Augsburg - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 20.09.2024

Unser Augsburg - Mainz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.09.2024 lautet: Der FCA kann in der jüngsten Vergangenheit eigentlich eine gute Bilanz gegen die 05er vorweisen. Im Wett Tipp heute sehen wir die Gäste aus Rheinhessen aber trotzdem vorne.

Am 17. Februar 2024 feierte Bo Henriksen sein Debüt als Coach des 1. FSV Mainz und traf im Heimspiel gegen Augsburg gleich auf seinen Landsmann Jess Thorup. Am Freitag kommt es nun zum zweiten dänischen Trainer-Duell der Bundesliga-Historie. An den ersten Vergleich haben die 05er mit einem 1:0-Sieg gute Erinnerungen. Bei der bevorstehenden Augsburg Mainz Prognose sind die Gäste aus Sicht der Wettquoten nun allerdings die leichten Außenseiter.

Wir schätzen die Lage etwas anders ein

Darum tippen wir bei Augsburg vs Mainz auf „Doppelte Chance X2″:

Mainz ist seit 5 BL-Gastspielen ungeschlagen

Nadiem Amiri verlor noch keines von 11 Duellen gegen den FC Augsburg.

Der FCA konnte nur eines der letzten 8 Liga-Spiele für sich entscheiden

Augsburg vs Mainz Quoten Analyse:

Die Buchmacher können sich bei dieser Paarung für keinen wirklichen Favoriten entscheiden und werfen somit recht ausgeglichene Augsburg Mainz Quoten auf den Markt.

Die Hausherren liegen mit einer durchschnittlichen Quote von 2,48 knapp vorne. Auf der Gegenseite klettern die Augsburg Mainz Wettquoten für einen Sieg der Gäste auch nur auf den Höchstwert von 2,77.

Augsburg vs Mainz Prognose: Bleiben die 05er ein Lieblingsgegner?

Vor der Länderspielpause musste Augsburg eine bittere 0:4-Pleite in Heidenheim hinnehmen. Damit wuchs die Serie der Fuggerstädter auf sieben sieglose Bundesliga-Spiele an. So geriet Coach Jess Thorup unter Druck und entschied sich beim Heimspiel gegen St. Pauli mit dem 3-4-2-1 für ein neues System. Dieser Plan ging mit dem 3:1-Sieg gegen den Aufsteiger am Ende auch auf. Der Erfolg war verdient, wenn aber auch nicht vollends souverän. Nach dem Anschluss der Gäste wurde etwas gezittert. Wird auch der Augsburg Mainz Tipp eine Zitterpartie?

So haben die Augsburger nach drei Spieltagen immerhin vier Punkte auf dem Konto. Nur in der Saison 2020/21 war der FCA mit sieben Zählern noch besser gestartet. Nun möchte der Verein zum dritten Mal nach 2017/18 und 2023/24 die ersten drei Heimspiele einer Saison ohne Niederlage überstehen. Sorgen macht aber die Defensive: Nur Hoffenheim (9) und Kiel (11) weisen aktuell eine schwächere Abwehr auf. Trotzdem wurde der Vertrag mit dem Coach in der vergangenen Woche vorzeitig um ein Jahr bis 2026 verlängert.

In der Vorsaison setzte Mainz den Saisonstart völlig in den Sand. Nach der Hinrunde standen nur ein Sieg und der Relegationsplatz 16 zu Buche. Nun werden in Mainz Erinnerungen an das Vorjahr wach. Nach dem 1:1 gegen Union Berlin und dem 3:3 beim VfB Stuttgart setzte es am Sonntag mit dem 1:2 gegen Werder die erste Saisonpleite. Ärgerlich ist dieses Ergebnis vor allem aufgrund der Tatsache, dass die Hausherren die letzten 30 Minuten in Überzahl spielen durften und dabei noch den Gegentreffer zum Endstand kassierten.

