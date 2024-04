Betis Sevilla - Sevilla Tipp, Prognose, Quoten 28.04.2024

Betis Sevilla hat in den letzten drei Heimspielen große Freude am gemeinsamen Torjubel mit den Fans entwickelt und jeweils „Über 1,5 Tore“ im Spiel erzielt. Manuel Pellegrini stehen in der Offensive mehrere dribbelstarke Spieler zur Verfügung, die jedem Liga-Konkurrenten ein unangenehmes Spiel aufzwingen können.

Die Gäste entscheiden sich im Angriff häufiger für eine Flanke als jedes andere Team in La Liga (insgesamt 683). Defensiv waren die Nervionenses dagegen nicht immer stabil und ließen bereits 45,7 erwartbare Gegentore zu (14.). In unserem Wett Tipp heute spielen wir bei Tipwin eine Quote von 2,05 für „Betis Sevilla Über 1,5 Tore“ an.