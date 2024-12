Bielefeld - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 03.12.2024

SPORT1 Betting 02.12.2024 • 09:36 Uhr Bielefeld - Freiburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB Pokal Wette | Wirft Bielefeld den nächsten höherklassigen Klub aus dem Pokal?

Beide Mannschaften gewannen ihre jeweilige Generalprobe am vergangenen Wochenende und starten mit einem guten Gefühl in die Pokal-Woche. In unserer Bielefeld Freiburg Prognose blicken wir insbesondere auf beide Defensivreihen, die bei den Arminen und den Breisgauern extrem stark sind.

Die Hausherren gewannen ihre drei vorangegangenen Heimspiele allesamt ohne Gegentor. Dazu zählt auch der 2:0-Erfolg im letzten DFB-Pokalspiel gegen Union Berlin. Für den Bielefeld Freiburg Wett Tipp heute halten wir uns viele Optionen offen und spielen bei Betano eine Quote von 1,98 für “Beide Teams treffen: Nein”.

Darum tippen wir bei Bielefeld vs Freiburg auf “Beide Teams treffen: Nein”:

Bielefeld gewann die letzten 3 Pflichtspiele in der SchücoArena ohne Gegentor.

Freiburg kassierte in 3 der letzten 5 Pflichtspiele kein Gegentor.

Bielefeld hat die beste Abwehr der 3. Liga (13 Gegentore), Freiburg die zweitbeste erwartbare Defensive der Bundesliga (12,2 xGA).

Bielefeld vs Freiburg Quoten Analyse:

Chancenlos sind die Arminen als klarer Außenseiter nicht, das haben sie in den beiden vorangegangenen Runden bewiesen. Für den einen oder anderen Wettfreund könnten die Bielefeld Freiburg Quoten von circa 5,00 für einen Heimsieg für den Betway Bonus in Frage kommen.

Die Bielefeld Freiburg Wettquoten haben aber nicht nur potentiell attraktive Gewinne für eine Wette auf den Underdog, sondern ebenso Siegquoten bis ungefähr 1,70 für ein souveränes Weiterkommen der Breisgauer im Angebot.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bielefeld vs Freiburg Prognose: Kompakte Defensiven auf beiden Seiten

Das vergangene Wochenende hat es wieder einmal gezeigt: Bielefeld bietet in dieser Spielzeit kaum Lücken für die gegnerischen Mannschaften an. Auf dieser Basis gelang gegen Ingolstadt, den zweitbesten Angriff der 3. Liga (36 Tore), ein knapper 1:0-Heimsieg.

Mitch Kniat und seine Schützlinge feierten somit den dritten Zu-Null-Heimsieg im dritten aufeinanderfolgenden Pflichtspiel auf der Alm. Angefangen hat diese Serie mit einem 2:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten Union Berlin.

Am liebsten würden die Fans der Arminen im Achtelfinale gegen Freiburg erneut einen Zu-Null-Sieg ihrer Akteure sehen. Ausgeschlossen ist das im Bielefeld vs. Freiburg Tipp nicht. Der Tabellen-Dritte der 3. Liga kassierte im DFB-Pokal noch kein einziges Gegentor.

Nach Zu-Null-Siegen gegen die beiden höherklassigen Mannschaften Hannover (2:0) und Union Berlin (2:0) steht Bielefeld erstmals seit acht Jahren wieder im Achtelfinale des DFB-Pokals.

Bielefeld - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bielefeld: 1:0 Ingolstadt (H), 1:2 Rostock (A), 2:0 Viktoria Köln (H), 0:0 Wiesbaden (A), 2:0 Union Berlin (H).

Letzte 5 Spiele Freiburg: 3:1 Gladbach (H), 0:4 Dortmund (A), 1:0 Karlsruhe (A), 0:0 Union Berlin (A), 0:0 Mainz (H).

Letzte 5 Spiele Bielefeld vs. Freiburg: 2:2 (A), 0:0 (H), 1:0 (H), 0:2 (A), 1:4 (H).

Viele Partien der Arminen enthalten in dieser Spielzeit nur wenige Treffer. Fünf der sechs vorangegangenen Pflichtspiele endeten mit maximal zwei Treffern in der Begegnung. In der Betano App findet ihr für ein weiteres Spiel mit “Unter 2,5 Toren” eine Quote von 2,00.

Das Angriffsspiel der Hausherren ist auf Minimalismus ausgelegt und profitiert von den enormen Leistungen in der Verteidigung. Zuletzt erzielte die Kniat-Elf in vier von sechs Begegnungen “Unter 1,5 Tore”.

Mit Freiburg reist unter der Woche die zweitbeste erwartbare Defensive der Bundesliga auf die Bielefelder Alm (12,2 xGA). Am vergangenen Bundesliga-Spieltag befreite sich die Mannschaft von Julian Schuster aus ihrer Misere von vier sieglosen Bundesliga-Partien in Folge und gewann mit 3:1 gegen Gladbach. In der Bielefeld Freiburg Prognose sollte im Pokal ein weiteres Erfolgserlebnis winken.

Zuvor hatte der SCF an drei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Spieltagen keinen eigenen Treffer erzielt und begann in der Offensive zu straucheln. Defensiv wiederum hatten sich die Spieler aus dem Schwarzwald nur wenig vorzuwerfen. Die 0:4-Pleite beim BVB ausgenommen, erlaubte der SCF in zwei Bundesliga-Paarungen in Folge keinen Gegentreffer.

Die Form der Hausherren ist bemerkenswert und eröffnet die Gedankenwelt zu einer weiteren Überraschung im Bielfeld gegen Freiburg Tipp im DFB-Pokal. Bielefeld verlor nur eine der letzten neun Begegnungen in der 3. Liga (5S, 3U).

Top-Angreifer Julian Kania (6 Tore) erzielte in zwei der drei vorangegangenen Drittliga-Partien einen Treffer und jubelte vor etwas mehr als einem Monat über einen Hattrick gegen die Zweitvertretung von Hannover 96 (4:1).

Bielefeld vs Freiburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf BIelefeld: Kersken - Lannert, Großer, Schneider, Oppie, Wörl, Russo, Corboz, Young, Kania, Schroers

Ersatzbank Bielefeld: Oppermann, Belkahia, Hagmann, Kunze, Schreck, Boujellab, Mizuta, Sumbu, Biankadi

Startelf Freiburg: Atubolu - Kübler, Ginter, Lienhart, Günter, Eggestein, Höfler, Doan, Höler, Grifo, Gregoritsch

Ersatzbank Freiburg: Müller, Rosenfelder, Ogbus, Makengo, Sildillia, Röhl, Weishaupt, Muslija, Philipp

Freiburg gewann in der ersten Runde gegen Osnabrück (4:0), hatte in der zweiten Runde gegen den HSV aber schon wesentlich mehr Probleme (2:1).

Die fantastische Kulisse in der SchücoArena wird dem SCF in der Bielefeld Freiburg Prognose den Favoriten-Sieg zusätzlich erschweren. Gut vorstellbar, dass diese Begegnung zumindest in die Verlängerung geht.

Unser Bielefeld - Freiburg Tipp: “Beide Teams treffen: Nein”

Zwei Mannschaften, deren vordergründige Stärke jeweils im Defensivverbund steckt, könnten für einen aufregenden Pokal-Abend sorgen. Wir erwarten eine enge und sehr umkämpfte Partie, in der nur eine der beiden Mannschaften innerhalb der regulären Spielzeit treffen wird.