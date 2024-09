Badosa - Navarro Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2024

SPORT1 Betting 02.09.2024 • 09:32 Uhr Badosa - Navarro Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine US Open Wette | Wer erreicht erstmals ein Grand-Slam-Halbfinale?

Unser Badosa - Navarro Sportwetten Tipp zum US Open 2024 Spiel lautet: Im Viertelfinale von Flushing Meadows treffen zwei gebürtige New Yorkerinnen aufeinander. Im Wett Tipp heute sehen wir die Nummer 13 der Welt vorne.

Im ersten Frauen-Viertelfinale der US Open 2024 treffen die Spanierin Paula Badosa und die US-Amerikanerin Emma Navarro aufeinander. Beide Spielerinnen sind in New York City zur Welt gekommen und wollen in ihrer Geburtsstadt in der Badosa Navarro Prognose erstmals in ein Grand-Slam-Halbfinale einziehen. Die Wettquoten gehen von einem engen Match aus, sehen aber Badosa leicht vorne.

Wir entscheiden uns beim Badosa Navarro Wett Tipp heute mit einer Quote von 2,10 bei Happybet für den Wett Tipp heute „Sieg Navarro“.

Darum tippen wir bei Badosa vs Navarro auf „Sieg Navarro“:

Navarro hat in der Weltrangliste die Nase vorne

Die US-Amerikanerin hat im Achtelfinale die Titelverteidigerin und Nummer 3 der Welt Coco Gauff ausgeschaltet

In 3-Satz-Matches steht die Nummer 13 der Welt in dieser Saison bei 19-8

Badosa vs Navarro Quoten Analyse:

In der WTA-Weltrangliste hat Emma Navarro auf Platz 13 eigentlich die Nase vorne. Paula Badosa wird hier nämlich nur auf Rang 26 geführt. Die Buchmacher, unter denen sich auch einige Wettanbieter ohne Einzahlung befinden, schlagen sich bei ihren Badosa Navarro Quoten aber trotzdem etwas mehr auf die Seite der Spanierin.

Für einen Sieg von Badosa bekommt ihr Quoten zwischen 1,72 und 1,80. Auf der Gegenseite ist ein Weiterkommen von Navarro mit durchschnittlichen Badosa Navarro Wettquoten von 2,09 aber auch nicht viel unwahrscheinlicher.

Badosa vs Navarro Prognose: Wer nutzt den „Heimvorteil“?

2021 feierte Paula Badosa mit dem Gewinn der ersten beiden WTA-Turniere ihren Durchbruch und kletterte erstmals in ihrer Karriere in die Top 10 der Weltrangliste. Im Jahr darauf schaffte es die Spanierin sogar mit Rang 2 auf die beste Platzierung ihrer Karriere. Danach musste die heute 26-Jährige aber zahlreiche Verletzungen hinnehmen und rutschte bis auf Platz 140 ab. Zwischenzeitlich dachte Badosa sogar über ein Karriereende nach. Doch in diesem Jahr meldete sich die gebürtige New Yorkerin zurück.

Erst zog sie in Wimbledon in die vierte Runde ein. Dann gewann sie mit dem Titel beim WTA 500 in Washington ihr erstes Turnier seit Januar 2022 und stand beim WTA 1000 in Cincinnati im Halbfinale. Nach dem 6:1 und 6:2 im Achtelfinale der US Open 2024 gegen Wang Yafan (WTA Nr. 80) steht sie nach den French Open 2021 beim Badosa Navarro Tipp zum zweiten Mal bei einem Grand Slam in der Runde der letzten Acht. Auf diesem Weg hat Badosa nur einen Satz abgegeben. 14 der letzten 16 Spiele seit Wimbledon konnte die Spanierin für sich entscheiden.

Vor der laufenden Saison war Emma Navarro in der Frauen-Tennisszene ein noch recht unbeschriebenes Blatt. Doch dann erreichte die 23-Jährige in Wimbledon das erste Mal bei einem Grand-Slam-Turnier das Viertelfinale. Auf diesem Weg hatte Navarro in Runde 4 Coco Gauff, die Nummer 2 der Welt, in zwei Sätzen besiegt. Auch bei den diesjährigen US Open traf die US-Amerikanerin wieder im Achtelfinale auf ihre Landsfrau. Am Ende verließ die Außenseiterin mit einem 6:3, 4:6, 6:3 wieder als Siegerin den Court.

Navarro profitierte bei ihrem Sieg natürlich auch von 60 Unforced Errors und 19 Doppelfehlern der Titelverteidigerin. Damit musste Gauff nach elf Siegen in Folge in Flushing Meadows wieder eine Niederlage hinnehmen. Die gebürtige New Yorkerin steht dagegen zum zweiten Mal in Folge bei einem Major in der Runde der letzten Acht. Besonders in 3-Satz-Matches ist Navarro in dieser Saison mit einer Bilanz von 19-8 stark. Bei den US Open 2024 hat sie bisher zwei Sätze abgegeben.

Badosa - Navarro Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Badosa: 2:0 Wang, 2:1 Ruse, 2:0 Townsend, 2:0 Golubic, 1:2 Pegula

Letzte 5 Spiele Navarro: 2:1 Gauff, 2:1 Kostyuk, 2:0 Rus, 2:0 Blinkova, 0:2 Noskova

Letzte Spiele Badosa vs Navarro: 2:1

In diesem Jahr waren beide Spielerinnen das erste Mal aufeinandergetroffen. Beim WTA 1000 von Rom setzte sich Badosa in der zweiten Runde auf Sand in drei Sätzen durch. Der erste Durchgang war noch klar mit 6:1 an Navarro gegangen.

In diesem Jahr waren beide Spielerinnen das erste Mal aufeinandergetroffen. Beim WTA 1000 von Rom setzte sich Badosa in der zweiten Runde auf Sand in drei Sätzen durch. Der erste Durchgang war noch klar mit 6:1 an Navarro gegangen.

Die letzten beiden Sätze gingen aber dann mit 6:4 und 6:2 an die Spanierin. Geht das Match auch dieses Mal über drei Sätze, bekommt ihr dafür in der Badosa Navarro Prognose Wettquoten bei Bet365 von 2,10.

Unser Badosa - Navarro Tipp: Sieg Navarro

Die Erfahrung bei diesem Duell spricht sicher für die Spanierin. Doch Emma Navarro gehört zu den Senkrechtstarterinnen der laufenden Saison. Nach der vierten Runde bei den French Open und dem Viertelfinale in Wimbledon muss man der 23-Jährigen in ihrer Geburtsstadt nun sogar das Halbfinale zutrauen.