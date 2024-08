Braga - Servette Genf Tipp, Prognose, Quoten | 08.08.2024

Braga - Servette Genf Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Quali Wette | Kommt Servette zum 2. Mal in EL-Gruppenphase?

Braga - Servette Genf Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Quali Wette | Kommt Servette zum 2. Mal in EL-Gruppenphase?

Unser Braga - Servette Genf Sportwetten Tipp zum Europa League Quali Spiel am 08.08.2024 lautet: Drei Siege und nur eine Niederlage aus den ersten vier Pflichtspielen geben uns den Mut, Servette im Wett Tipp heute einen Treffer zuzutrauen.

Servette Genf steigt erst jetzt in die Europa-League-Qualifikation ein. Pflichtspiele absolvierten die Gäste dennoch. In der Schweizer Super League sind die Grenats hervorragend gestartet. Neun Punkte aus vier Partien hat außer ihnen nur der FC Lugano gesammelt.

Braga startet erst wenige Tage nach dem Hinspiel gegen Genf in den Liga-Wettbewerb. Die europäische Bühne haben die Erzbischöfe dagegen schon betreten. In der zweiten Qualifikationsrunde gewannen die Portugiesen insgesamt mit 5:0 gegen Maccabi Petah Tikva.

Für den Wett Tipp heute bedienen wir uns bei Winamax an einer Quote von 1,72 für „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Braga vs Servette Genf auf „Beide Teams treffen“:

Braga vs Servette Genf Quoten Analyse:

Letztes Jahr tauchte Braga in der Champions-League-Gruppe C auf, holte gegen Neapel, Union Berlin und Real Madrid aber nur einen einzigen Sieg. Eine Etage tiefer könnten die Erzbischöfe für Furore sorgen. Für die erfolgreiche Qualifikation wäre ein Heimsieg von Vorteil. Dieser kann bei Siegquoten von ungefähr 1,50 definitiv gelingen.

Problemlos wird das erste Pflichtspiel-Duell gegen Servette Genf allerdings nicht verlaufen, dafür sind die Gäste zu stark in die neue Saison gestartet. Gewinnen die Gäste und spülen Quoten von circa 5,75 in eure Kassen, könnt ihr bei diesen Anbietern euer Wettguthaben schnell auszahlen lassen.

Braga vs Servette Genf Prognose: Auf dem Vormarsch

In Genf werden seit Jahren viele gute Entscheidungen getroffen, die Servette zu einem Stammgast im europäischen Wettbewerb machen. In den letzten vier Spielzeiten haben die Gäste jeweils an der Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe teilgenommen.