr steckt die Horror-Nacht im Bernabeu den Borussen noch in den Knochen und kann der FCA diese BVB-Pleite bei Real vielleicht zu seinen eigenen Gunsten nutzen? Fakt ist, dass die Art und Weise der Niederlage in Madrid bei Schwarz-Gelb Spuren hinterlassen hat. Wir sehen die Gastgeber auch deshalb keinesfalls chancenlos. Sie spielen bislang auch eine gute Heimserie, während Dortmund zuletzt vor über einem halben Jahr ein Bundesliga-Auswärtsspiel gewann.

Nichts verkehrt machen könnt ihr jedenfalls mit einer Torwette. Augsburg erzielte neun der bisherigen zehn Treffer daheim und in jedem FCA-Spiel in dieser Saison gab es mindestens drei Tore. Das war auch in den letzten acht Pflichtspielen der Borussia der Fall, wobei in den letzten sechs Spielen davon auch jeweils beide Mannschaften ein Tor erzielen konnten.