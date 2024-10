Bayern - VfB Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten 19.10.2024

Beide Mannschaften in unserer Bayern VfB Stuttgart Prognose sind seit drei Pflichtspielen sieglos. Im Anschluss an die Länderspielpause gastiert der aktuelle Vizemeister beim derzeitigen Tabellenführer und muss sich auf die beste Offensive der Bundesliga einstellen (20 Tore).

Die Schwaben konnten ihre Leistungen noch nicht in die entsprechenden Resultate ummünzen, doch der Angriff läuft wieder auf Hochtouren (15 Tore). Der Bayern VfB Stuttgart Wett Tipp heute fällt uns somit nicht allzu schwer. Bei Happybet wählen wir eine Quote von 1,77 für „Über 3,5 Tore“ im Spiel.

Darum tippen wir bei Bayern vs VfB Stuttgart auf „Über 3,5 Tore“:

Bayern vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Bayern vs VfB Stuttgart Prognose: Unzuverlässige Defensive beim VfB

Zwei Siege aus den ersten sechs Liga-Spielen und solide neun Punkte hätten die Verantwortlichen in Stuttgart noch vor zwei Jahren dankend angenommen. Der akribische Sebastian Hoeneß nimmt den Saisonstart aber zum Anlass, zusätzlich an den Details der Abläufe zu arbeiten, die aus seiner Sicht hoffentlich schon im Bayern VfB Stuttgart Tipp zum Tragen kommen.

Seit drei Pflichtspielen warten die Gäste auf einen Sieg. Zumindest eine Niederlage konnten sie in diesem Zeitraum ebenfalls verhindern (3U). Verantwortlich dafür ist der VfB-Angriff, der zum Beispiel im deutschen Oberhaus eine Serie von 22 Partien mit mindestens einem eigenen Torerfolg am Laufen hält.

Bayern - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

So seht ihr Bayern - VfB Stuttgart im TV oder Stream:

Bayern vs VfB Stuttgart: Die möglichen Aufstellungen

Zusammen brachten es die FCB-Profis in vier von sechs Liga-Spielen auf „Über 2,5 Tore“ und jubelten im Schnitt über 3,33 erzielte Tore pro Spiel. Ob das auch in der Bayern VfB Stuttgart Prognose möglich ist?

Unser Bayern - VfB Stuttgart Tipp: Über 3,5 Tore

Stuttgart kassierte bislang in jedem Bundesliga-Spiel mindestens ein Gegentor und trat in vier von sechs Liga-Spielen mindestens zwei Mal in der Partie zum erneuten Anstoß in den Mittelkreis. Die beiden stärksten Offensivreihen der Bundesliga werden, ebenso wie in vier der letzten sechs Duelle, gemeinsam mindestens vier Treffer erzielen.