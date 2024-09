Bayern - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 28.09.2024

SPORT1 Betting 27.09.2024 • 09:13 Uhr Bayern - Leverkusen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Rollen die Bayern auch über den Meister hinweg?

Unser Bayern - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 28.09.2024 lautet: Der Rekordmeister will die Kräfteverhältnisse in der Bundesliga in diesem Jahr wieder geraderücken. Ein erster Schritt glückt im Wett Tipp heute mit einem Heimsieg gegen Bayer.

In den vergangenen Spielzeiten bestritten immer der FC Bayern und Dortmund den deutschen „Clasico“. Doch mit der Meisterschaft in der Vorsaison hat sich Bayer Leverkusen vorerst zum neuen Hauptkonkurrenten des Rekordmeisters erhoben. Auch in diesem Jahr stehen die beiden Vereine in der Tabelle ganz vorne. Doch dieses Mal haben die Münchner schon drei Zähler Polster auf die Werkself. Am 5. Spieltag der neuen Saison kommt es in der Allianz Arena zum Gipfeltreffen der beiden Rivalen. Der Blick auf die Wettquoten in der Bayern Leverkusen Prognose zeigt eine Favoritenstellung der Hausherren.

Wir kommen zum selben Ergebnis und spielen den Bayern Leverkusen Wett Tipp heute „Sieg Bayern & Über 1,5 Tore".

Darum tippen wir bei Bayern vs Leverkusen auf „Sieg Bayern & Über 1,5 Tore“:

Die Bayern haben alle 6 Pflichtspiele unter Coach Kompany gewonnen

In den letzten 3 Partien haben die Münchner 20 Tore erzielt - Bayer steht in dieser Liga-Saison schon bei 9 Gegentreffern

Leverkusen konnte nur 4 von 47 Gastspielen beim Rekordmeister gewinnen

Bayern vs Leverkusen Quoten Analyse:

Durch einen starken Saisonstart haben die Münchner nicht nur die Tabellenführung übernommen, sondern in einem Duell gegen den amtierenden deutschen Meister auch wieder die Gunst der Buchmacher zurückgewonnen.

Doch die Fans der Werkself müssen nicht gleich die weiße Fahne hissen. Für einen Heimsieg des Rekordmeisters klettern die Quoten immerhin auf einen Höchstwert von 1,71. Dafür gibt es auf der Gegenseite für einen Dreier der Truppe von Xabi Alonso Wettquoten im Schnitt von 4,29.

Bayern vs Leverkusen Prognose: Findet Bayer ein Rezept gegen den Powerfußball des FCB?

Die Verpflichtung von Vincent Kompany als neuer Bayern-Trainer war sicher ein gewisses Wagnis. Doch bisher ist die Entscheidung der Verantwortlichen voll aufgegangen. Nach den ersten vier Spieltagen der Bundesliga stehen die Münchner bei vier Siegen und 16:3-Toren. Das ist nicht nur ein Startrekord für ein Team in der Bundesliga-Historie, sondern auch für einen Bundesliga-Trainer. Zudem wurden auch die anderen beiden Pflichtspiele im DFB-Pokal und in der Champions League gewonnen. Unter Kompany sprüht der Rekordmeister nur so vor Spielfreude.

Zudem ist die Mannschaft topfit, spielt über 90 Minuten ein hohes Pressing und gewinnt so viele Bälle. Selbst nach einer klaren Führung schaltet der FCB nicht in den Verwaltungsmodus. Neuzugang Michael Olise, der beim 5:0 am Samstag in Bremen auf vier Scorerpunkte (2 Tore, 2 Vorlagen) kam, ist ein Volltreffer. Zudem ist Harry Kane, der in sechs Pflichtspielen schon wieder bei zehn Treffern steht, nun besser ins Spiel eingebunden. Die Defensive kassierte in sechs Pflichtspielen zwar schon insgesamt fünf Gegentore, ließ gegen Werder aber keinen Torschuss zu. Das macht den FCB für den Bayern Leverkusen Tipp sehr zuversichtlich.

Schon am 2. Spieltag dieser Saison ging mit der 2:3-Heimpleite gegen Leipzig Leverkusens historische Serie von 35 Bundesliga-Partien ohne Niederlage zu Ende. Doch der amtierende Meister hat sich von diesem Schreck gut erholt und die folgenden drei Pflichtspiele alle gewonnen. Besonders souverän war das 4:0 zu Gast bei Feyenoord Rotterdam in der vergangenen Woche zum Champions-League-Auftakt. In der Bundesliga ist Bayer auch auf Platz 2 geklettert.

