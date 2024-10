Bielefeld - Union Berlin Tipp, Prognose & Quoten | 30.10.

SPORT1 Betting 29.10.2024 • 11:04 Uhr Bielefeld - Union Berlin Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB-Pokal Wette | Stolpert der Bundesligist auf der Alm?

Unser Bielefeld - Union Berlin Sportwetten Tipp zum DFB-Pokal Spiel am 30.10.2024 lautet: Der Drittligist erweist sich als schwere Hürde und sollte in unserem Wett Tipp heute zum Torerfolg kommen.

Nur zwei Drittligisten haben die erste Runde im DFB-Pokal 2024/25 überstanden. In unserer Bielefeld Union Berlin Prognose treffen wir auf einen dieser Drittligisten, der auf der heimischen Alm den nächsten höherklassigen Gegner aus dem Wettbewerb kegeln will. Mit den Gästen aus der Hauptstadt reist aber ein formstarkes Team an. Selbst spielt die Arminia bislang aber auch eine starke Saison und vor allem zu Hause rechnet sie sich etwas aus.

Wir entscheiden uns für den Bielefeld Union Berlin Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,80 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Bielefeld vs Union Berlin auf „Beide Teams treffen“:

Bielefeld ist Dritter in der 3. Liga und seit 5 Spielen ungeschlagen.

Union Berlin hat in dieser Saison in 9 Pflichtspielen erst 1 Niederlage kassiert

Auf der heimischen Alm hat die Arminia nur eines der letzten 12 Pflichtspiele verloren.

Bielefeld vs Union Berlin Quoten Analyse:

Nüchtern betrachtet ist es wenig überraschend, dass die Bielefeld Union Berlin Quoten sehr klar zu Gunsten der Gäste ausschlagen. Während man für Wetten auf einen Sieg der Gäste Quoten von höchstens 1,65 erhält, wird ein Tipp auf einen Erfolg der Arminen in der regulären Spielzeit mit Wettquoten bis 5,50 belohnt.

Immer noch sehr interessant sind die Bielefeld Union Berlin Wettquoten für die „Doppelte Chance 1X“. Diese belaufen sich in der Spitze auf einen Wert von 2,22. Wer einen Freebet Code nutzen kann, dem würden wir diese Wettoption empfehlen. Denn völlig chancenlos sehen wir den DSC in diesem Duell nicht.

Bielefeld vs Union Berlin Prognose: Arminia erweist sich als schwere Hürde

Die Arminen können mit der bisherigen Saison weitestgehend zufrieden sein. In der 3. Liga kommen sie nach zwölf Spieltagen auf eine 6-4-2-Bilanz bei 17:11 Toren, die ihnen im Moment den dritten Platz beschert. Der Rückstand auf das Spitzenduo Cottbus/Sandhausen beträgt nur einen Zähler.

Aktuell ist der DSC seit fünf Ligaspielen ungeschlagen (3S, 2U). In vier dieser letzten fünf Partien gab es allerdings auch immer mindestens ein Gegentor, womit es in Summe in vier der letzten fünf Spiele mit Beteiligung der Arminia auch Tore auf beiden Seiten gab - ein nicht unwesentlicher Aspekt bei unserer Bielefeld Union Berlin Prognose.

Daheim haben die Arminen nur eines ihrer saisonübergreifend letzten zwölf Pflichtspiele verloren. Mit sechs endete die Hälfte dieser letzten zwölf Heimpartien allerdings mit einem Remis (5S). Auch in vier der letzten fünf Heimspiele Bielefelds schafften es beide Teams auf die Anzeigetafel.

Selbst konnte das Team von Trainer Michael Kniat in lediglich einem der sieben Heimspiele in dieser Saison nicht treffen. Auf der anderen Seite konnte der DSC in keiner der letzten fünf Heimpartien hinten die Null halten. Auch diese Umstände sprechen für unseren Bielefeld Union Berlin Tipp, der Tore für beide Teams vorsieht.

