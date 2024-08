Braunschweig - Frankfurt Tipp, Prognose, Quoten 19.8.2024

Unser Braunschweig - Frankfurt Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 19.08.2024 lautet: Die Generalprobe (2:3 vs. Valencia) für das erste Pflichtspiel ist Frankfurt nicht gelungen. Im Wett Tipp heute meistern sie aber ihre erste wichtige Partie der neuen Saison.

Die Situation ist für beide Vereine nicht einfach. Braunschweig hat den Zweitliga-Start zum dritten Mal in Folge mit zwei Niederlagen in den Sand gesetzt. Vorne fehlte bislang die Effizienz, hinten die Konzentration und über weite Strecken auf dem ganzen Feld die Energie.

Frankfurt hat zwar noch kein Pflichtspiel absolviert, geht aber mit einem angezählten Trainer in die neue Saison. Wir erwarten im Wett Tipp heute das bessere Ende für den Bundesligisten und spielen bei Winamax eine Quote von 1,62 auf “Sieg Frankfurt”.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Frankfurt auf “Sieg Frankfurt”:

Braunschweig vs Frankfurt Quoten Analyse:

Was den BTSV in der letzten Spielzeit - besonders in der Rückrunde - ausgezeichnet hat, wird den Löwen aktuell zum Verhängnis. Die Defensive ist ein einziges Fiasko und acht Gegentore in zwei Liga-Spielen ein Grund für die hohen Siegquoten von über 5,00.

Frankfurt offenbarte im letzten Testspiel gegen Valencia (2:3) ebenfalls noch sichtbare Schwächen in der Abwehr. Fraglos ist Valencia aber stärker einzuordnen als Braunschweig. Die Favoritenrolle der Adlerträger stellen wir dementsprechend nicht in Frage. Vielleicht nutzt ihr sogar Wettanbieter mit Startguthaben für einen Auswärtssieg und Braunschweig Frankfurt Quoten bis 1,62.

Braunschweig vs Frankfurt Prognose: Anderer Bewerb, dieselben Probleme

Daniel Scherning attestierte seiner Mannschaft im Anschluss an die zweite Pflichtspiel-Niederlage in Serie (1:3 vs. Magdeburg) zwei Gesichter. Nachdem Braunschweig gegen den SCM mit 0:3 in Rückstand geraten war, drehten die Löwen plötzlich auf und machten das 1:3. Insgesamt gaben die Niedersachsen 21 Schüsse in der Partie ab.