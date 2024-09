Bolivien - Venezuela Tipp, Prognose & Quoten | 05.09.2024

SPORT1 Betting 04.09.2024 • 12:00 Uhr Bolivien - Venezuela Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Quali Südamerika Wette | Siebte Pleite für Bolivien in Serie?

Unser Bolivien - Venezuela Sportwetten Tipp zum WM Quali Südamerika Spiel am 05.09.2024 lautet: Die Gastgeber kassierten zuletzt Niederlage um Niederlage. Im Wett Tipp heute trauen wir ihnen höchstens einen Punkt zu.

In Südamerika steht der siebte Spieltag der WM-Qualifikation auf der Agenda und im Rahmen derer widmen wir uns der Bolivien Venezuela Prognose. Die Bolivianer sahen in ihren letzten Spielen kein Land und gingen in der Regel als Verlierer vom Feld. Auch in der Quali konnten sie bislang nichts bewirken.

Die Venezolaner dagegen können sich nach sechs von 18 Spieltagen und damit nach einem Drittel der Qualifikation durchaus berechtigte Hoffnungen auf die Teilnahme an der WM 2026 machen. Ein Sieg am Donnerstag wäre ein nächster Schritt. Wir trauen den Gästen den Dreier zu, sichern uns aber lieber ab und entscheiden uns für den Bolivien Venezuela Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2″ mit einer Quote von 1,90 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Bolivien vs Venezuela auf „Doppelte Chance X2″:

Bolivien hat die letzten 6 Länderspiele alle verloren.

Venezuela verlor in der laufenden WM-Quali nur eine von 6 Partien.

Die Venezolaner gewannen 4 der letzten 5 direkten Duelle.

Bolivien vs Venezuela Quoten Analyse:

Der Blick auf die Quotenverteilung der Wettanbieter überrascht! Denn gemäß den Bolivien Venezuela Quoten sind die Gastgeber der klare Favorit. Für Wetten auf einen Sieg von „La Verde“ gibt es Quoten von höchstens 1,80. Das ist nach den letzten Ergebnissen der Bolivianer nur schwer nachzuvollziehen.

Dagegen knacken die Bolivien Venezuela Wettquoten für einen Tipp auf einen Auswärtssieg die Marke von 4,00. Wenn man eine Freiwette ohne Einzahlung ergattern kann, sollte man diese Wette durchaus probieren, zumal auch die Ergebnisse aus den letzten direkten Duellen für „La Vinotinto“ sprechen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bolivien vs Venezuela Prognose: Große Gelegenheit für die Gäste

Die bolivianische Nationalmannschaft geht ins zweite Drittel der WM-Qualifikation mit einem neuen Trainer. Oscar Villegas heißt er und ist seit Beginn der Quali der bereits dritte Coach der Grünen. Gestartet war man mit Gustavo Costas. Nachdem unter dem Argentinier die ersten vier Qualifikationsspiele mit 2:11 Toren verloren wurden, gab es für ihn das Aus.

Es folgte der Brasilianer Antonio Carlos Zago, der bei seinem Debüt im WM-Qualispiel gegen Peru gleich einen 2:0-Heimsieg erreichen konnte. Doch unter seiner Regie sollte nur noch ein weiterer, knapper 1:0-Erfolg in einem Freundschaftsspiel gegen Fußballzwerg Andorra folgen.

Da unter ihm ein weiteres WM-Qualifikationsspiel sowie drei weitere Testspiele verloren wurden, bekam er mit der Copa America die letzte Chance auf ein weiteres Engagement als Trainer Boliviens. Doch nachdem „La Verde“ auch bei diesem Turnier alle drei Gruppenspiele mit 1:10 Toren verloren hatte, war auch für ihn Schluss.

Villegas übernimmt also eine Mannschaft, die zuletzt sechsmal in Folge und weiter zurückblickend sogar 13 der letzten 15 Länderspiele verloren hat (2S). In der WM-Quali stehen die Grünen mit drei Punkten vom Sieg gegen die Peruaner, die sieglos am Tabellenende stehen, an vorletzter Position.

