Bochum - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 21.09.2024

SPORT1 Betting 20.09.2024 • 06:00 Uhr Bochum - Kiel Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer holt die ersten Punkte der neuen Saison?

Unser Bochum - Kiel Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.09.2024 lautet: Schon am 4. Spieltag steigt im Ruhrstadion ein Krisenduell. Im Wett Tipp heute dürften die Hausherren das etwas bessere Ende auf ihrer Seite haben.

Ende Mai wurde in Bochum mit viel Euphorie der Klassenerhalt in der Relegation gegen Düsseldorf gefeiert. In dieser Saison hoffte der VfL eigentlich auf eine ruhigere Spielzeit. Doch nach dem Aus im DFB-Pokal bei Zweitligist Jahn Regensburg sowie drei Niederlagen in der Bundesliga in Leipzig, gegen Mönchengladbach und in Freiburg steckt der Ruhrverein schon wieder ganz tief im Schlamassel. Im Heimspiel am Samstag gegen den ebenfalls noch punktlosen Aufsteiger Kiel müssen dringend die ersten Zähler her. Die Wettquoten im Vorfeld der Bochum Kiel Prognose machen auch etwas Hoffnung.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,50 bei Merkur Bets den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Bochum vs Kiel auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Die letzten 4 Aufeinandertreffen bei dieser Paarung endeten alle mit einem Heimsieg

Der VfL hatte in der Vorsaison 23 seiner 33 Punkte daheim geholt

Kiel hat an den ersten 3 Spieltagen schon 11 Gegentore kassiert

Bochum vs Kiel Quoten Analyse:

Beide Teams stehen nach drei Spielen bei null Punkten. Der VfL wartet zudem seit zwei Heimspielen auf einen Treffer. Trotzdem schicken die Bochum vs. Kiel Quoten die Hausherren als leichte Favoriten ins Rennen.

So bekommt ihr für einen Heimsieg Quoten im Schnitt von 1,98. Auf der Gegenseite haben die Buchmacher, unter denen sich immer mehr Wettanbieter mit Apple Pay befinden, für einen Dreier der Gäste Bochum gegen Kiel Wettquoten zwischen 3,50 und 3,90 parat.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs Kiel Prognose: Wie endet das Krisenduell?

Nach der Last-Minute-Rettung ging der VfL mit neuem Trainer und neuem Personal in die Saison. Auf dem Transfermarkt war man mit Verpflichtungen von Spielern wie Boadu (Monaco), Medic (Ajax), de Wit (Alkmaar) und Sissoko (Straßburg) durchaus kreativ. Doch viele der Neuzugänge stießen erst spät zur Mannschaft. So ist es nicht überraschend, dass die Automatismen noch nicht greifen. Doch der Umschwung muss im Bochum Kiel Tipp dringend her. Bisher hat Bochum in dieser Saison nur ein Tor erzielt, beim 1:2 in Freiburg.

Hinzu kommen die schwächste Chancenverwertung (4 Prozent) und der letzte Platz bei den Expected Goals Against mit einem Wert von 8,2. Zudem ist der Ruhrverein das zweikampfschwächste Team dieser Bundesliga-Saison. Die letzten fünf Liga-Spiele wurden verloren. Daheim ist man seit drei Pflichtspielen ohne eigenen Treffer. Außerdem tritt der VfL nicht so gerne gegen Aufsteiger an: Von den letzten 18 Heimspielen gegen einen Liga-Neuling konnte man nur eines gewinnen (8U, 9N). Zudem verspielte Bochum in diesem Kalenderjahr in der Bundesliga bereits 15 Punkte nach Führungen.

An den ersten beiden Spieltagen beim 2:3 in Hoffenheim oder dem 0:2 gegen Wolfsburg konnten die Kieler noch einigermaßen mithalten. Am vergangenen Wochenende gegen die Bayern war der Aufsteiger dann aber komplett überfordert und brach in allen Mannschaftsteilen auseinander. Mit dem 1:6 waren die Männer von Coach Marcel Rapp noch gut bedient. Die Art und Weise des Auftritts war aber besorgniserregend.

