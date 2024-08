Braunschweig - Magdeburg Tipp, Prognose, Quoten 11.8.2024

SPORT1 Betting 10.08.2024 • 23:00 Uhr Braunschweig - Magdeburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wie reagiert die Eintracht auf die Packung in Gelsenkirchen?

Unser Braunschweig - Magdeburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 11.08.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute erwarten wir eine Reaktion der Löwen und einige Tore im Spiel.

Nach der 1:5-Klatsche in Gelsenkirchen ist Braunschweig das erste Schlusslicht der neuen Zweitliga-Spielzeit 2024/25. Im ersten Heimspiel der neuen Saison will die Eintracht eine Reaktion zeigen und die Rote Laterne direkt wieder abgeben. Zu Gast ist am Sonntag der 1. FC Magdeburg, der zum Saisonauftakt einen Dreier liegen ließ und in der Braunschweig Magdeburg Prognose ebenfalls schon unter Druck steht.

Auswärts war der FCM in der vergangenen Saison nur unterdurchschnittlich unterwegs, während der BTSV zu Hause den Großteil seiner Punkte holte. Wir entscheiden uns für den Braunschweig Magdeburg Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,95 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Magdeburg auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Braunschweig muss nach der 1:5-Klatsche Auf Schalke eine Reaktion zeigen.

Von den letzten 9 Auswärtsspielen der vergangenen Saison hat Magdeburg nur eines gewonnen (3U, 5N).

In 9 der letzten 10 Pflichtspiel-Duelle zwischen diesen beiden Teams gab es mindestens 2 Tore.

Braunschweig vs Magdeburg Quoten Analyse:

Für die besten Wettanbieter gibt es in diesem Duell keinen Favoriten. Die Quoten für Wetten auf einen Heimsieg liegen im Schnitt bei 2,60 und sind damit in den meisten Fällen genauso hoch wie die Braunschweig Magdeburg Quoten für einen Tipp auf einen Auswärtssieg. Das Remis wartet mit durchschnittlichen Quoten von 3,30 auf.

Auch die Braunschweig vs. Magdeburg Wettquoten für „Über 2,5 Tore“ und „Unter 2,5 Tore“ sind in den meisten Fällen identisch und pendeln sich bei Werten um 1,85 ein. Dass beide Mannschaften ein Tor erzielen, halten die Buchmacher angesichts diesbezüglicher Quoten um 1,70 für wahrscheinlicher, als dass höchstens ein Team trifft.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Braunschweig vs Magdeburg Prognose: Löwen zeigen Reaktion

Nach der starken Vorbereitung mit acht Siegen aus zehn Testspielen (1U, 1N) und zum Abschluss sechs Siegen in Serie ist Braunschweig voller Selbstvertrauen in die neue Zweitliga-Saison gegangen. Auf Schalke erlebten die Löwen dann ihr königsblaues Wunder. Bereits nach neun Minuten lag die Eintracht mit 0:1 zurück.

Am Ende zeigte die Anzeigetafel ein krachendes 5:1 für die Knappen an, das aber zugegebenermaßen etwas zu hoch ausfiel. Allein der Doppelschlag in der 82. und 83. Minute mit zwei Gegentreffern binnen kürzester Zeit hätte aus Löwen-Sicht nicht sein müssen. Zu Hause will man die Fans nun mit einem Dreier versöhnen.

Denn die Eintracht verabschiedete sich bereits aus der vergangenen Saison mit fünf Gegentoren bei der 0:5-Klatsche in Kaiserslautern. Zweimal fünf Gegentreffer in Folge waren bisher nur Fürth im Oktober 2015 passiert. Zudem kämpfen die Löwen am Sonntag gegen eine andere unrühmliche Bilanz an.

Bereits in den letzten beiden Zweitliga-Spielzeiten hatte der BTSV die ersten beiden Saisonspiele verloren (vor zwei Jahren sogar die ersten vier Partien). Sollte die Eintracht nun auch wieder verlieren, dann wäre sie die erste Mannschaft, die in drei aufeinanderfolgenden Zweitliga-Saisonen jeweils die ersten beiden Liga-Partien verliert.

Braunschweig - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 1:5 Schalke (A), 5:1 Osnabrück (H), 3:2 Energie Cottbus (H), 2:1 Rostock (H), 3:1 Blau-Weiß Lohne (A)

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 0:0 Elversberg (H), 2:4 Sampdoria Genua (H), 1:0 Norwich City (N), 1:1 Bochum (H), 4:0 FC Zürich (N)

Letzte 5 Spiele Braunschweig vs Magdeburg: 1:0 (H), 2:4 (A), 1:2 (A), 1:2 (H), 2:0 (A)

Mit Magdeburg reist allerdings ein Team an, dem wir einen Auswärts-Dreier nicht unbedingt zutrauen. In der vergangenen Saison hatte der FCM von seinen letzten neun Auswärtspartien jedenfalls nur die bei Absteiger Rostock gewonnen. Ansonsten gab es nur noch drei Remis und fünf Niederlagen.

Zudem ist der Start in die neue Saison nicht geglückt, auch wenn wohl bis heute keiner so richtig weiß, wie die Elbestädter ihr Auftaktmatch gegen Elversberg zu Hause nicht gewinnen konnten. Trotz eines Chancenverhältnisses von 21:9 und eines Expected-Goals-Werts von 2,49 musste sich Magdeburg mit einer Nullnummer begnügen.

Es war das achte Pflichtspiel im Kalenderjahr 2024, in dem der FCM torlos blieb. Keinem Team passierte das öfter. Ob es am Sonntag im Braunschweig Magdeburg Tipp mit einem Treffer klappt? Jedenfalls ist Braunschweig das Team, das im Kalenderjahr 2024 zu Hause am häufigsten zu Null spielte (5 Mal) - kein uninteressanter Aspekt bei der Braunschweig Magdeburg Prognose.

In den letzten sechs direkten Pflichtspiel-Duellen zwischen diesen beiden Kontrahenten gab es immer einen Sieger. Jeder Klub gewann dabei je dreimal. Das letzte Aufeinandertreffen endete mit einem 1:0-Heimsieg für die Löwen. In den neun Pflichtspiel-Begegnungen davor hatte es immer mindestens zwei Tore gegeben.

Unser Braunschweig - Magdeburg Tipp: „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“

Falls ihr noch neu in dem Thema Sportwetten seid, sind Wettanbieter mit Startguthaben der perfekte Einstieg. Dieses Guthaben würden wir im vorliegenden Fall für eine Kombi verwenden, die in Richtung der Gastgeber und einige Tore im Spiel abzielt. Der BTSV muss nach der Packung bei Schalke eine Reaktion zeigen und kam in der Vorsaison auf eine akzeptable 7-4-6-Heimbilanz, während der FCM nur drei der 17 Auswärtspartien gewinnen konnte (5U, 9N) und bei den letzten neun Gastspielen nur einmal als Sieger vom Feld ging. Weil es zudem in neun der letzten zehn Pflichtspiel-Duelle zwischen diesen beiden Teams auch mehr als nur ein Tor gab, erwarten wir auch am Sonntag, dass es mindestens zweimal klingelt.