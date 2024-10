Augsburg - Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 04.10.2024

SPORT1 Betting 03.10.2024 • 11:00 Uhr Augsburg - Gladbach Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Holt der FCA den zweiten Saisonsieg?

Unser Augsburg - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.10.2024 lautet: Der FCA muss dringend seinen schwachen Start in die Saison 2024/25 korrigieren. Die Chancen dafür stehen im Wett Tipp heute gar nicht so schlecht.

In der kommenden Länderspielpause feiert Coach Jess Thorup sein einjähriges Jubiläum in Augsburg. In der vergangenen Spielzeit hatte der dänische Trainer die Mannschaft stabilisiert und sich damit viel Kredit erarbeitet. Doch der Start in die neue Saison verlief für den FCA bisher eher holprig. Das soll sich am Freitagabend zum Auftakt des 6. Spieltags dringend ändern. Im Heimspiel gegen die Borussia aus Mönchengladbach haben die Hausherren einen Dreier fest eingeplant. Die Augsburg Gladbach Prognose der Buchmacher zeigt sich aber noch etwas unschlüssig.

Wir spielen mit einer Quote von 2,00 bei Happybet den Augsburg Gladbach Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Augsburg vs Gladbach auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Der FCA hat nur eines der letzten 13 Heimspiele gegen Gladbach verloren

Die Borussia konnte seit über 2 Spielzeiten keine zwei BL-Siege in Folge feiern

Die Fohlen konnten lediglich 2 der vergangenen 11 BL-Spiele für sich entscheiden

Augsburg vs Gladbach Quoten Analyse:

Der Blick auf die Augsburg Gladbach Quoten bestätigt uns, dass die besten Buchmacher, die auch immer wieder für ihre Kunden Gratiswetten im Angebot haben, mit einer engen Partie auf Augenhöhe rechnen.

So sind die Hausherren mit Siegquoten im Schnitt von 2,37 die leichten Favoriten. Doch die Augsburg vs. Gladbach Wettquoten für einen Erfolg der Gäste vom Niederrhein klettern auch nur auf einen Durchschnitt von 2,75.

Augsburg vs Gladbach Prognose: Die FCA-Defensive braucht mehr Stabilität

Schon zum Ende der vergangenen Saison setzte in Augsburg ein Negativtrend ein, den man mit ins neue Jahr genommen hat. Die Mannschaft konnte saisonübergreifend nur eines der letzten zehn Spiele gewinnen (1U, 9N) und kassierte sechs Auswärtsniederlagen in Serie. Dabei musste der FCA 28 Gegentreffer hinnehmen (2,8 pro Spiel). Seit dem 30. Spieltag 2023/24 hat kein Erstligist mehr Pleiten und mehr Gegentore kassiert. 14 Gegentreffer nach fünf BL-Spieltagen sind ein neuer Vereins-Negativrekord für die Fuggerstädter. Dabei steht die Truppe von Coach Thorup eigentlich nur bei 9,2 xGA.

Nach der Pleite in Heidenheim kassierten die Augsburger in Leipzig am vergangenen Wochenende schon die zweite 0:4-Niederlage in dieser Saison. So viele Klatschen mit vier Treffern Unterschied hatte der FCA sonst zusammen in den letzten beiden Spielzeiten hinnehmen müssen. In der Offensive kommt die drittschwächste Chancenverwertung der Liga hinzu. Zuletzt hat sich die Mannschaft nicht mehr weiterentwickelt. Immerhin hat kein Team in Liga 1 seit dem Beginn der Vorsaison so viele Punkte nach einem Rückstand geholt wie Augsburg (24). Ob es auch im Augsburg Gladbach Tipp einer Aufholjagd bedarf?

Gladbach war mit nur drei Zählern aus den ersten vier Spielen in die neue Saison gestartet. So standen Coach Gerardo Seoane und die Mannschaft vor dem Heimspiel gegen Union Berlin unter Druck. Da half es auch überhaupt nicht, dass den Fohlen bei den Niederlagen gegen Leverkusen, Stuttgart oder Frankfurt eine unter dem Strich ansprechende Leistung zugestanden wurde. Gegen die defensiv starken Eisernen waren die Hausherren lange Zeit harmlos und machten sich durch viele technische Fehler das Leben selbst schwer.