Die KSV Holstein ist erst der dritte Neuling, der seine ersten drei Bundesliga-Spiele verloren hat. Zudem haben die Männer von der Förde mit elf Gegentoren in den ersten drei Bundesliga-Spielen einen neuen Negativrekord für Neu-Aufsteiger aufgestellt. Der Kader ist qualitativ schwächer als im Aufstiegsjahr und verfügt auf zu wenigen Positionen über Erstliga-Niveau. Als eines von zwei Teams lag die KSV in dieser BL-Saison noch überhaupt nicht in Führung. Ändert sich das in der Bochum Kiel Prognose?

Bochum - Kiel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 1:2 Freiburg (A), 3:1 Rot-Weiss Essen (H), 0:2 Gladbach (H), 0:1 RB Leipzig (A), 0:1 Regensburg (A)

Letzte 5 Spiele Kiel: 1:6 Bayern (H), 0:2 Wolfsburg (H), 2:3 Hoffenheim (A), 3:2 Alemannia Aachen (A), 0:1 Gladbach (A)

Letzte 5 Spiele Bochum vs Kiel: 2:1 (H), 1:3 (A), 2:1 (H), 1:2 (A), 1:3 (H)

Beide Vereine absolvierten erst neun Pflichtspiele gegeneinander. Kiel hat mit vier Siegen zu drei Niederlagen im direkten Vergleich leicht die Nase vorne. Die letzten vier Aufeinandertreffen endeten alle mit einem Heimsieg.

Dabei stand dreimal das Ergebnis 2:1 auf der Anzeigetafel. Bochum ist seit 19 Bundesliga-Spielen ohne Weiße Weste. Zudem kassierte der VfL in allen neun Pflichtspielen gegen die Störche einen Gegentreffer.

Der Bochum Kiel Tipp liefert uns natürlich zahlreiche Wett-Alternativen. So haben die Störche in Halbzeit 1 noch nicht getroffen und Bochum hat alle fünf Gegentore im zweiten Durchgang kassiert.

Für den Tipp „Mehr Tore in 2. HZ“ bekommt ihr bei Bwin eine Quote von 2,05. Neu- und Bestandskunden sollten sich den aktuellen Bwin Bonus Code nicht entgehen lassen.

So seht ihr Bochum - Kiel im TV oder Stream:

21. Juni 2024, 15:30 Uhr, Ruhrstadion

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Wie alle Partien der Bundesliga, die am Samstag um 15:30 Uhr angepfiffen werden, ist auch das Krisenduell zwischen Bochum und Kiel bei Sky zu sehen.

Gespielt wird im Ruhrstadion an der Castroper Straße.

Bochum vs Kiel: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bochum: Drewes – Passlack, Medic, Masovic, Wittek – Sissoko – de Wit, Bero – Miyoshi – Boadu, Hofmann

Ersatzbank Bochum: Grave, Horn - Gamboa, Loosli, Oermann, Tolba, Daschner, Elezi, Jahn, Koerdt, Kwarteng, Losilla, Pannewig, Baldé, Bamba, Broschinski, Holtmann

Startelf Kiel: Weiner – Becker, Johansson, Geschwill – Porath, Knudsen, Gigovic, Holtby, Puchacz – Machino, Pichler

Ersatzbank Kiel: Dähne - Javorcek, Komenda, Rosenboom, Ivezic, Kelati, Remberg, Schulz, Skrzybski, Wagbe, Arp, Bernhardsson, Harres

Bei den Hausherren fehlen die verletzten Bernardo und Ordets.

Die Gäste müssen am Samstag in der Bochum Kiel Prognose ohne Erras und Kleine-Bekel auskommen.

Unser Bochum - Kiel Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Auf den ersten Blick scheint in diesem Duell alles möglich zu sein. Doch der Heimvorteil und die Qualität sprechen für die Hausherren. Auch in der Vorsaison war Bochum daheim deutlich stärker als in der Fremde.

Die Kieler sind dagegen noch nicht in der Bundesliga angekommen. Gegen die schwache Abwehr der Störche dürfte die Torlos-Serie des VfL vor den eigenen Fans enden. Damit müsste am Ende auch mindestens ein Punkt drin sein.