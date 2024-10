Bears - Jaguars Tipp, Prognose & Quoten | 13.10.2024

SPORT1 Betting 12.10.2024 • 06:00 Uhr Bears - Jaguars Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Ist bei Jacksonville der Knoten geplatzt?

Unser Bears - Jaguars Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 09.11.2022 lautet: In London fühlen sich die Jags inzwischen eigentlich recht wohl. Doch im Wett Tipp heute droht Jacksonville eine Niederlage gegen Chicago.

Am vergangenen Spieltag war es endlich soweit: Die Jaguars feierten als letztes Team in der laufenden NFL-Saison 2024 einen Sieg. Mit einer Bilanz von 1-4 steht das Franchise aus Jacksonville nach fünf Wochen aber immer noch nicht gut da. Nun reist das Team von Head Coach Doug Pederson mal wieder nach London. Die Jags sind schon zum zwölften Mal in der englischen Hauptstadt zu Gast. Im Tottenham Hotspur Stadium trifft man auf Chicago. Laut Quoten der Bears Jaguars Prognose sind Trevor Lawrence und Co. die Außenseiter.

Wir schätzen die Ausgangslage genauso ein und spielen mit einer Quote von 1,69 bei Intertops den Bears Jaguars Wett Tipp heute „Sieg Bears“.

Darum tippen wir bei Bears vs Jaguars auf „Sieg Bears“:

Chicago hat in den letzten 13 Spielen nach EPA per Play die beste Defense der NFL

Jacksonville hat mit 287,8 Yards per Game die schlechteste Pass-Defense der Liga

Die Jags stehen in dieser Saison erst bei einem Sieg

Bears vs Jaguars Quoten Analyse:

Beide Teams müssen für das London Game Reise-Strapazen auf sich nehmen. Zudem fällt der Heimvorteil weg. Nach dem bisherigen Saisonverlauf geht Chicago mit einem leichten Spread von minus 1,5 Punkten aufs Feld. Das „Über/Unter“ liegt bei 45,5 Punkten.

Für die Bears Jaguars Quoten bedeutet das Folgendes: Mit einem Schnitt von 1,76 sind die Männer aus der „Windy City“ die Favoriten. Für einen Erfolg des Teams aus Florida gibt es Bears vs. Jaguars Wettquoten um die 2,10. Wenn ihr vor einer Wette auf diese Partie noch einen neuen Buchmacher mit einem tollen Wettbonus sucht, empfehlen wir euch unsere große und stets aktuelle Übersicht.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bears vs Jaguars Prognose: Kriegt die Defense der Jags die Kurve?

Bei den Bears ruhten vor der Saison große Hoffnungen auf dem No-1-Overall-Pick Caleb Williams. Der Rookie-Quarterback kommt auch immer besser in Gang. Beim 36:10 gegen die Panthers in Week 5 zeigte der junge Spielmacher mit 304 Yards und zwei Touchdowns seine bisher beste Leistung. Insbesondere die Connection mit WR DJ Moore funktioniert immer besser. Auch D‘Andre Swift wird immer stärker. Der RB kam in Week 4 gegen die Rams auf 93 Yards und einen Touchdown.

Gegen Carolina kamen 21 Carries für 72 Yards und ein weiterer Touchdown hinzu. Doch die Offense ist nicht das Prunkstück des Teams aus Chicago und wird es wohl auch nicht im Bears Jaguars Tipp werden. In den saisonübergreifend letzten 13 Spielen stellt das Franchise aus Illinois nach EPA per Play die beste Defense der NFL. Panthers QB Andy Dalton wurde in 20 seiner 41 Dropbacks (48,8 Prozent) unter Druck gesetzt. Das war bei ESPN der höchste Wert in einem NFL-Spiel, seit man angefangen hat, diese Statistik im Jahr 2009 aufzuzeichnen.

Fünf Wochen hat es gedauert, bis die Offense der Jags endlich in Schwung gekommen ist. Da die Defense aber immer noch große Probleme hat, ging es beim 37:34 gegen die Colts bis zum Schluss eng zu. Erst in letzter Sekunde konnte Jacksonville mit einem Field Goal das Spiel für sich entscheiden. Quarterback Trevor Lawrence kam auf 371 Yards und zwei Touchdowns, bei einer Interception. Mit Brian Thomas Jr. hat der Spielmacher eine neue Lieblings-Anspielstation gefunden.

Der WR kam in den letzten beiden Spielen auf jeweils über 85 Yards und einen Score. Auch auf RB Tank Bigsby, der die NFL mit 8,0 Yards per Carry anführt, ist immer mehr Verlass. Zudem hält die O-Line immer besser dicht. In den ersten drei Partien wurde Lawrence elfmal gesackt und kam bei der Pressure Percentage nur auf Rang 26 (32,6 Prozent), Gegen die Colts blieb der QB ohne Sack und wurde bei 34 Dropbacks nur einmal gepressured (2,9 Prozent). Doch mit Third Downs und in der Red Zone haben die Jaguars immer noch Probleme, auch in der Bears vs. Jaguars Prognose.

Bears - Jaguars Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bears: 36:10 Panthers (H), 24:18 Rams (H), 16:21 Colts (A), 13:19 Texans (A), 24:17 Titans (H)

Letzte 5 Spiele Jaguars: 37:34 Colts (H), 20:24 Texans (A), 10:47 Bills (A), 13:18 Browns (H), 17:20 Dolphins (A)

Letzte 5 Spiele Bears vs Jaguars: 41:17 (A), 16:17 (H), 41:3 (A), 23:10 (H), 3:22 (A)

Dieses Duell wurde in der NFL-Geschichte erst acht Mal ausgetragen. Die Bears führen die Bilanz mit 5-3 an. Das letzte Aufeinandertreffen stammt aus der Saison 2020. Damals gewann Chicago klar mit 41:17 in Jacksonville.

Die Defense ist bisher die große Schwachstelle der Jags. Sollte Chicago am Sonntag mehr als 20 Punkte aufs Board bringen, bekommt ihr für den Bears Jaguars Tipp „Bears Über 20,5 Punkte“ eine Quote von 1,58 und einen Bet-at-home Gutschein Code obendrauf.

Unser Bears - Jaguars Tipp: Sieg Bears

Die Offense der Bears kommt immer besser in Schwung. Das ist eine schlechte Nachricht für die Jaguars. Denn die Jags stellen mit 287,8 Yards per Game aktuell die schlechteste Pass-Defense der Liga.

Auch bei den EPA per Game reicht es nur für Rang 31. Dafür kommt Chicago in den letzten beiden Wochen auf eine Turnover-Ratio von plus 5, während Jacksonville hier bei minus 3 steht.

In der Offense können die Jags eigentlich mit Lawrence, Thomas Jr. und Bigsby ganz gut mithalten. Doch der große Leistungsunterschied auf der Seite der Defense dürfte am Ende den Unterschied in der Bears vs. Jaguars Prognose ausmachen.