Bielefeld - Dortmund 2 Tipp, Prognose & Quoten 10.08.2024

Bielefeld - Dortmund 2 Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 3. Liga Wette | Vermeiden die Arminen späte Gegentreffer?

Unser Bielefeld - Dortmund 2 Sportwetten Tipp zum 3. Liga Spiel am 10.08.2024 lautet: Niedrige Quoten verhindern im Wett Tipp heute eine Torwette. Stattdessen spielen wir einen Favoritensieg mit brauchbarer Quote.

Einfach war die letzte Saison für Arminia Bielefeld auf keinen Fall. Nur knapp entgingen die Blauen dem Gang in die Regionalliga. Trainer Mitch Kniat durfte trotzdem bleiben und erlebte seine Mannschaft in der Vorbereitung deutlich konstanter als noch im vergangenen Jahr. Nach einem Sieg zum Auftakt (2:1 vs. Cottbus) soll nun in der Bielefeld Dortmund 2 Prognose die Heimpremiere gelingen.

In der Schüco Arena gastiert die Zweitvertretung von Borussia Dortmund. Siegreich waren die Schwarz-Gelben am ersten Spieltag ebenfalls (3:0 vs. Unterhaching), wobei das Ergebnis fälschlicherweise einen mühelosen Sieg vermuten lässt. Allerdings fielen alle Treffer nach der 85. Spielminute. Im Wett Tipp heute geben wir die drei Punkte an die Gastgeber und spielen bei Intertops eine Quote von 1,74 auf „Sieg Bielefeld“.

Darum tippen wir bei Bielefeld vs Dortmund 2 auf „Sieg Bielefeld“:

Bielefeld erzielte letztes Jahr die drittmeisten erwartbaren Tore (70,28 xG).

Nur Rostock (43) berührte den Ball bisher häufiger im gegnerischen Strafraum als die Arminen (35).

Dortmund hatte am ersten Spieltag nur eine Großchance.

Bielefeld vs Dortmund 2 Quoten Analyse:

Ungeschlagen hat Bielefeld die Vorbereitung absolviert. Unter anderem gab es ein Unentschieden gegen den italienischen Zweitligisten Spezia (1:1) sowie einen Sieg gegen den niederländischen Zweitliga-Verein Emmen (1:0).

Die Buchmacher schätzen die Hausherren im Vorfeld als das stärkere Team ein und vergeben Bielefeld Dortmund 2 Quoten von knapp über 1,70 für einen Arminia-Sieg. Der BVB 2 wird in der Crazybuzzer App hingegen mit Bielefeld Dortmund 2 Wettquoten von 4,35 auf den Rasen geschickt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bielefeld vs Dortmund 2 Prognose: Hilfreiches Westfalen-Duell

Am 29. Spieltag der Rückrunde 2023/24 gewann Bielefeld gegen die Zweitvertretung aus Dortmund mit 2:0 und holte sich extrem wichtige Zähler für den anvisierten Klassenerhalt. Schon vorher gab es in den direkten Vergleichen stets Punkte für die Blauen.

Bielefeld hat keines der letzten sechs Duelle gegen Dortmund 2 verloren, drei Begegnungen gewonnen und sich im Angriff durchgehend in Torlaune präsentiert. Gleich vier der fünf vorangegangenen Vergleiche nutzten die Arminen für „Über 1,5 Tore“.

Am zweiten Spieltag peilen die Gastgeber in der Bielefeld Dortmund 2 Prognose erneut einen Dreier an - dieses Mal aber nicht für den Klassenerhalt, sondern um einen perfekten Saisonstart hinzulegen. Zum Auftakt wurde Cottbus kontrolliert und bezwungen (2:1).

Kein Drittligist hatte beim Liga-Start höhere Ballbesitz-Anteile als die Kniat-Elf (66,4 Prozent) und mehr Torschüsse (9) gaben nur Verl und Dresden ab (jeweils 10). Knüpfen die Gastgeber an diese Leistung an, ist auch ein Sieg gegen BVB 2 möglich.

Bielefeld - Dortmund 2 Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bielefeld: 2:1 Cottbus (A), 1:0 Emmen (H), 1:1 Spezia (H), 1:0 TSV Victoria Clarholz (A), 4:0 Bocholt (H).

Letzte 5 Spiele Dortmund 2: 3:0 Unterhaching (H), 0:3 Almere (H), 7:0 Kitzbühl (A), 6:0 FSV Gevelsberg (A), 4:0 Dortmund 09 (A).

Letzte 5 Spiele Bielefeld vs. Dortmund 2: 2:0 (A), 2:2 (H), 1:1 (A), 3:0 (H), 4:2 (H).

Dafür muss die Konzentration unbedingt bis zur letzten Sekunde aufrecht erhalten werden. Gäste-Trainer Jan Zimmermann wechselte gegen Unterhaching (3:0) seine beiden Torschützen erst im Laufe der Partie ein.

Der BVB 2 blieb lange Zeit geduldig und legte die notwendige Ruhe an den Tag. Erst in der 86. Minute erzielte Doppel-Torschütze Michael Eberwein die Führung. Etwas Glück war jedoch ebenfalls dabei. Dortmund 2 erspielte sich insgesamt nur eine Großchance im gesamten Spiel.

Darüber hinaus fehlte im Spiel der Schwarz-Gelben zeitweise der Mut zum Risiko, was sich an nur 20 Ballkontakten im gegnerischen Strafraum ausdrückte. Bielefeld ging zielstrebiger ans Werk und sammelte nach Rostock (43) die meisten Kontakte in der Box (35).

Bleibt ihr an der Idee von einem „Sieg Bielefeld“ kleben, könnt ihr bei Bwin noch einen Schritt weitergehen und im Bielefeld Dortmund 2 Tipp eine Match-Kombi mit dem Zusatz von „Über 1,5 Toren“ zu einer Quote von 1,90 an Land ziehen.

Unser Bielefeld - Dortmund 2 Tipp: Sieg Bielefeld

Die Arminen überzeugten am ersten Spieltag mit 2,08 erwartbaren Toren und hatten bereits letztes Jahr eine der drei besten erwartbaren Angriffsreihen in der 3. Liga (70,28 xG). Dortmund 2 fehlt bislang der Zug zum Tor, auch wenn das Resultat am ersten Spieltag ein anderes Bild gezeichnet hat.