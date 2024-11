Bournemouth - Manchester City Premier League Tipp, Prognose & Quoten | 02.11.2024

SPORT1 Betting 01.11.2024 • 07:00 Uhr Bournemouth - Manchester City Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Verteidigt Manchester City die Tabellenführung?

Unser Bournemouth - Manchester City Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 02.11.2024 lautet: Die Skyblues nutzten zuletzt den Patzer von Liverpool und eroberten den Platz an der Sonne. In unserem Wett Tipp heute will Manchester City den Vorsprung auf die Konkurrenz weiter ausbauen.

Der AFC Bournemouth legte kürzlich starke Leistungen an den Tag und holte bei Aston Villa mit einem 1:1 einen Punkt. Zuvor stand auf heimischem Boden gegen Arsenal ein 2:0-Sieg zu Buche. Ein ähnliches Ergebnis würden „The Cherries“ in unserer Bournemouth Manchester City Prognose unterschreiben. Die Bookies halten einen Heimsieg gegen den amtierenden englischen Meister aus Manchester aber für recht unwahrscheinlich. Die Skyblues eroberten nämlich zuletzt mit einem 1:0 gegen Southampton die Tabellenspitze und wollen dort um jeden Preis verweilen. Unter der Woche setzte es jedoch im EFL-Cup eine knappe 1:2-Niederlage gegen Tottenham.

In unserem Bournemouth Manchester City Wett Tipp heute spielen wir „Sieg Manchester City & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,75 bei Betway.

Darum tippen wir bei Bournemouth vs Manchester City auf „Sieg Manchester City & Über 1,5 Tore“:

Die Citizens sind in der Fremde ungeschlagen (3S, 1U).

In der laufenden Saison holten die Skyblues 11 Punkte mehr als Bournemouth.

„The Cherries“ haben die letzten 8 Heimspiele gegen Man City verloren.

Bournemouth vs Manchester City Quoten Analyse:

Die Buchmacher fahren am klassischen Drei-Wege-Markt eine klare Linie und lassen auf einen Sieg der Gäste aus dem Nordwesten Englands schließen. Dieser bringt durchschnittliche Bournemouth Manchester City Wettquoten von 1,55 zum Vorschein. Ein ansprechender Wert, da die Skyblues die letzten acht Gastauftritte im Vitality Stadium siegreich gestalteten.

Satte 75 Prozent der Heimspiele im englischen Oberhaus bestritten „The Cherries“ mit weniger als 2,5 Toren. Trotzdem lässt sich anhand der Bournemouth Manchester City Quoten in den zahlreichen Wett-Apps auf eine offensive Angelegenheit schließen.

Bournemouth vs Manchester City Prognose: Sorgt das Team von der Südküste für eine Überraschung?

Seit drei Jahren kickt Bournemouth mittlerweile im englischen Oberhaus und landete im letzten Fußballjahr auf dem 12. Platz. In dieser Saison konnte sich die Elf von Trainer Andoni Iraola sogar um einen Rang verbessern. Ein Umstand, der in erster Linie auf die jüngsten starken Leistungen zurückzuführen ist. Nur eines der letzten vier Liga-Duelle führte zu einer Niederlage. Dem 0:1 gegen Leicester City stehen auf der anderen Seite zwei Siege und ein Remis gegenüber. Der größte Saison-Erfolg war bisher das 2:0 gegen den Vizemeister Arsenal.

Zwei der drei Erfolgserlebnisse in dieser Spielzeit kamen im Vitality Stadium zustande. Sieben der 12 erbeuteten Punkte kamen auf heimischem Boden zum Vorschein. Die Offensive ist im eigenen Stadion nicht zu unterschätzen und verpasste lediglich in einem der vier Heimspiele einen eigenen Treffer. Die Defensive musste sich zu Hause drei Gegentore ankreiden lassen und hielt nur einmal die Null. 75 Prozent der Ansetzungen vor heimischem Publikum endeten mit zwei oder mehr Toren.

Bournemouth - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bournemouth: 1:1 Aston Villa (A), 2:0 FC Arsenal (H), 0:1 Leicester City (A), 3:1 FC Southampton (H), 0:3 FC Liverpool (A).