Bielefeld - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bielefeld: 1:1 Aachen (H), 4:1 Hannover II (A), 3:1 Osnabrück (H), 0:0 Saarbrücken (A), 2:1 Verl (H)

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 1:1 Frankfurt (H), 2:0 Kiel (A), 2:1 Dortmund (H), 0:1 Gladbach (A), 2:1 Hoffenheim (H)

Letzte 5 Spiele Bielefeld vs Union Berlin: 0:2 (A), 1:0 (H), 0:1 (A), 0:0 (H), 0:5 (A)

Wenn wir auf die Torbilanz der Gäste blicken, dann stellen wir fest, dass die Köpenicker in sieben ihrer neun Pflichtspiele in dieser Saison mindestens einen Treffer erzielen konnten. Selbst konnten sie in nur einer der letzten fünf Bundesliga-Partien ihren Kasten sauber halten.

Am vergangenen Wochenende mussten sie sich an heimischer Wirkungsstätte mit einem 1:1 gegen Frankfurt begnügen, nachdem in der Nachspielzeit der Treffer zum vermeintlichen 2:1-Sieg wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung vom VAR einkassiert wurde. Trotz des anschließenden Ärgers können die Eisernen mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden sein.

Mit einer 4-3-1-Bilanz und 9:5 Toren stehen sie in der Tabelle der Bundesliga auf einem starken vierten Platz, hinter den Top-Teams Bayern, Leipzig und Leverkusen. Mit den fünf Gegentreffern stellen die Unioner hinter den Roten Bullen die zweitbeste Defensive im Oberhaus. Aber: Lediglich fünf der bisherigen 15 Punkte gab es auswärts.

Den ersten und bislang einzigen Auswärtsdreier in dieser Bundesliga-Spielzeit gab es im bisher letzten Auswärtsspiel beim noch sieglosen Aufsteiger aus Kiel. Auch wegen der eher mauen 1-2-1-Auswärtsbilanz der Köpenicker haben wir eingangs den Bielefeld Union Berlin Tipp „Doppelte Chance 1X“ zur Diskussion gestellt.

In der ersten Runde warfen die Arminen mit Hannover einen Zweitligisten aus dem Wettbewerb. Zu Hause gab es einen 2:0-Erfolg. Die Köpenicker taten sich schwerer und gewannen beim Regionalligisten Greifswalder FC nur knapp mit 1:0.

Bielefeld vs Union Berlin: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bielefeld: Kersken; Lannert, Großer, Schneider, Oppie; Russo, Corboz, Wörl, Young, Sarenren Bazee; Becker

Ersatzbank Bielefeld: Oppermann, Belkahia, Hagmann, Biankadi, Mizuta, Kunze, Schreck, Kania, Schröers

Startelf Union Berlin: Rönnow; Querfeld, Vogt, Diogo Leite; Trimmel, Kemlein, Khedira, Rothe, Jeong, Benes; Volland

Ersatzbank Union Berlin: Schwolow, Doekhi, Haberer, Schäfer, Skov, Tousart, Hollerbach, Jordan, Skarke, Vertessen

Im Januar dieses Jahres trafen die beiden Kontrahenten in einem Freundschaftsspiel aufeinander, das die Köpenicker mit 2:0 für sich entschieden. Viel Wert messen wir diesem Match in unserer Bielefeld Union Berlin Prognose aber nicht bei.

Die letzten Pflichtspiel-Duelle fanden in der Bundesliga-Saison 2021/22 statt, als jeweils das Heimteam mit 1:0 gewinnen konnte. Dieses Mal sollte es aber wieder Tore auf beiden Seiten geben.

Unser Bielefeld - Union Berlin Tipp: „Beide Teams treffen“

Beide Mannschaften haben durchaus einige Argumente auf ihrer Seite. Fakt ist, dass die Arminen hier keinesfalls chancenlos sind. Sie haben seit Anfang März nur eines von zwölf Pflichtspielen zu Hause verloren, während die Eisernen im selben Zeitraum nur zwei ihrer zehn Pflichtspiele in der Fremde gewannen. Insofern haben Wetten in Richtung der Gastgeber für uns Value. Zumindest ein Treffer sollte ihnen auf der heimischen Alm gelingen, den der Bundesligist aber nicht auf sich sitzen lassen wird. Alles in allem ist für uns eine Torwette in diesem Match die beste Option.