Auxerre - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 06.12.2024

SPORT1 Betting 05.12.2024 • 11:59 Uhr Auxerre - PSG Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Ligue 1 Wette | Wie verläuft die Champions-League-Generalprobe der Pariser?

Unser Auxerre - PSG Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 06.12.2024 lautet: Nach nur zwei Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen steht Coach Luis Enrique unter Druck. Die Serie ohne Niederlage in der Liga dürfte sich im Wett Tipp heute aber fortsetzen.

Der 14. Spieltag der Ligue-1-Saison 2024/25 wird am Freitagabend mit zwei Partien eröffnet. In einem davon empfängt AJ Auxerre die Mannschaft von Paris St. Germain. Der Aufsteiger ist in dieser Spielzeit bisher die große Überraschung und darf sogar aufs internationale Geschäft schielen. PSG zieht dagegen wie gewohnt an der Tabellenspitze einsam seine Kreise. So schicken die Wettanbieter in der Auxerre PSG Prognose die Gäste auch als klare Favoriten ins Rennen.

Wir schätzen die Ausgangslage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,54 bei Merkur Bets den Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Auxerre vs PSG auf “Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore”:

PSG ist in dieser Ligue-1-Saison noch ungeschlagen

Auxerre wartet seit 2011 auf einen Sieg gegen Paris St. Germain

Die Spiele des Aufsteigers stehen in dieser Saison für einige Tore

Auxerre vs PSG Quoten Analyse:

Der Aufsteiger empfängt den Serienmeister der vergangenen Jahre und den souveränen Tabellenführer der laufenden Saison. Aus dieser Konstellation leiten die Buchmacher, unter denen sich auch einige Wettanbieter mit schneller Auszahlung befinden, ihre Auxerre vs PSG Quoten ab.

Allerdings werden die guten Leistungen von AJA im eigenen Stadion in dieser Spielzeit dabei nicht wirklich berücksichtigt. So klettern die Quoten für einen Heimsieg bis auf einen Spitzenwert von 7,25. Auf der Gegenseite warten für einen Dreier der Gäste Auxerre vs PSG Wettquoten zwischen 1,35 und 1,40 auf euch.

Auxerre vs PSG Prognose: Kann AJA den Favoriten ärgern?

2022 kehrte Auxerre nach zehn Jahren in der Ligue 2 endlich in die höchste französische Spielklasse zurück. Dort konnte sich AJA aber nur ein Jahr halten und musste den sofortigen Wiederabstieg hinnehmen. Nach der Zweitliga-Meisterschaft unter Coach Christophe Pelissier in der vergangenen Spielzeit will der Verein aus Burgund sich nun langfristig in der Ligue 1 etablieren. Das ist dem Aufsteiger bisher auch ganz hervorragend gelungen. Am vergangenen Spieltag setzte es aber eine 0:2-Pleite in Toulouse. Das war auch die fünfte Pleite im siebten Auswärtsspiel dieser Saison (1S, 1U).

Davor war die “Association de la Jeunesse” aber fünf Partien in Serie ohne Niederlage geblieben und hatte 13 Punkte gesammelt. Zudem ist die Truppe von Trainer Pelissier das zweitbeste Heimteam der Liga. Nur PSG (19) kann mehr Zähler vor den eigenen Fans vorweisen als AJA (15). So steht der Aufsteiger mit einem Torverhältnis von 21:21 immer noch auf einem tollen 8. Platz und hat gerade mal einen Zähler Rückstand auf den ersten Europapokal-Rang. Verlass ist auf Hamed Traore, der mit sechs Treffern auf Platz 4 der Torjägerliste liegt.

Im Heimspiel am vergangenen Spieltag gegen Nantes kam Paris auf 84 Prozent Ballbesitz. Das war der höchste Wert in der Ligue 1 seit 17 Jahren. Doch selbst zusammen mit 24 Schüssen und einem Expected-Goals-Wert von 2,56 musste sich PSG am Ende mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Da sich die beiden Verfolger Monaco und Marseille im direkten Duell gegenseitig die Punkte abknöpften, bauten die “Rouge-et-Bleu” mit dem Remis ihren Vorsprung in der Tabelle sogar auf sieben Zähler aus und sind als einziges Team der Liga nach 13 Spieltagen noch ungeschlagen (10S, 3U) - das soll auch im Auxerre PSG Tipp so bleiben.

