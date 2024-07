Brasilien - Spanien Tipp, Prognose & Quoten | 31.07.2024

Unser Brasilien - Spanien Sportwetten Tipp zum Olympia Damen Fußball Spiel am 31.07.2024 lautet: Beide Teams verfügen über starke Offensivreihen. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir daher Treffer auf beiden Seiten.

Bei den Olympischen Spielen 2024 kommt es am Mittwoch in der Disziplin Frauenfußball zum Spiel zwischen Brasilien und Spanien. Minuten haben gefehlt und diese Begegnung wäre aus sportlicher Sicht eher bedeutungslos gewesen. Weil die Brasilianerinnen aber binnen kürzester Zeit einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gaben, sieht die Sache nun anders aus. Im Stade Matmut-Atlantique von Bordeaux treffen jedenfalls zwei klangvolle Namen aufeinander, die beide über eine mehr als nur intakte Offensive verfügen.

Weil Brasilien nach der letzten Partie nun auch wieder gefordert ist, entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,87 bei Bet365 .

Darum tippen wir bei Brasilien vs Spanien auf „Beide Teams treffen“:

Brasilien vs Spanien Quoten Analyse:

Auch wenn die Begegnung äußerst namhaft klingt, so haben die Wettanbieter bei den Brasilien Spanien Wetten eine klare Vorstellung davon, wer diese Partie gewinnt. Mit Quoten um 1,55 für einen Sieg der Europäerinnen liegt die klare Favoritenrolle bei den Ibererinnen. Wer auf die Selecao setzt, kann aktuell mit Wettquoten bis 6,00 rechnen.

Brasilien vs Spanien Prognose: Munteres Hin und Her

Nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen Nigeria sah es lange danach aus, als würde die brasilianische Frauen-Olympiamannschaft auch das zweite Vorrundenspiel gewinnen und damit bereits vorzeitig in die K.-o.-Phase ziehen. In der Partie gegen Japan führte die Selecao bis in die Nachspielzeit ebenfalls mit 1:0.