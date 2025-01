Barcelona - Alaves Tipp, Prognose & Quoten | 02.02.2025

Unser Barcelona - Alaves Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 02.02.2025 lautet: Die Katalanen begeistern mit Siegen in spektakulären Begegnungen. Ein Gegentor ist den Hausherren im Wett Tipp heute sicher.

Der Award für die beste Unterhaltung im europäischen Fußball geht in dieser Spielzeit eindeutig an den FC Barcelona. Wer die letzten drei Pflichtspiele der Blaugrana verfolgt hat, sah insgesamt 21 Treffer. Gegentore nimmt das Team von Hansi Flick ungerührt zur Kenntnis - eine Qualität, welche die Gastgeber auch in der Barcelona Alaves Prognose auszeichnet.