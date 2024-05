Schalke - Rostock Tipp, Prognose & Quoten | 11.05.2024

Unser Schalke - Rostock Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 11.05.2024 lautet: Hansa muss im Kampf um den Klassenerhalt am Samstag dringend punkten. Im Wett Tipp heute dürfte zu Gast in Gelsenkirchen sogar mindestens ein Punkt drin sein.

Mit dem 3:1-Heimsieg am 28. Spieltag gegen Wiesbaden war Rostock ans rettende Ufer geklettert. Der FC Hansa durfte in dieser Saison sogar auf den direkten Klassenerhalt hoffen, doch die folgenden vier Spiele gingen alle verloren. Damit steckt die Kogge wieder in größten Abstiegsnöten. Mit einem Rückstand von vier Punkten auf Platz 15 scheint die direkte Rettung inzwischen ausgeschlossen. Immerhin ist der Relegationsrang 16 nur einen Zähler entfernt. So bekommt das Gastspiel am Samstag auf Schalke eine große Bedeutung.

Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 2,00 bei Betway für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Schalke vs Rostock auf „Doppelte Chance X2″:

Schalke konnte in dieser Saison nur 2 Mal 2 Siege am Stück feiern

Rostock kassierte in 13 Gastspielen auf Schalke nur 6 Pleiten

Die 3 Zweitliga-Vergleiche zwischen S04 und Hansa endeten alle mit einem Auswärtssieg

Schalke vs Rostock Quoten Analyse:

Schalke steht in der Tabelle sechs Plätze und neun Punkte vor Hansa. In der Veltins-Arena verlor Königsblau zuletzt Ende Januar. Zudem holte die Kogge im neuen Jahr auswärts erst vier Punkte.

So schicken die Buchmacher die Hausherren bei der Schalke vs Rostock Prognose als Favoriten ins Rennen. Für einen Heimsieg gibt es Quoten zwischen 1,75 und 1,80. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Gäste den etwa vierfachen Wetteinsatz. Wenn ihr dem Außenseiter auch etwas zutraut, könnte euch eine Wette ohne Einzahlung behilflich sein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schalke vs Rostock Prognose: Gibt S04 weiter Gas?

Am Dienstagabend war es endlich soweit: Durch den 4:0-Sieg gegen Osnabrück hat Schalke den Zweitliga-Klassenerhalt gesichert! Dieses absolute Minimalziel wurde allerdings erst zwei Spieltage vor Saisonende erreicht. Dabei war der Verein eigentlich mit großen Aufstiegsambitionen in die Spielzeit gestartet. Der Erfolg gegen den VfL war der erste Auswärtssieg von S04 im bisherigen Kalenderjahr. Trotzdem haben nur zwei Teams in dieser Saison in der Fremde weniger Punkte gesammelt als die Knappen (12).

Die Formkurve zeigte grundsätzlich in den vergangenen Wochen nach oben. An den vergangenen neun Spieltagen kassierten die Königsblauen lediglich eine Niederlage. Seit sechs Partien ist die Truppe von Karel Geraerts ungeschlagen (2S, 4U). Nun will S04 auch die letzten beiden Spiele schadlos überstehen und im besten Fall ist sogar noch ein einstelliger Tabellenplatz möglich. Geraerts soll die Mannschaft wohl auch in der kommenden Saison betreuen.

Bis etwa zur 50. Minute führte Hansa im Heimspiel am Samstag gegen den KSC mit 1:0. Doch im zweiten Durchgang wollte Rostock die Führung nur noch über die Zeit bringen. Innerhalb von vier Minuten gaben die Hausherren ihren Vorsprung aus der Hand und kassierten mit dem 1:2 die vierte Pleite in Serie. Damit steht die Kogge vor dem erneuten Gang in die 3. Liga. Coach Mersad Selimbegovic, der erst seit Mitte Dezember im Amt ist, soll auf jeden Fall am Samstag gegen Schalke noch auf der Trainerbank sitzen.

Dafür wurde die Zusammenarbeit mit Sportdirektor Kristian Walter mit sofortiger Wirkung beendet. Eigentlich hatte der Verein bereits Anfang März angekündigt, dass Walter seine Tätigkeit zum Saisonende 2023/24 niederlegen werde. Nun wurde der Druck im Endspurt aber immer größer. Problemzone bleibt die Offensive. 28 Tore sind zusammen mit Osnabrück der Negativwert der Liga. Zudem holte kein Team weniger Punkte in der Fremde als Rostock (11).

Schalke - Rostock Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 4:0 Osnabrück (A), 1:1 Düsseldorf (H), 1:1 Elversberg (A), 2:0 Nürnberg (H), 1:1 Hannover 96 (A)

Letzte 5 Spiele Rostock: 1:2 KSC (H), 0:1 St. Pauli (A), 0:2 Magdeburg (H), 0:4 Hertha BSC (A), 3:1 Wehen Wiesbaden (H)

Letzte 5 Spiele Schalke vs Rostock: 2:0 (A), 3:4 (H), 2:0 (A), 1:0 (H), 1:1 (A)

24 der 27 Duelle zwischen Schalke und Rostock wurden in der Bundesliga ausgetragen. Hier haben die Knappen mit zehn Siegen zu neun Niederlagen knapp die Nase vorne. Die drei Zweitliga-Vergleiche endeten bisher alle mit einem Auswärtssieg. So gewann S04 im Hinspiel der laufenden Saison mit 2:0 bei der Kogge. Zu Gast in Gelsenkirchen kassierte Hansa in 13 Partien aber nur sechs Niederlagen, bei zwei Remis und fünf Siegen.

In den letzten vier Aufeinandertreffen hätte die Wette „Beide Teams treffen: Nein“ drei Mal Erfolg gehabt. Setzt sich diese Serie fort, gibt es bei Merkur Bets für diesen Tipp eine Quote von 2,29. Neukunden des Anbieters sollten sich zuvor noch den Merkur Bets Bonus sichern. Hier bekommt ihr einen 100-Prozent-Cashback-Bonus bis zu 100 Euro als Freebet.

Unser Schalke - Rostock Tipp: Doppelte Chance X2

Auf den ersten Blick spricht hier alles für die Hausherren. Rostock ist zusammen mit dem VfL das schwächste Auswärtsteam der Liga, seit drei Gastspielen ohne Tor und seit vier BL2-Partien ohne Punkt. Wenn Schalke gewinnt und Wiesbaden am Wochenende in Braunschweig dreifach punktet, würde S04 nach Osnabrück das nächste Team in die 3. Liga schicken. Wir schätzen die Ausgangslage aber etwas anders ein.

Für Königsblau steht an den letzten beiden Spieltagen nun nichts mehr auf dem Spiel, was zu einem gewissen Spannungsabfall führen dürfte. Auf der Gegenseite konnte im Unterhaus bei dieser Paarung das Auswärtsteam immer dreifach punkten. Außerdem hatten die Knappen in dieser Saison immer Probleme mit der Konstanz und konnten bisher lediglich zweimal zwei Siege am Stück feiern.