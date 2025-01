Augsburg - Heidenheim Tipp, Prognose, Quoten | 25.01.2025

SPORT1 Betting 24.01.2025 • 06:00 Uhr Augsburg - Heidenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Gelingt Heidenheim ein Befreiungsschlag?

Unser Augsburg - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.01.2025 lautet: Beide Teams sind in der unteren Tabellenhälfte zu finden, vor allem der FCH ist auf dem Relegationsplatz in Not. Wir gehen in diesem direkten Duell von einigen Toren aufgrund defensiver Schwächen aus.

Am 25. Januar 2025 um 15:30 Uhr erwartet uns in der WWK Arena ein spannendes Duell in der Bundesliga. Augsburg empfängt FC Heidenheim in der 19. Runde der Saison.

Mit einem aktuellen 12. Platz und 22 Punkten hat Augsburg die Favoritenrolle inne, während Heidenheim auf Platz 16 mit 14 Punkten kämpft, um den Abstieg zu vermeiden.

Augsburg hat in den letzten zwei Spielen zweimal die Null gehalten und geht mit einem Selbstbewusstsein von zwei Siegen in Folge in die Augsburg vs. Heidenheim Prognose. Der FCH hingegen hat nur einen Sieg und ein Unentschieden in den letzten vier Begegnungen erzielt. Ein offenes Spiel mit vielen Toren wird erwartet, da die Defensiven beider Mannschaften anfällig sind.

Daher lautet unser Augsburg Heidenheim Wett Tipp heute: „Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,87 bei Betano .

Darum tippen wir bei Augsburg vs Heidenheim auf „Über 2,5 Tore“:

Beide Teams haben in den letzten 3 Spielen Torhunger bewiesen, Heidenheim hat durchschnittlich 1,67 Tore pro Spiel, Augsburg 1,33 erzielt.

Der FCA geht mit 2 Siegen in Folge ins Spiel und wird im Augsburg vs Heidenheim Tipp offensiv stark auftreten.

Heidenheim kämpft um den Klassenerhalt und wird alles daran setzen, Punkte zu holen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Augsburg vs Heidenheim Quoten Analyse:

Für dieses spannende Duell nehmen wir die Wette auf „Über 2,5 Tore“ ins Visier. Beide Teams haben in ihren letzten Spielen Tore erzielt, was auf eine torreiche Partie hinweist. Zudem hat Augsburg in den letzten fünf Spielen zwei Siege eingefahren, was ihnen zusätzliches Selbstvertrauen gibt. Bei den 1x2 Wetten wird der FCA auch mit Augsburg Heidenheim Quoten um 1,91 bevorzugt. Auf mobilem Weg sind diese auch in den Sportwetten Apps zu spielen.

Heidenheim wird mit einer Quote von 4,10 für einen Auswärtssieg wenig zugetraut. Das Unentschieden lockt mit Augsburg gegen Heidenheim Wettquoten von 3,55 und erfordern eigentlich einen Sportwetten Bonus , um sich abzusichern.

Augsburg - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 2:0 Bremen (A), 2:0 Union Berlin (A), 0:1 VfB Stuttgart (H), 1:5 Kiel (A), 0:2 Leverkusen (H).

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 0:2 St. Pauli (H), 3:3 Werder Bremen (A), 2:0 Union Berlin (H), 0:2 Bochum (A), 1:1 St. Gallen (H).

Letzte 5 Spiele Augsburg vs. Heidenheim: 0:4 (A), 1:0 (H), 5:2 (A), 2:0 (H), 3:1 (H).

Insgesamt erwarten wir ein offenes Spiel mit vielen Toren, was die Wette auf „Über 2,5 Tore“ besonders attraktiv macht. Die Augsburg vs Heidenheim Prognose macht zumindest Lust auf mehr.