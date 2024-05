Hertha - Kaiserslautern Tipp, Prognose, Quoten 11.05.2024

Unser Hertha - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 11.05.2024 lautet: Die „Roten Teufel“ können am vorletzten Spieltag den Liga-Verbleib sichern. Im Wett Tipp heute trauen wir dem FCK in der Hauptstadt auch mindestens einen Punkt zu.

Nach dem 1:1 am 30. Spieltag daheim gegen Wiesbaden lag Kaiserslautern am Boden. Die Roten Teufel waren mit nur einem Punkt aus drei Spielen auf den ersten Abstiegsplatz abgerutscht. Doch nach zwei Siegen in Folge sieht die Welt auf einmal wieder ganz anders aus. Der FCK ist auf Rang 14 geklettert und hat das Schicksal selbst in der Hand. Der Verein ist mit fünf Punkten Vorsprung auf den direkten und vier auf den Relegationsplatz dem Klassenerhalt sehr nahe. Schon bei der Hertha könnte die Rettung glücken.

Warum wir hier mit einer Quote von 1,95 bei Bet3000 die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“ spielen, soll dieser Tipp klarmachen.

Darum tippen wir bei Hertha vs Kaiserslautern auf „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“:

Kaiserslautern holte 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen

Die Hertha wartet seit 3 Partien auf einen Sieg

Der FCK feierte im Januar 2024 schon einen Sieg im Olympiastadion gegen Hertha

Hertha vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

In der Tabelle haben die Berliner eigentlich noch fünf Plätze und neun Punkte Vorsprung auf die Pfälzer. Zudem kommt am 33. Spieltag der Heimvorteil des BSC hinzu. Trotzdem können sich die besten Wettanbieter auf keinen Favoriten einigen.

Die Hausherren sind mit Siegquoten im Schnitt von 2,46 nur minimal favorisiert, denn ihr bekommt für einen Dreier der Gäste auch nur Quoten im Schnitt von 2,52.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hertha vs Kaiserslautern Prognose: Ist die Saison für Hertha schon gelaufen?

Hertha hat die beste Chancenverwertung der Liga. Zudem stellt die „Alte Dame“ mit Haris Tabakovic den besten Stürmer. Insgesamt 65 erzielte Tore von Hertha werden auch nur von Düsseldorf überboten (68). Doch auf der Gegenseite musste der BSC schon 56 Gegentreffer hinnehmen. Das ist der Negativwert in den Top 9 der BL2-Tabelle. Vor allem in der zweiten Saisonhälfte wackelt die Abwehr bedenklich. 30 Gegentore sind der Höchstwert in der Rückrunde. Sinnbild dafür war die 2:4-Pleite in Elversberg am vergangenen Spieltag.

Hier wurden die defensiven Unzulänglichkeiten der Hertha mal wieder schonungslos offengelegt. Mit nur fünf Siegen aus den 15 Partien der Rückserie ist der Absteiger ins graue Mittelfeld abgerutscht. In den letzten Runden steht nichts mehr auf dem Spiel. Im heimischen Olympiastadion kassierte man immerhin nur drei der elf Saison-Pleiten. Seit sechs Heimspielen ist die Mannschaft von Pal Dardai ungeschlagen (3S, 3U). Dennoch stehen die Berliner in der Heimtabelle auch nur auf Platz 9.

Zu Gast in Kiel am vorletzten Spieltag begann Kaiserslautern endlich seine eigenen Stärken auszuspielen. Die Männer von Coach Friedhelm Funkel versteckten sich auch beim Tabellenführer der 2. Bundesliga nicht, sondern setzten mutig Akzente in der Offensive und wurden am Ende mit einem überraschenden 3:1-Auswärtssieg belohnt. Im Heimspiel am vergangenen Samstag gegen Magdeburg knüpfte der FCK an diese Leistung an. Dieses Mal sprang sogar ein 4:1-Heimerfolg heraus.

Die „Roten Teufel“ haben einerseits in dieser Saison schon 31 Punkte nach Führungen verspielt, doch auf der Gegenseite hat die Mannschaft enorme Qualitäten bei ruhenden Bällen. Auch Trainerfuchs Funkel bewies ein goldenes Händchen und führte einige schon aussortierte Spieler zurück in die Startelf. Mit einem Sieg am Samstag bei der Hertha wäre der Klassenerhalt unter Dach und Fach. Allerdings haben nur drei Teams im Unterhaus in der Fremde weniger Punkte gesammelt als der FCK (13).

Hertha - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 2:4 Elversberg (A), 1:1 Hannover (H), 2:3 KSC (A), 4:0 Hansa Rostock (H), 3:2 Paderborn (A)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 4:1 Magdeburg (H), 3:1 Kiel (A), 1:1 Wehen Wiesbaden (H), 1:2 Greuther Fürth (A), 1:2 HSV (A)

Letzte 5 Spiele Hertha vs Kaiserslautern: 1:3 (H), 2:1 (A), 1:3 (A), 1:0 (H), 1:1 (A)

52 der 64 Duelle zwischen beiden Vereinen wurden in der Bundesliga ausgetragen. Im Unterhaus treffen BSC und FCK nun zum sechsten Mal aufeinander. Hier ist Hertha gegen die Pfälzer mit drei Siegen und zwei Remis noch ungeschlagen. Vor allem zu Gast im Berliner Olympiastadion wartet Kaiserslautern nach zwei BL2-Gastspielen noch auf den ersten Punkt und das erste Tor (0:2, 0:1). Auch das Hinspiel in dieser Saison auf dem Betzenberg ging mit 2:1 an die „Alte Dame“.

Dafür waren die Roten Teufel Ende Januar in der Hauptstadt zu Gast und zogen mit einem 3:1-Sieg ins DFB-Pokal-Halbfinale ein. Lautern-Stürmer Daniel Hanslik hat seine drei Saisontore in den beiden jüngsten Spielen erzielt. Kommt am Samstag ein weiterer Treffer dazu, bekommt ihr dafür bei Intertops eine Quote von 2,50. Dieser Tipp spielt sich ziemlich entspannt in Kombination mit der Intertops Gratiswette.

Unser Hertha - Kaiserslautern Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore

Schaut man auf die Tabelle, die jüngste Heimbilanz der Hertha und den direkten Vergleich gegen Kaiserslautern, müssten die Hausherren eigentlich die klaren Favoriten sein. Doch bei der „Alten Dame“ scheint im Endspurt die Luft raus zu sein. Auf der Gegenseite hat Kaiserslautern im Rennen um den Klassenerhalt wohl gerade noch rechtzeitig die Kurve gekriegt. Da die Ergebnisse der vergangenen Wochen bei dieser Begegnung eine große Rolle spielen, trauen wir den Gästen am Samstag mindestens einen Punkt zu.