Mit dem Ergebnis gegen Bremen ging eine Serie von elf Bundesliga-Partien ohne Niederlage zu Ende. Zudem kassierte man die erste Heimpleite unter Coach Henriksen. Doch grundsätzlich präsentiert sich die Mannschaft in einer ganz anderen Verfassung als in der ersten Hälfte der Spielzeit 2023/24. In der Fremde hat man einerseits nur eines der letzten 22 Liga-Gastspiele gewonnen (12U, 9N). Doch auf der Gegenseite sind die 05er auch seit fünf BL-Auswärtspartien ungeschlagen (1S, 4U). Der FSV hat an den ersten Spieltagen die meisten Schüsse im Oberhaus zugelassen (57), was in der Augsburg Mainz Prognose nicht außer Acht gelassen werden sollte.

Augsburg - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 3:1 St. Pauli (H), 4:1 Ulm (H), 0:4 Heidenheim (A), 2:2 Werder Bremen (H), 4:1 Viktoria Berlin (A)

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:2 Werder Bremen (H), 0:1 Darmstadt (H), 3:3 VfB Stuttgart (A), 1:1 Union Berlin (H), 3:1 Wehen Wiesbaden (A)

Letzte 5 Spiele Augsburg vs Mainz: 0:1 (A), 2:1 (H), 1:3 (A), 1:2 (H), 2:1 (H)

Nach 36 Duellen führt der FCA die Statistik gegen den FSV knapp mit 16 Erfolgen zu 14 Niederlagen an. In der Bundesliga reichen zwölf Siege dafür, dass die Mainzer der Lieblingsgegner der Augsburger sind. Nimmt man den DFB-Pokal mit dazu, konnten die Fuggerstädter sogar sieben der letzten acht Heimspiele gegen die 05er für sich entscheiden.

Keines der vergangenen 17 Aufeinandertreffen in der Bundesliga endete mit einer Punkteteilung. Nadiem Amiri trat mit Hoffenheim, Leverkusen und Mainz elfmal gegen Augsburg an und kommt dabei auf eine Bilanz von neun Siegen und zwei Remis. Zudem war der Profi nur gegen Gladbach (8 Scorerpunkte) erfolgreicher als gegen den FCA (5 Scorerpunkte).

Augsburg und Mainz mussten zusammen an den ersten drei Spieltagen der neuen Saison in den ersten 15 Minuten schon fünf Gegentreffer hinnehmen. So macht auch der Augsburg Mainz Tipp „Über 0,5 Tore in den ersten 15 Minuten“ durchaus Sinn.

Dafür gibt es eine Quote von 2,90.

Augsburg vs Mainz: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Augsburg: Labrovic - M. Bauer, Gouweleeuw, K. Schlotterbeck - M. Wolf, Onyeka, Jakic, Giannoulis, Rexhbecaj, Vargas - Essende

Ersatzbank Augsburg: Dahmen - Matsima, Breithaupt, Claude-Maurice, Pedersen, Tietz, Kabadayi, Maier, Koudossou, Mounié, Jensen

Startelf Mainz: Zentner - Kohr, Jenz, Hanche-Olsen - Caci, Sano, Amiri, Mwene, Hong, J.-S. Lee - Burkardt

Ersatzbank Mainz: Rieß - Bell, da Costa, Veratschnig, Sieb, Onisiwo, Widmer, Nebel, Barkok, Leitsch

FCA-Coach Jess Thorup hat am Freitagabend zunächst keinen Grund für größere Umstellungen in der Augsburg Mainz Prognose.

Steve Mounie und Frederik Jensen kehren zudem in den Kader zurück. Bei den Gästen wird Andreas Hanche-Olsen zurückerwartet.

Unser Augsburg - Mainz Tipp: Doppelte Chance X2

Beim FCA ist am vergangenen Spieltag endlich der Knoten geplatzt. Nun wollen die Fuggerstädter nachlegen. Auf den ersten Blick stehen die Chancen dafür gegen in dieser Saison noch sieglose Mainzer auch gar nicht schlecht.

Doch die Nullfünfer hatten an den ersten Spieltagen etwas Pech und wurden oft unter Wert geschlagen. Die Serie unter Henriksen mit nur einer Niederlage aus den letzten zwölf Spielen ist weiterhin nicht zu unterschätzen. Wir glauben, dass sich die Gäste dieses Mal mit mindestens einem Zähler für eine gute Leistung belohnen.