Letzte 5 Spiele Manchester City: 1:2 Tottenham (A), 1:0 FC Southampton (H), 5:0 Sparta Prag (H), 2:1 Wolverhampton (A), 3:2 FC Fulham (H), 4:0 Slovan Bratislava (A).

Letzte Spiele Bournemouth vs. Manchester City: 0:1 (H), 1:6 (A), 1:4 (H), 0:4 (A), 1:2 (A).

Nach wie vor ist Manchester City im englischen Oberhaus ungeschlagen und holte sieben Siege und zwei Remis. Zuletzt mühten sich die Citizens in der Premier League zu einem knappen 1:0 über Southampton. Da Liverpool und Arsenal die Punkte geteilt hatten, kletterte die Elf von Star-Trainer Pep Guardiola auf Rang 1 und marschiert nun in Richtung fünfte Meisterschaft in Serie.

Die Skyblues zeichnen sich durch den besten Offensivverbund der Liga aus und verbuchen 20 Saisontore. Im Schnitt erzielt Man City 2,22 Treffer pro Spiel. In den Stadien des Gegners stehen acht Tore zu Buche. Die Abwehr musste sich zudem in vier Auswärtsspielen im englischen Oberhaus nur drei Gegentore gefallen lassen. Alle vier Begegnungen endeten in der Fremde mit zwei oder mehr Treffern. Zehn der insgesamt 23 Punkte wurden aus gegnerischen Stadien entführt.

Der Guardiola-Elf ist somit ein hohes Maß an Auswärtsstärke zuzusprechen. Als einziger Aussetzer ist das Ausscheiden im EFL-Cup zu bewerten. Dieser hat jedoch in England keinen sonderbar hohen Stellenwert.

Bournemouth vs Manchester City: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bournemouth: Travers - Araujo, Zabarnyi, Senesi, Kerkez - Christie, Cook, Ouattara, Kluivert, Semenyo - Ünal

Ersatzbank Bournemouth: Dennis, Aarons, Hill, Huijsen, Smith, Adams, Tavernier, Brooks, Evanilson

Startelf Manchester City: Ederson - Lewis, Akanji, Ruben Dias, Gvardiol - Kovacic, Savinho, Foden, Bernardo Silva, Matheus Nunes - Haaland

Ersatzbank Manchester City: S. Carson, Ortega Moreno, Aké, Stones, Gündogan, McAtee, O‘Reilly

Bournemouth-Trainer Andoni Iraola dürfte auch gegen den Ligaprimus am 4-2-3-1 festhalten. Immerhin sprang mit dieser Formation sogar ein Sieg gegen Arsenal heraus. Die Hausherren werden die Räume im Mittelfeld sehr eng gestalten und defensiv wenig zulassen. Für offensive Momente sorgen voraussichtlich Neuzugang Evanilson und Antoine Semenyo, die drei bzw. zwei Tore in der aktuellen Saison erzielten.

Die Gäste aus Manchester verfügen über spürbar mehr Qualität in allen Mannschaftsbereichen. Darüber hinaus kann Erling Haaland ein Spiel im Alleingang entscheiden. Mehr als die Hälfte (11) der bisherigen 20 Tore im englischen Oberhaus gehen auf das Konto des Norwegers.

In unserer Bournemouth Manchester City Prognose ist mit einem weiteren Treffer des Superstars zu rechnen. Die langzeitverletzten Rodri und Kevin De Bruyne fehlen weiterhin im Mittelfeld. Im Kader der Skyblues gibt es aber genügend Qualität, um die Ausfälle zu kompensieren.

Unser Bournemouth - Manchester City Tipp: Sieg Manchester City & Über 1,5 Tore

Die letzten acht Gastauftritte im Vitality Stadium gingen an die Citizens. Somit deutet der Direktvergleich in unserer Bournemouth Manchester City Prognose ganz klar auf den Auswärtssieg hin. Die Guardiola-Elf thront an der Spitze der Tabelle und holte an den bisherigen neun PL-Spieltagen fast doppelt so viele Punkte wie Bournemouth.

Wir sehen die Kicker aus Manchester auch aufgrund der spielerischen Qualität im Vorteil und tendieren darüber hinaus zu mindestens zwei Toren im Spiel.