Bournemouth - Liverpool Tipp, Prognose, Quoten 01.02.2025

Unser Bournemouth - Liverpool Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 01.02.2025 lautet: Die Hausherren spielen eine respektable Saison und kämpfen sogar um die Europapokal-Plätze. Im Wett Tipp heute werden sie gegen den überlegenen Tabellenführer aus Liverpool aber trotzdem den Kürzeren ziehen.

Am 1. Februar 2025 um 16:00 Uhr erwartet uns ein spannendes Duell in der Premier League, wenn Bournemouth im Vitality Stadium auf den Tabellenführer FC Liverpool trifft. Während Liverpool mit 53 Punkten die Liga anführt, liegt Bournemouth mit 40 Punkten auf einem respektablen 7. Platz. Schiedsrichter Darren England wird die Partie leiten.

Die letzten Begegnungen beider Teams zeigen, dass Liverpool in Top-Form ist, während Bournemouth ebenfalls beeindruckende Leistungen zeigt. Mit Spielern wie Mohamed Salah und Justin Kluivert als Torgaranten erwartet uns ein offensiv geprägtes Spiel.

Unser Bournemouth Liverpool Wett Tipp heute lautet aber: “Sieg Liverpool” zu einer Quote von 1,68 bei Bwin .

Darum tippen wir bei Bournemouth vs Liverpool auf “Sieg Liverpool”:

Bournemouth vs Liverpool Quoten Analyse:

Liverpool ist der klare Favorit. Beide Teams haben in den letzten fünf Spielen jeweils zwei Mal ohne Gegentor gespielt. Wird Bournemouth den Favoriten ärgern können oder setzt sich Liverpool souverän durch? Laut den Buchmachern ist die Ausgangslage klar, das beweisen Bournemouth Liverpool Quoten von 1,68 für den Auswärtssieg der Reds. Sportwetten Apps eignen sich dazu, Wetten dieser Art auf mobilem Wege abzugeben.

Bournemouth - Liverpool Statistik & Bilanz:

In der Bournemouth gegen Liverpool Prognose geht die Tendenz in die Richtung, auf einen Sieg des Tabellenführers zu setzen. Die Reds zeigen eine beeindruckende Form und führen die Liga an. Bournemouth ist zwar stark, aber Liverpool ist einfach auf einem anderen Level. Zusammengefasst ist ein Sieg von Liverpool die sicherste Wette für dieses Spiel.