Zum Saisonauftakt bei Borussia Mönchengladbach (3:2) und beim 4:3-Erfolg am Wochenende gegen Wolfsburg sorgten wieder späte Treffer der Werkself für den Sieg. Im Meisterjahr waren acht Treffer in der Nachspielzeit ein wichtiger Erfolgsfaktor. Doch die Truppe von Coach Xabi Alonso steht in vier Liga-Partien dieser Saison auch schon bei neun Gegentoren. In der kompletten vergangenen Spielzeit waren es insgesamt nur 24 gewesen. Auch die Zahl der zugelassenen Chancen erhöhte sich von im Schnitt 3,6 auf 5,3. B04 fehlt noch die Kompaktheit, die das Team im Double-Jahr ausgezeichnet hatte.

Bayern - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 5:0 Werder Bremen (A), 9:2 Dinamo Zagreb (H), 6:1 Holstein Kiel (A), 2:0 SC Freiburg (H), 3:2 Wolfsburg (A)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 4:3 Wolfsburg (H), 4:0 Feyenoord Rotterdam (A), 4:1 Hoffenheim (A), 2:3 RB Leipzig (H), 1:0 Carl Zeiss Jena (A)

Letzte Spiele Bayern vs Leverkusen: 0:3 (A), 2:2 (H), 1:2 (H), 4:0 (H), 1:1 (H)

Nach 99 Duellen führen die Bayern die Bilanz gegen Bayer immer noch deutlich mit 59 Siegen an. Leverkusen konnte bisher 21 Siege gegen den Rekordmeister feiern. Hinzu kommen in der Bayern Leverkusen Prognose 19 Remis. 17 dieser Erfolge kamen mit Heimrecht der Werkself zustande.

Seit drei Vergleichen warten die Münchner aber auf ein Erfolgserlebnis gegen B04. In der Vorsaison musste sich der FCB daheim mit einem 2:2 begnügen. Zudem gingen die letzten beiden Reisen in die Bayarena verloren (0:3, 1:2).

Vor dem erneuten Kräftemessen sehen die Vorzeichen aber etwas anders aus. Vor allem die Offensive der Münchner ist mit 20 Treffern aus den letzten drei Pflichtspielen in Bestform. Dafür hat die Abwehr des Meisters Schwierigkeiten.

Erzielen die Bayern auch am Samstag mindestens drei Tore?

Bayern vs Leverkusen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Coman - Kane

Ersatzbank Bayern: Ulreich - Dier, Goretzka, Tel, Gnabry, Guerreiro, Joao Palhinha, Sané, Müller

Startelf Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie - Frimpong, G. Xhaka, Andrich, Grimaldo, Terrier, Wirtz - Boniface

Ersatzbank Leverkusen: Kovar, Lomb - Arthur, Mukiele, Hofmann, Tella, Schick, Adli, Aleix Garcia, Belocian, Palacios

Gegen die Wölfe hatte Xabi Alonso fünf Neue in die erste Elf gestellt und das System vom gewohnten 3-4-3 auf ein 4-2-2-2 umgestellt. Erst als der Coach diese zahlreichen Änderungen rückgängig machte, bekam Bayer die Partie in den Griff.

In der Allianz Arena werden am Samstag in der Bayern Leverkusen Prognose keine Experimente erwartet. Auch bei den Bayern gibt es nach der Gala im Weserstadion wenig Anlass für Veränderungen.

Unser Bayern - Leverkusen Tipp: Sieg Bayern & Über 1,5 Tore

Die Hausherren gehen mit drei Zählern Vorsprung ins Spitzenspiel und wollen sich mit einem Sieg früh ein Polster auf den amtierenden Meister aufbauen. Wir trauen dies den Bayern auch zu.

Hier trifft eine unfassbar starke Offensive auf eine aktuell sehr wackelige Abwehr. Außerdem kassierte die Werkself gegen keinen anderen Verein so viele Niederlagen (52) und Gegentore (173) wie gegen den FCB.

Von den vergangenen elf Duellen mit B04 in der Allianz Arena ging lediglich ein einziges verloren. Leverkusen verlor in München mit Abstand am häufigsten (33 Mal) und kassierte die meisten Gegentreffer (103).