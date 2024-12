Barcelona - Leganes Tipp, Prognose & Quoten | 15.12.2024

SPORT1 Betting 14.12.2024 • 11:59 Uhr Barcelona - Leganes Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Entwirft der Tabellenführer erneut einen chaotischen Spielverlauf?

Unser Barcelona - Leganes Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 15.12.2024 lautet: Noch führt Barca die Tabelle in Spanien an, doch Real Madrid wartet nur zwei Punkte und mit einem Spiel in der Hinterhand auf einen weiteren Patzer. Im Wett Tipp heute ist beinahe jede Option denkbar.

Die Verteidigung seiner Mannschaft sollte Hansi Flick im Titelkampf zu denken geben. In unserer Barcelona Leganes Prognose verpassen die Katalanen ihre fünfte Weiße Weste der Saison. Ebenso wie den Gästen gelang den Blaugrana über den Zeitraum der fünf vorangegangenen Liga-Spiele nur ein Dreier.

Der Offensive rund um Top-Torschütze Robert Lewandowski (16 Saisontore) kann dabei kein Vorwurf gemacht werden. Wir bereiten uns im Barcelona Leganes Wett Tipp heute auf eine unterhaltsame Begegnung vor, in der “beide Teams treffen”. Die Quote von 2,10 sieht bei Intertops vielversprechend aus.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Leganes auf “Beide Teams treffen”:

Barca wartet seit 6 Liga-Spielen auf eine Weiße Weste.

71 Prozent der Spiele des FC Barcelona endeten in dieser La-Liga-Saison mit “Beide Teams treffen”.

7 der letzten 9 Pflichtspiele der Katalanen boten Tore für beide Mannschaften.

Barcelona vs Leganes Quoten Analyse:

Ohne Hansi Flick auf der Trainerbank muss der Tabellenführer seine Form in der spanischen Primera Division wiederfinden. Der deutsche Übungsleiter wurde nach seiner Roten Karte gegen Betis Sevilla (2:2) für zwei Spiele gesperrt. Seine Abwesenheit an der Seitenlinie nimmt jedoch keinen großartigen Einfluss auf die Barcelona Leganes Quoten der besten Wettanbieter .

Der Tabellenführer schenkt euch bei einem Heimsieg nur maximale Barcelona Leganes Wettquoten von 1,20. Beinahe den 20-fachen Gewinn erhaltet ihr mit einer erfolgreichen Wette auf einen “Sieg Leganes”.

Barcelona vs Leganes Prognose: Wie lange geht die Rechnung auf?

Hansi Flick hat beim FC Barcelona eine der extremsten Abseitsfallen im europäischen Fußball installiert, die Chance und Risiko zugleich ist. Lange Zeit passte das Verhältnis zwischen Toren und Gegentoren, doch zuletzt kippte die Waage allmählich.

Typisch für die Katalanen gab es unter der Woche wieder ein absolutes Fußball-Highlight in der Königsklasse. Zu Gast bei Borussia Dortmund entschieden die Blaugrana ein Fünf-Tore-Spektakel für sich (3:2).

Solche Siege gelangen in der spanischen Primera Division zuletzt immer seltener, das beeinflusst auch den Barcelona Leganes Tipp. Der spanische Tabellenführer gewann nur eine der fünf vorangegangenen Begegnungen in La Liga (2U, 2N).

Hansi Flick handelte sich am vergangenen Spieltag eine Rote Karte ein und wird für die kommenden zwei Wochen nicht an der Seitenlinie stehen dürfen. Bereits mit ihrem Trainer am Spielfeldrand endeten die letzten drei Liga-Heimspiele der Blaugrana mit Toren auf beiden Seiten.

Barcelona - Leganes Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 3:2 Dortmund (A), 2:2 Betis Sevilla (A), 5:1 Mallorca (A), 1:2 Las Palmas (H), 3:0 Brest (H).

Letzte 5 Spiele Leganes: 0:3 Real Sociedad (H), 5:4 n.E. Estepona (A), 1:1 Alaves (A), 0:3 Real Madrid (H), 1:0 Sevilla (H).

