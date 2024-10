Bologna - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 26.10.2024

SPORT1 Betting 25.10.2024 • 09:00 Uhr Bologna - AC Milan Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Verpasst Bologna wieder einen Heimsieg?

Unser Bologna - AC Milan Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 26.10.2024 lautet: Seitdem Thiago Motta die Rossoblu verlassen hat, befinden sich die Hausherren in einer durchwachsenen Verfassung. Davon profitiert AC Milan im Wett Tipp heute und trifft doppelt.

Auf Ballbesitz setzen die Hausherren unter Vincenzo Italiano weiterhin, doch ihnen fehlen aktuell die Erfolge. In unserer Bologna AC Milan Prognose besteht für die Rossoblu die Gefahr einer fünften Partie in Serie ohne Heimsieg. Wettbewerbsübergreifend sind es mittlerweile sogar fünf Pflichtspiele ohne Sieg.

Milan stärkte in den beiden vorangegangenen Pflichtspielen das Selbstvertrauen und fuhr zwei Siege in Serie ein. Gestärkt von diesen Auftritten erwarten wir von den Gästen im Bologna AC Milan Wett Tipp heute mindestens zwei Tore. Ihr findet für „AC Milan Über 1,5 Tore“ bei Betway eine Quote von 1,90.

Darum tippen wir bei Bologna vs AC Milan auf „AC Milan Über 1,5 Tore“:

Milan erzielte in 3 von 4 Auswärtsspielen „Über 1,5 Tore“.

Christian Pulisic ist in Topform und der zweitbeste Scorer in der Serie A (5 Tore, 3 Torvorlagen).

Milan hat 14,8 erwartbare Tore auf dem Zettel (2.).

Bologna vs AC Milan Quoten Analyse:

Die Rossoneri feierten jüngst zwei Siege in Serie, schlugen erst Udinese (1:0) und legten mit einem 3:1-Erfolg in der Königsklasse gegen Brügge nach. Deutlich fallen die Bologna AC Milan Quoten dennoch nicht aus. Auswärts erhalten die Mailänder Siegquoten bis 2,15, die mit einer Gratiswette gerne zur Hand genommen werden dürfen.

Für einen Heimsieg reichen die Bologna AC Milan Wettquoten teilweise bis in den Bereich rund um 3,50. Bologna wartet seit fünf Pflichtspielen auf einen Dreier und sieht nicht wie die gefährliche Mannschaft aus, die sie noch unter Thiago Motta gewesen ist.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bologna vs AC Milan Prognose: Ein großer Schritt nach vorne

Wird die Frage nach Unterschiedspielern im Kader der Rossoneri gestellt, fällt natürlich der Name Rafael Leao. Der Portugiese gewann bislang 61,5 Prozent seiner Dribblings pro Spiel und bereitete in acht Liga-Spielen vier Treffer vor.

Es gibt allerdings weitere Akteure, die Milan zu einer italienischen Spitzenmannschaft machen. Spätestens seit diesem Jahr zählt auch Christian Pulisic zu den besten Profis in der Serie A.

Kein anderer Spieler im italienischen Oberhaus erspielte sich mehr Torchancen als der Ex-Dortmunder (20) und nur Mateo Retegui (10) sammelte mehr Scorer-Punkte als Pulisic (8).

Besonders vor dem gegnerischen Kasten ist seine Entscheidungsfindung und Abschlussstärke rasant gestiegen. Pulisic kommt bis jetzt auf 0,18 xG pro Schuss (ohne Elfmeter) und erzielte bereits fünf Saisontreffer, was ihn auch für den Bologna AC Milan Tipp gefährlich macht.

Bologna - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bologna: 0:2 Aston Villa (A), 2:2 Genua (A), 0:0 Parma (H), 0:2 Liverpool (A), 1:1 Atalanta (H).

Letzte 5 Spiele AC Milan: 3:1 Brügge (H), 1:0 Udinese (H), 1:2 Florenz (A), 0:1 Leverkusen (A), 3:0 Lecce (H).

Letzte 5 Spiele Bologna vs. AC Milan: 2:2 (A), 0:2 (H), 1:1 (H), 0:2 (A), 0:0 (A).

Sein vielleicht größter Moment in dieser Saison war sein Treffer beim 2:1-Sieg im Mailand-Derby, mit dem er Milans Durststrecke von zwei sieglosen Jahren gegen den ewigen Stadtrivalen beenden konnte.

Knipst Pulisic erneut gegen Bologna, erhaltet ihr dafür in der Winamax App eine ordentliche Quote von 3,30.

Allgemein läuft das Zusammenspiel im Angriff der Rossoneri prächtig. AC Milan erzielte 14,8 erwartbare Tore und schwang sich damit zur zweitbesten erwartbaren Offensive innerhalb der Serie A auf.

Auswärtsspiele stellen in der Bologna AC Milan Prognose in puncto Torerfolge ebenfalls keine allzu große Herausforderung dar. Die Gäste erzielten in drei ihrer bisherigen vier Gastauftritte „Über 1,5 Tore“, konnten allerdings nur eine Partie gewinnen.

Ohne Sieg ist dagegen Bologna im eigenen Stadion. Die Rossoblu erzielten erst drei Tore in vier Heim-Auftritten und teilten sich in allen vier Begegnungen die Punkte (3:3 Tore).

So seht ihr Bologna - AC Milan im TV oder Stream:

26. Oktober 2024, 18 Uhr, Stadio Renato Dall‘Ara, Bologna

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

In keinem der bisher ausgetragenen Liga-Heimspiele der Rossublo fielen bislang „Über 2,5 Tore“. Somit lässt sich über den Bologna gegen AC Milan Tipp auf „Unter 2,5 Tore“ im Spiel definitiv diskutieren.

Ballbesitz spielt bei den Gastgebern auch unter Vincenzo Italiano weiterhin eine Rolle. Bis auf Juventus (63,4 Prozent) steht keine Mannschaft vor den Gastgebern in dieser Kategorie (60,6 Prozent).

Bologna vs AC Milan: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bologna: Skorupski, Pisch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis, Urbanksi, Freuler, Fabbian, Orsolini, Dallinga, Ndoye

Ersatzbank Bologna: Bagnolini, Ravaglia, Casale, Corazza, Miranda, Holm, Moro, Pobega, Iling-Junior, Castro. Odgaard

Startelf AC Milan: Maignan, Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez, Reijnders, Fofana, Loftus-Cheek, Pulisic, Morata, Leoa

Ersatzbank AC Milan: Sportiello, Torriani, Pavlovic, Thiaw, Terracciano, Musah, Zeroli, Okafor, Chukwueze, Camarda

Dieser übermäßige Ballbesitz zahlt sich aber nur selten aus. Mit 8,8 erwartbaren Treffern rangieren die Gastgeber im Ligavergleich nur auf Position 14.

Ein Torerfolg ist in der Bologna vs AC Milan Prognose im direkten Vergleich mit AC Milan keinesfalls gewiss. Die Gäste legen mit 8,2 erwartbaren Gegentreffern die drittbeste erwartbare Defensive der Serie A vor.

Unser Bologna - AC Milan Tipp: AC Milan Über 1,5 Tore

Die Gastgeber nehmen in diesem Duell die Außenseiterrolle an und ihre 9,4 erwartbaren Gegentreffer (12.) schrecken ein Top-Team wie Milan nicht ab. Paulo Fonseca sah zuletzt einen Formanstieg seiner Mannschaft und dürfte sich in Bologna über mindestens zwei Treffer seiner Truppe freuen können.