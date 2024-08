Bodö/Glimt - Roter Stern Belgrad Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 19.08.2024 • 09:10 Uhr Bodö/Glimt - Roter Stern Belgrad Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Playoffs Wette | Erste Belgrad-Pleite 2024?

Unser Bodö/Glimt - Roter Stern Belgrad Sportwetten Tipp zum Champions League Playoffs Spiel am 09.11.2022 lautet: Beide Teams sind seit Wochen bzw. Monaten ungeschlagen. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir ein attraktives Duell mit einigen Toren.

Nur noch die Playoffs sind zu absolvieren, dann stehen die Teams der neuen Champions-League-Saison 2024/25 fest. In unserer Bodö/Glimt Roter Stern Belgrad Prognose beschäftigen wir uns mit einem der insgesamt sieben Duelle, in denen die jeweiligen Mannschaften noch auf ein Ticket für die Königsklasse hoffen.

Während die Norweger bereits zwei Runden überstehen mussten, steigen die Serben erst jetzt in die CL-Quali ein. Beide Klubs haben erfolgreiche Wochen bzw. Monate hinter sich. Wir entscheiden uns daher für den Bodö/Glimt Roter Stern Belgrad Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,98 bei Betano.

Darum tippen wir bei Bodö/Glimt vs Roter Stern Belgrad auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Bodö/Glimt hat nur eines der letzten 14 Pflichtspiele verloren und ist seit 8 Partien ungeschlagen (6S, 2U).

Roter Stern Belgrad hat in diesem Kalenderjahr noch kein Pflichtspiel verloren (23S, 3U).

Die Norweger konnten in den letzten 14 Pflichtspielen treffen, die Serben in den letzten 11.

Bodö/Glimt vs Roter Stern Belgrad Quoten Analyse:

Die Buchmacher, von denen sich immer mehr als Sportwetten Anbieter mit Apple Pay klassifizieren, haben bei den Bodö/Glimt Roter Stern Belgrad Quoten eine überraschend klare Meinung. Mit Quoten von höchstens 1,70 für Wetten auf einen Heimsieg schicken sie die Norweger als recht klare Favoriten in den Ring.

Demgegenüber stehen Bodö/Glimt Roter Stern Belgrad Wettquoten von bis zu 5,00 für einen Tipp auf einen Erfolg der Gäste. Selbst die „Doppelte Chance X2″ wird noch mit Quoten über 2,00 belohnt. Wer vor dem Hinspiel darauf setzt, dass sich Roter Stern insgesamt durchsetzt, der erhält Wettquoten bis 2,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bodö/Glimt vs Roter Stern Belgrad Prognose: Enge Angelegenheit

Bodö/Glimt machte das, was viele Teams aus eher kleineren Ligen vor einem wichtigen Europapokal-Match machen: Der Klub nahm sich spielfrei bzw. richtig ausgedrückt: Er absolvierte seine Partie vom anstehenden 19. Spieltag bereits Ende Mai. Damit war sein letztes Pflichtspiel das Rückspiel in der Champions-League-Quali Mitte letzter Woche.

Dieses bestritten die Norweger gegen den polnischen Meister Jagiellonia Bialystok und nachdem sie sich schon im Hinspiel auswärts mit 1:0 durchgesetzt hatten, gewannen sie auch das Rückspiel zu Hause trotz eines frühen Rückstands durch ein Eigentor am Ende klar mit 4:1.

Mit diesem Erfolg blieb Bodö/Glimt auch im achten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen. Sechs dieser letzten acht Begegnungen hat der amtierende norwegische Meister gewonnen (2U). Weiter zurückblickend hat „Den Gule Horde“ nur eines ihrer letzten 14 Pflichtspiele verloren (9S, 4U).

Auch in dieser Saison führt Glimt bereits wieder die Tabelle in den heimischen Eliteserien an. Nach 19 Spieltagen beträgt der Vorsprung auf Verfolger Brann Bergen komfortable fünf Punkte. Mit 42 Toren hat der norwegische Tabellen-Primus die meisten. In jedem seiner letzten 14 Pflichtspiele in allen Wettbewerben konnte der Fotballklubben treffen.

Bodö/Glimt - Roter Stern Belgrad Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bodö/Glimt: 4:1 Jagiellonia Bialystok (H), 1:1 Viking FK (A), 1:0 Jagiellonia Bialystok (A), 4:2 Haugesund (H), 3:1 Rigas FS (A)

Letzte 5 Spiele Roter Stern Belgrad: 4:1 Cukaricki (A), 4:1 Novi Pazar (H), 4:0 Tekstilac Odzaci (A), 2:2 Mladost Lucani (H), 4:0 Jedinstvo (H)

Letzte Spiele Bodö/Glimt vs Roter Stern Belgrad: -

Das mögen auf den ersten Blick Zahlen sein, die bei der Bodö/Glimt Roter Stern Belgrad Prognose für die Gastgeber sprechen. Doch die Zahlen der serbischen Gäste sind nicht weniger beeindruckend - im Gegenteil. Der Abonnement-Meister Serbiens ist in diesem Kalenderjahr nämlich noch gänzlich ungeschlagen.

Von 26 Pflichtspielen im Jahr 2024 hat Crvena Zvezda 23 gewonnen (3U) und sich in diesem Zeitraum nicht nur zum fünften Mal in Folge die Meisterschaft in der heimischen Super Liga gesichert, sondern auch im nationalen Pokalwettbewerb triumphiert. Auch aktuell führt Roter Stern die Tabelle in der höchsten serbischen Spielklasse an.

Am Wochenende gastierte Belgrad beim nach vier Spieltagen immer noch ungeschlagenen und bis dato punktgleichen FK Cukaricki und zeigte diesem mit einem 4:1-Erfolg die Grenzen auf. Es war das vierte Mal an den ersten fünf Spieltagen der neuen Super-Liga-Saison und das dritte Mal in Folge, dass Roter Stern vier Treffer in einer Begegnung erzielen konnte.

Saisonübergreifend konnte Crvena Zvezda in den letzten elf Pflichtspielen stets treffen. Wir können die Quotenverteilung der Buchmacher auch deshalb nicht gänzlich nachvollziehen und würden auch den Bodö/Glimt Roter Stern Belgrad Tipp „Doppelte Chance X2″ empfehlen. Spielt ihr die diesbezüglichen Quoten von über 2,00 bei einem Wettanbieter mit Startguthaben, könnt ihr das persönliche Risiko sogar noch minimieren.

Unser Bodö/Glimt - Roter Stern Belgrad Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

Weshalb die Norweger hier von den Bookies so klar vorne gesehen werden, können wir nicht ganz verstehen. Wir würden deshalb auch schon im Vorfeld ein Weiterkommen der Serben zu starken Quoten bis 2,50 anvisieren. Fakt ist: Beide Klubs haben erfolgreiche Wochen hinter sich, im Fall der Gäste sind es sogar Monate. Beide Teams zeigten sich zuletzt auch äußerst treffsicher, sodass wir hier ein spannendes und abwechslungsreiches Match mit vielen Torchancen auf beiden Seiten erwarten.