Doch in der Nachspielzeit traf Joker Tomas Cvancara zum vielumjubelten 1:0-Sieg. Das war für den Verein vom Niederrhein der erste Heimsieg seit Februar. Mit sechs Punkten und Rang 11 wurde der Fehlstart erst einmal abgewendet. Nun soll endlich mal wieder ein zweiter Dreier in Serie her. In den letzten zwei Spielzeiten war dies der Mannschaft aber nicht geglückt. Zudem ließen nur die Wölfe (34) in diesem Zeitraum mehr Punkte nach einer Führung liegen als die Gladbacher (31).

Augsburg - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 0:4 RB Leipzig (A), 2:3 Mainz (H), 3:1 St. Pauli (H), 4:1 Ulm (H), 0:4 Heidenheim (A)

Letzte 5 Spiele Gladbach: 1:0 Union Berlin (H), 0:2 Eintracht Frankfurt (A), 1:3 VfB Stuttgart (H), 2:0 Bochum (A), 2:3 Bayer Leverkusen (H)

Letzte 5 Spiele Augsburg vs Gladbach: 2:1 (A), 4:4 (H), 0:2 (A), 1:0 (H), 2:3 (A)

Nach 28 Duellen ist die Bilanz zwischen Augsburg und Gladbach mit neun Siegen für den FCA bei zehn Erfolgen für die Fohlen annähernd ausgeglichen. Daheim sieht die Bilanz der Fuggerstädter gegen die Borussia in der Augsburg Gladbach Prognose ganz ordentlich aus.

Von den vergangenen 13 Heimspielen ging lediglich eines verloren. 2020 kassierte man ein 2:3. Nur gegen Mainz (26) haben die Augsburger mehr Heimpunkte gesammelt als gegen die Gladbacher (24).

Borussen-Stürmer Tim Kleindienst trifft am Freitag auf seinen Lieblingsgegner. Gegen keinen anderen Verein kommt der Angreifer auf mehr Torbeteiligungen (2 Tore, 3 Vorlagen). Kommt am 6. Spieltag ein weiterer Treffer dazu?

Augsburg vs Gladbach: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Augsburg: Labrovic - M. Bauer, Gouweleeuw, K. Schlotterbeck - M. Wolf, Onyeka, Jakic, Giannoulis, Rexhbecaj, Vargas - P. Tietz

Ersatzbank Augsburg: Dahmen (Tor) - Breithaupt, Claude-Maurice, Maier, Mounié, Matisma, Jensen, Koudossou, Kabadayi

Startelf Gladbach: Nicolas - Scally, Itakura, Elvedi, Netz - Sander, Weigl, Ngoumou, Plea, Stöger - Kleindienst

Ersatzbank Gladbach: Sippel (Tor), Chiarodia, Lainer, Neuhaus, Fukuda, Hack, Reitz, Cvancara, Friedrich

FCA-Coach Jess Thorup konnte mit der Leistung vom vergangenen Wochenende natürlich nicht zufrieden sein.

So sind in der Augsburg Gladbach Prognose Wechsel in der Startelf gut möglich. Bei den Gästen hofft Cvancara auf einen Einsatz von Beginn an.

Unser Augsburg - Gladbach Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Beide Vereine können mit dem Start in die neue Saison nicht wirklich zufrieden sein. Am Freitag trauen wir aber eher den Hausherren ein Erfolgserlebnis zu. Das hat einerseits mit der guten Heimbilanz des FCA gegen die Fohlen zu tun. Andererseits konnten die Gladbacher in dieser Saison auch noch nicht überzeugen und tun sich schon seit Ewigkeiten mit zwei BL-Siegen in Folge schwer. Einen Treffer muss man den Gästen gegen die wackelige Abwehr von Augsburg aber mit Sicherheit zutrauen. Die Negativserie geht aber weiter.