Letzte 5 Spiele Barcelona vs. Leganes: 2:0 (H), 5:0 (H), 2:1 (A), 3:1 (H), 1:1 (A).

Insgesamt wurden 71 Prozent der Partien mit Beteiligung des FC Barcelona in der Liga mit Toren für beide teilnehmenden Mannschaften abgepfiffen. Wettbewerbsübergreifend war dies in sieben der neun vorangegangenen Barca-Auftritten der Fall.

Auf dem Tableau findet ihr bei vier der fünf nachfolgenden Teams weniger Gegentore als beim aktuellen Tabellenführer aus Katalonien (19).

Die erwartbaren Gegentore der Gastgeber (21,48 xGA) sind in der Barcelona vs. Leganes Prognose weit von einem guten Wert entfernt und fallen im Ligavergleich ins untere Drittel (14.). Das könnte sich im Laufe der Saison noch rächen, das tat es teilweise schon in den vergangenen Wochen.

Keinesfalls sollte dabei die Kehrseite der Medaille vernachlässigt werden. Kaum ein anderes Team im europäischen Spitzenfußball tritt im Angriff derzeit dominanter als der FC Barcelona auf.

50 Tore in nur 17 Liga-Spielen (2,9 pro Spieltag) sind ein phänomenaler Wert und sind für alle anderen Teams in dieser Saison unerreichbar gewesen. Gleichermaßen beeindruckend sind die 42,31 erwartbaren Treffer der Hausherren (1.).

So seht ihr Barcelona - Leganes im TV oder Stream:

15. Dezember 2024, 21 Uhr, Estadi Olimpic Lluis Companys, Barcelona

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Fast immer spielen sich die Blaugrana hochkarätige Abschlusspositionen heraus, die im Schnitt besser als bei jedem anderen La-Liga-Team sind (0,15 xG pro Schuss). Das ist auch im Barcelona gegen Leganes Tipp zu erwarten.

Teilweise erklärt sich dadurch die herausragende Schussverwandlungs-Quote (17,79 Prozent). Den übrigen Anteil der Begründung liefern die Spieler selbst. Robert Lewandowski hat beispielsweise die mit Abstand meisten Expected Goals on Target (15,7 xGOT).

Barcelona vs Leganes: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Barcelona: Pena - Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Pedri, Casado, Lamine Yamal, Olmi, Raphina, Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Astralaga, Szczesny, Araujo, Eric Garcia, Martin, Fort, Fermin Lopez, Gavi, Frenkie de Jong, Torre, Ferran Torres, Pau Victor

Startelf Leganes: Dmitrovic - Rosier, Gonzalez, Nastasic, Hernandez, Neyou, Tapia, Garcia, Rodriguez, Cisse, de la Fuente

Ersatzbank Leganes: Abajas, Soriano, Porozo, Saenz, Bachiller, Altimira, Chicco, Roberto Lopez, Cruz, El Haddadi, Naim Garcia

Leganes hat bei weitem nicht die “High-Power-Offensive” der Katalanen, konnte aber in den letzten fünf Liga-Auswärtsspielen stets ein Tor erzielen. Bester Torschütze der Gäste ist aktuell Juan Cruz (4 Tore).

Außer ihm konnte kein anderer Akteur der Gäste mehr als ein Saisontor erzielen. Im Duell mit Barca in der Barcelona vs. Leganes Prognose werden sich jedoch weitere Chancen ergeben, auch wenn das sonst nur selten von einem Spiel gegen den aktuellen Tabellenführer behauptet werden kann.

Unser Barcelona - Leganes Tipp: Beide Teams treffen

Vom FC Barcelona erwarten wir ein weiteres chaotisches Spiel, das zu Torchancen auf beiden Seiten führen wird. Leganes erzielte bisher zwar die wenigsten erwartbaren Tore in La Liga (11,14 xG), konnte aber in den letzten fünf Auswärtsspielen je mindestens einen Treffer erzielen.