Bolivien - Venezuela Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bolivien: 1:3 Panama (N), 0:5 Uruguay (N), 0:2 USA (A), 0:3 Kolumbien (N), 1:3 Ecuador (N)

Letzte 5 Spiele Venezuela: 1:1 3:4 i.E. Kanada (N), 3:0 Jamaika (N), 1:0 Mexiko (N), 2:1 Ecuador (N), 0:0 Guatemala (N)

Letzte 5 Spiele Bolivien vs Venezuela: 1:4 (A), 3:1 (H), 1:4 (A), 1:3 (N), 0:5 (A)

Diese letzte grauenvolle Bilanz untermauert bereits unsere Bolivien Venezuela Prognose. Hinzu kommt, dass die Gäste selbst zuletzt sehr ordentliche Ergebnisse erzielen konnten. Bei der Copa America konnten sie alle drei Partien der Vorrunde für sich entscheiden. Erst im Viertelfinale war dann gegen Kanada nach dem Elfmeterschießen Schluss.

Von den letzten fünf Länderspielen hat „La Vinotinto“ keines in der regulären Spielzeit verloren (3S, 2U). Betrachtet man nur die Pflichtspiele, so haben die Burgunderroten von ihren letzten neun solchen Partien keine einzige nach 90 Minuten verloren (5S, 4U) - ein weiteres, nicht unbedeutendes Argument für unseren Bolivien Venezuela Tipp.

An den bisherigen sechs Spieltagen der laufenden WM-Qualifikation Südamerikas verloren die Venezolaner nur einmal. Gleich am ersten Spieltag gab es eine knappe 0:1-Pleite in Kolumbien. In der Folge blieben „Los Llaneros“ fünfmal in Folge ungeschlagen und konnten unter anderem ein 1:1 aus Brasilien entführen.

Mit gerade einmal drei Gegentoren nach sechs Partien stellt Venezuela hinter Spitzenreiter Argentinien eine der besten Defensiven in der WM-Quali der CONMEBOL. Interessant erscheint uns daher auch der Bolivien Venezuela Tipp „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“ zu einer Quote von 2,38 bei CrazyBuzzer. Es ist jedenfalls eine lukrative Option in Verbindung mit dem CrazyBuzzer Bonus.

So seht ihr Bolivien - Venezuela im TV oder Stream:

05. September 2024, 22 Uhr, Estadio Municipal de El Alto, El Alto

Übertragung TV: -

Übertragung Stream: FIFA+

Die Begegnung im 4.150 Meter hoch gelegenen „El Alto“ gibt es im kostenpflichtigen Stream von FIFA+ zu sehen. In Bolivien taten sich die Venezolaner in den vergangenen Jahren zugegebenermaßen schwer.

Von den Gastspielen im Rahmen der letzten drei WM-Qualifikationen konnte Venezuela keines gewinnen (1U, 2N). Aktuell stehen sie aber auf Rang 4 der Tabelle, der die direkte Teilnahme an der WM 2026 bedeuten würde. Beim Tabellenletzten will man daher um keinen Preis verlieren.

Bolivien vs Venezuela: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bolivien: Viscara; Sagredo, Haquin, Cuellar, Fernandez, Villamil, Justiniano, Media; Vaca, Menacho, Terrazas

Startelf Venezuela: Romo; Aramburu, Ferraresi, Osorio, Navarro; Martinez, Savarino, Herrera; Machis, Rondon, Soteldo

Bei Venezuela steht Salomon Rondon vor seinem 109. Länderspieleinsatz. In knapp zwei Wochen wird der Routinier 35 Jahre alt und will sich im besten Fall schon im Vorfeld selbst beschenken. Mit insgesamt 44 Länderspieltoren ist er der beste Allzeit-Torschütze seines Landes.

Wen Villegas bei seinem Debüt in der Bolivien Venezuela Prognose aufs Feld schicken wird, bleibt spannend. Nach den letzten desaströsen Auftritten wird er sicherlich etwas verändern. Er berief unter anderem sechs Spieler in den Kader, die noch kein Länderspiel haben, darunter den erst 17 Jahre alten Moises Paniagua.

Unser Bolivien - Venezuela Tipp: „Doppelte Chance X2″

Dass das Match in „El Alto“ stattfindet, das auf einer Höhe von 4.150 Metern liegt, ist das einzige, was hier gegen die Gäste spricht. Nicht selten tun sich Gäste-Teams mit den Bedingungen in Bolivien schwer. Allerdings haben die Gastgeber acht ihrer letzten zehn Partien verloren und nur den aktuell Letzten der Qualifikation Peru sowie Fußballzwerg Andorra geschlagen. Wenn Venezuela wirklich zur WM 2026 will, dann muss „La Vinotinto“ auch in luftigen Höhen bestehen. Nach den letzten Auftritten sollte es jedenfalls für mindestens einen Punkt reichen.