Coach Luis Enrique steht trotzdem unter Druck. Das hat in erster Linie mit dem schwachen Abschneiden in der Champions League zu tun. Schaut man auf die Tabelle der Königsklasse nach fünf Spieltagen, wäre der französische Meister auf Rang 25 komplett aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Punkte gab es nur mit einem Heimsieg gegen Girona (1:0) und einem 1:1 gegen Eindhoven. Dagegen setzte es Niederlagen gegen Arsenal (0:2), Atletico Madrid (1:2) und die Bayern (0:1). Somit hat das Gastspiel in der kommenden Woche bei RB Salzburg extrem große Bedeutung für den Verein.

Auxerre - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Auxerre: 0:2 Toulouse (A), 1:0 SCO Angers (H), 3:1 Olympique Marseille (A), 4:0 Stade Rennes (H), 2:2 Olympique Lyon (A)

Letzte 5 Spiele PSG: 1:1 FC Nantes (H), 0:1 Bayern München (A), 3:0 Toulouse (H), 4:2 SCO Angers (A), 1:2 Atletico Madrid (H)

Letzte 5 Spiele Auxerre vs PSG: 1:2 (H), 0:5 (A), 0:1 (H), 1:1 (H), 2:3 (A)

Nach 75 Duellen kann Auxerre mit 21 Siegen zu 32 Niederlagen (22U) eine ganz ordentliche Bilanz gegen Paris vorweisen. 14 der 21 Erfolge gegen PSG feierte AJA daheim (11U, 11N). Der letzte Sieg der Burgunder gegen die Pariser stammt aber aus dem Jahr 2011 und wirkt sich auf die Auxerre PSG Prognose aus.

Damals feierte man daheim ein 1:0. Aus den folgenden fünf Vergleichen mit den “Rouge-et-Bleu” holte die AJ nur noch einen Zähler. Auch Christophe Pelissier hat als Trainer neun von zwölf Kräftemessen gegen den Hauptstadtverein verloren.

Das schon erwähnte Torverhältnis des Aufsteigers von 21:21 in dieser Saison spricht für Tore auf beiden Seiten. So gibt es bei Buchmacher Leo Vegas für den Auxerre gegen PSG Tipp “Beide Teams treffen” auch gerade mal eine Quote von 1,56.

So seht ihr Auxerre - PSG im TV oder Stream:

06. Dezember 2024, 21:00 Uhr, Stade de l’Abbé Deschamps, Auxerre

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN hat zahlreiche europäische Top-Ligen in seinem Angebot. Dazu gehört auch die Ligue 1. Für diese hat sich der Streaming-Anbieter die Rechte bis 2027 gesichert. So wird auch am Freitag das Duell zwischen Auxerre und PSG bei DAZN gezeigt.

Anpfiff im Stade de l’Abbé Deschamps von Auxerre ist um 21 Uhr.

Auxerre vs PSG: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Auxerre: Leon - Hoever, Jubal, Osho, Akpa, Mensah - Owusu, Raveloson - Perrin, Sinayoko, Traore

Ersatzbank Auxerre: de Percin (Tor), Diomandé, Diousse, Maddy, Joly, Onaiwu, Danois, Bair, Ayé

Startelf PSG: Safonov - Hakimi, Lucas Beraldo, Skriniar, Nuno Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Asensio - Dembele, Goncalo Ramos, Barcola

Ersatzbank PSG: Donnarumma - Zague, Kolo Muani, Doué, Marquinhos, Pacho, Joao Neves, Fabian, Lee

Die Gäste werden vor dem wichtigen CL-Spiel in Salzburg etwas rotieren. Zudem fehlen Spieler wie Senny Mayulu, Lucas Hernandez und Presnel Kimpembe verletzungsbedingt.

Die Hausherren müssen in der Auxerre vs PSG Prognose ohne Ange Loic N’Gatta, Ousoumane Camara und Lasso Coulibaly auskommen.

Unser Auxerre - PSG Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore

PSG-Coach Luis Enrique schont einige Stammspieler für das Königsklassen-Duell gegen RB Salzburg. Zudem ist Auxerre extrem heimstark. Diese Ausgangsbasis verspricht auf den ersten Blick eine mögliche Überraschung. Doch wir trauen den Hausherren trotzdem nicht mehr als einen Punkt zu.

Einerseits hat AJA sein einziges Heimspiel in dieser Saison gegen einen Top-5-Verein mit 0:3 gegen Monaco verloren, andererseits werden die Gäste trotzdem viel Qualität auf den Rasen schicken und können sich in der aktuellen Situation nicht auch noch eine Niederlage bei einem Aufsteiger leisten.

Dabei dürfen sich die Zuschauer aber auf ein paar Tore freuen.