Fulham – Manchester City Tipp, Prognose, Quoten 11.5.2024

Unser Fulham - Manchester City Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 11.05.2024 lautet: Die Citizens brauchen nur noch drei Siege zur vierten Meisterschaft in Serie. Im Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass gegen Fulham der erste gelingt.

Manchester City deklassierte kürzlich Wolverhampton mit 5:1. Überragend war Erling Haaland, der vier Tore verbuchte. Es war bereits das sechste Erfolgserlebnis in der Premier League, das die Recken von Trainer Pep Guardiola in Serie verbuchten. Fulham erkämpfte zuletzt in Brentford ein torloses Remis, dürfte aber trotz Heimvorteil gegen die Skyblues selbst nur wenig zu lachen haben.

In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass die Citizens im zweiten Durchgang die meisten Tore verbuchen. Für diesen Spielausgang gewährt Sunmaker eine Quote von 2,01.

Darum tippen wir bei Fulham vs Manchester City auf „Manchester City meiste Tore in 2. HZ“:

Fulham kassierte zu Hause 13 von 20 Gegentoren nach dem Seitenwechsel.

Manchester City erzielte 25 der 39 Auswärtstore im zweiten Durchgang.

City ist extrem auswärtsstark und holte in der Ferne die meisten Punkte (38) nach Arsenal (39).

Fulham vs Manchester City Quoten Analyse:

Die Rollenverteilung in dieser Begegnung ist bereits vor dem Kickoff sehr deutlich. Alles andere als ein klarer Erfolg der Gäste aus Manchester käme zumindest laut Buchmacher-Bewertung einem kleinen Fußballwunder gleich. Absolut nachvollziehbar, da die Hausherren seit November 2005 zu Hause nicht mehr gegen die Skyblues gewonnen haben (3U, 8N).

Sieben der vergangenen acht direkten Aufeinandertreffen im Craven Cottage endeten mit drei oder mehr Toren und versprechen auch diesmal eine offensive Angelegenheit. In der Sunmaker App wird „Über 2,5 Tore“ mit einer Fulham Manchester City Quote von 1,35 bewertet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fulham vs. Manchester City Prognose: Erobert Man City die Tabellenspitze?

Seit Juni 2021 sitzt Trainer Marco Silva in Fulham auf der Bank und führte den Klub 2022 ins englische Oberhaus. Nachdem im ersten Jahr die Klasse auf Platz 10 souverän gehalten wurde, belegt Fulham in dieser Saison Rang 13 und hat 18 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Der Klassenerhalt ist somit auch diesmal sichergestellt.

Auf heimischem Boden wussten „The Cottagers“ kürzlich mit nur einem erbeuteten Punkt in drei Begegnungen jedoch nicht zu überzeugen.



Allgemein ließ Fulham in Heimspielen in der Premier League 20 Gegentore zu. 13 davon muss sich die Elf nach dem Seitenwechsel ankreiden lassen. Zudem endeten insgesamt 61 Prozent der Heimspiele mit mehr als 2,5 Toren.

Durchschnittlich kassiert Fulham im eigenen Stadion das erste Gegentor nach 45 Minuten. Somit hält die Abwehr im Regelfall den ersten Durchgang hindurch dicht. Gegen die offensiv starken Mannen aus Manchester dürfte grundlegend mit einer sehr defensiven Spielausrichtung zu rechnen sein, um möglichst lange die Null zu halten.

Fulham - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fulham: 0:0 FC Brentford (A), 1:1 Crystal Palace (H), 1:3 FC Liverpool (H), 2:0 West Ham (A), 0:1 Newcastle United (H).

Letzte 5 Spiele Manchester City: 5:1 Wolverhampton (H), 2:0 Nottingham Forest (A), 4:0 Brighton (A), 1:0 Chelsea (H), 3:4 n.E. Real Madrid (H).

Letzte Spiele Fulham vs. Manchester City: 1:5 (A), 1:2 (H), 1:2 (A), 1:4 (A), 0:3 (H).

Dreimal am Stück holte Pep Guardiola zuletzt mit seinen Mannen die englische Meisterschaft. Sofern aus den letzten drei Begegnungen mit Fulham, Tottenham und West Ham neun Punkte resultieren, steht der insgesamt 10. Meisterschaft nichts im Wege. Mut machen in jedem Fall die zuletzt erbrachten Leistungen. Seit mittlerweile 20 PL-Spieltagen sind die Citizens ohne Niederlage und holten 16 Siege und vier Remis.

Hinter Arsenal (88) stellt Manchester City mit 87 Toren die beste Offensive im englischen Oberhaus. 39 Treffer kamen dabei in den gegnerischen Stadien zum Vorschein. Satte 25 der insgesamt 39 Treffer fielen nach dem Seitenwechsel. Besonders im zweiten Durchgang spielen Haaland und Co. gezielt auf den gegnerischen Kasten und präsentieren sich dabei sehr treffsicher. Mit 25 Toren fungiert Erling Haaland als bester Angreifer in den eigenen Reihen. Beim 5:1 gegen Wolverhampton überzeugte er mit einem Viererpack. Wer dem Norweger auch mehrere Treffer gegen Fulham zutraut, sollte seinen Tipp mit einer Freiwette ohne Einzahlung absichern.

Unser Fulham – Manchester City Tipp: Manchester City meiste Tore in 2. HZ

Manchester City holte in der laufenden Spielzeit 38 Punkte mehr als Fulham und liegt in der Tabelle elf Ränge vor den Londonern. Spielerisch sind die Gäste aus Manchester den Hausherren in sämtlichen Mannschaftsbereichen deutlich überlegen und zeichnen sich durch mehr als den dreifachen Kader-Marktwert aus.

Beinahe 60 Prozent ihrer Tore erzielten die Skyblues nach der Pause. Noch deutlicher fällt die Auswärtsbilanz mit beinahe 65 Prozent aus. Fulham wird das Spiel aus einer tief stehenden Defensive heraus gestalten und nur wenig zulassen. Am Ende haben die Hausherren der offensiven Qualität der Gäste aber nur wenig entgegenzusetzen.