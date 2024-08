Brasilien - Spanien Tipp, Prognose & Quoten | Olympia 2024

Unser Brasilien - Spanien Sportwetten Tipp zum Fußball Frauen Olympia 2024 Spiel am 06.08.2024 lautet: Im Viertelfinale gingen drei von vier Begegnungen in die Verlängerung. Unser Wett Tipp heute prognostiziert dagegen einen recht souveränen Sieger.

Erst letztes Jahr wurde die Frauen-Weltmeisterschaft ausgetragen. Im Finale krönte sich Spanien durch einen knappen Sieg gegen England (1:0) zum neuen Champion. Von Brasilien fehlte dagegen in der K.o.-Phase jede Spur. Ein schwaches Turnier der Selecao hatte zum Ausscheiden in der Gruppenphase geführt. Beinahe wäre dieses Szenario ein Jahr später erneut eingetreten. Brasilien gewann nur ein Gruppenspiel, durfte sich aber dennoch ins Viertelfinale begeben und bezwang erschreckend schwache Französinnen (1:0).

Im Wett Tipp heute ist nach dem Halbfinale allerdings Schluss. Wir spielen bei Winamax eine Quote von 2,20 für „Spanien gewinnt ohne Gegentor“.

Darum tippen wir bei Brasilien vs Spanien auf „Spanien gewinnt ohne Gegentor“:

Brasilien vs Spanien Quoten Analyse:

Die Weltmeisterinnen aus Südeuropa hingegen gelten mit Quoten von circa 1,55 als große Favoritinnen. Spanien gewann bislang jedes Turnierspiel und hat Brasilien bereits in der Gruppenphase mit 2:0 geschlagen.

Brasilien vs Spanien Prognose: Finaleinzug beim Debüt

Eine aktuelle Serie bestätigt die besonderen Qualitäten der Ausnahme-Fußballerinnen aus Südeuropa. Spanien hat in jedem der vorangegangenen 22 Länderspiele mindestens ein Tor erzielt.

Brasilien - Spanien Statistik & Bilanz:

Für Superstar Marta ist es das letzte große Turnier mit der brasilianischen Nationalmannschaft. Der Einzug ins Halbfinale bei ihren sechsten Olympischen Spielen ist ein Erfolg, der sich so nicht angedeutet hatte.

Brasilien schied im Jahr 2023 schon nach der Gruppenphase aus der Frauen-WM aus. Beinahe wäre die Selecao auch bei diesen Olympischen Spielen nicht in der K.o.-Runde zu finden gewesen. Bis zum Viertelfinale leisteten sich die Copa-America-Siegerinnen zwei Niederlagen bei nur einem Sieg.

Auffallend ist die mickrige Torausbeute der Selecao. Brasilien hat nur in einer von vier Olympia-Partien mehr als einen Treffer erzielt und ist gegen Spanien in der Gruppenphase sogar vollkommen leer ausgegangen. Geht ihr erneut von „Brasilien unter 0,5 Treffer“ aus, habt ihr bei Tipwin eine Quote von 1,90 zur Verfügung.