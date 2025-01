Augsburg - VfB Stuttgart Tipp, Prognose, Quoten 12.1.2025

SPORT1 Betting 11.01.2025 • 08:00 Uhr Augsburg - VfB Stuttgart Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Greift Stuttgart im Frühjahr noch mal oben an?

Unser Augsburg - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 12.01.2025 lautet: Der FCA verabschiedete sich mit einem 1:5 in Kiel in die Winterpause und trifft nun auf den VfB, der in der Hinrunde einige Male enttäuschte. Im Wett Tipp heute fallen auf jeden Fall einige Tore.

Am 12. Januar 2025 um 17:30 Uhr erwartet uns ein spannendes Duell in der Bundesliga, wenn der FC Augsburg auf den VfB Stuttgart in der WWK Arena trifft. Augsburg, aktuell auf Platz 13 mit 16 Punkten, wird alles daran setzen, wichtige Punkte zu holen, um sich von den unteren Tabellenregionen zu entfernen.

Der VfB Stuttgart, derzeit Tabellen-Zehnter mit 23 Punkten, geht als Favorit ins Spiel. Beide Teams haben in den letzten vier Pflichtspielen keine Weiße Weste behalten, was auf ein torreiches Spiel in der Augsburg VfB Stuttgart Prognose hindeutet.

Daher lautet unser Augsburg VfB Stuttgart Wett Tipp heute: “Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,67 bei LeoVegas .

Darum tippen wir bei Augsburg vs VfB Stuttgart auf “Über 2,5 Tore”:

Beide Teams haben in den letzten 4 Pflichtspielen keine Weiße Weste gehalten.

Augsburg erzielt im Durchschnitt 1,13 Tore pro BL-Spiel, Stuttgart immerhin 1,93.

Die letzten Begegnungen zwischen beiden Teams waren stets torreich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Augsburg vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Erwartet ein packendes Spiel mit vielen Toren! Unser Wett-Tipp für dieses Spiel lautet „Über 2,5 Tore“. Diese Vorhersage basiert auf der Tatsache, dass beide Teams in ihren letzten vier Pflichtspielen keine Weiße Weste behalten haben und durchschnittlich viele Tore erzielen. Deshalb nutzen wir diese Augsburg VfB Stuttgart Quoten, die ihr auch in diversen Sportwetten Apps spielen könnt.

Am 1x2-Markt gehen die Stuttgarter als Favorit hervor und rufen eine Siegquote von 2,02 hervor. Ein Unentschieden würde eine Quote von 3,70 bringen. Die Augsburg vs. VfB Stuttgart Wettquoten für einen Heimsieg des FCA bescheren euch Werte um 3,80. Wenn möglich, sichert euch auch unbedingt einen Sportwetten Bonus .

Augsburg - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:5 Kiel (A), 0:2 Leverkusen (H), 2;2 Frankfurt (A), 2:2, 4:5 i.E. Karlsruhe (A), 1:0 Bochum (H).

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 0:1 St. Pauli (H), 3:1 Heidenheim (A), 5:1 Young Boys Bern (H), 3:2 Union Berlin (H), 3:0 Regensburg (A).

Letzte 5 Spiele Augsburg vs. VfB Stuttgart: 0:1 (H), 0:3 (A), 1:1 (H), 1:2 (A), 2:3 (A).

Diese Faktoren deuten im Augsburg gegen VfB Stuttgart Tipp auf ein spannendes und offensiv geprägtes Spiel hin, bei dem viele Tore fallen könnten.