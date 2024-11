Braunschweig - Regensburg Tipp, Prognose, Quoten | 30.11.

SPORT1 Betting 28.11.2024 • 23:00 Uhr Braunschweig - Regensburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer punktet im Kellerduell?

Unser Braunschweig - Regensburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 30.11.2024 lautet: Die Löwen zeigten in den letzten Wochen sehr wechselhafte Leistungen. Nach dem Gesetz der Serie ist im Wett Tipp heute gegen das Schlusslicht nun wieder ein Sieg drin.

Während in der BL2-Tabelle zwischen Platz 1 und 7 aktuell nur drei Punkte liegen, geht es auch im Keller eng zu. Hier hat Schalke auf Rang 13 gerade mal zwei Zähler Polster auf den ersten direkten Abstiegsplatz 17. Nur das Schlusslicht aus Regensburg verliert immer mehr den Anschluss ans rettende Ufer (5 Punkte). Durch dieses Tabellenbild bekommt auch unsere Braunschweig Regensburg Prognose eine hohe Brisanz.

Warum wir uns hier mit einer Quote von 1,92 bei Winamax für den Braunschweig Regensburg Wett Tipp heute „Sieg Braunschweig & Über 1,5 Tore“ entscheiden, machen wir in der folgenden Vorschau klar.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Regensburg auf „Sieg Braunschweig & Über 1,5 Tore“:

Braunschweig ist seit 4 Zweitliga-Heimspielen unbesiegt.

Regensburg ist in der Fremde in dieser Saison noch ohne Punkt.

Die Eintracht hat 5 von 7 Heimspielen gegen den Jahn gewonnen.

Braunschweig vs Regensburg Quoten Analyse:

Die Eintracht hat aktuell drei Plätze und fünf Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner. Zusammen mit dem Heimvorteil sprechen sich die Braunschweig Regensburg Quoten der Buchmacher für eine recht klare Ausgangslage aus.

Die Hausherren gehen mit Siegquoten zwischen 1,57 und 1,62 deutlich favorisiert ins Rennen. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Auswärtsmannschaft mit Braunschweig Regensburg Wettquoten von im Schnitt knapp über 5,00 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Braunschweig vs Regensburg Prognose: Die Löwen sind daheim besonders bissig

Die Eintracht absolviert ihre dritte Saison am Stück im Unterhaus. Das steht durchaus für eine gewisse Konstanz. Doch von Spieltag zu Spieltag sind die Leistungen doch arg wechselhaft. So gab es vor der Länderspielpause ein tolles 3:1 daheim gegen den HSV. Am Sonntag zu Gast in Kaiserslautern war dann von dem Erfolg nur noch wenig übrig. Die 2:3-Pleite in der Pfalz hätte eigentlich deutlicher ausfallen müssen. Die Hausherren hatten mit 14:9 Gesamtschüssen die Nase vorne und kamen bei sechs Großchancen nur auf drei Treffer.

Nun wollen die Männer von Coach Daniel Scherning eine Reaktion zeigen und ihre Heimbilanz ausbauen. Hier sind die Löwen seit vier Zweitliga-Heimspielen in Folge unbesiegt (3S, 1U). Braunschweig holte 83 Prozent der Saison-Punkte zu Hause (10 von 12). Nur fünf Teams haben mehr Heimpunkte geholt. In der Fremde wartet der BTSV saisonübergreifend seit neun Spielen auf einen Sieg (3U, 6N). Lediglich ein Team holte 2024/25 weniger Punkte in der Fremde als die Eintracht (2). Ohne Fabio Kaufmann in der Startelf, der seit Beginn der Vorsaison sechsmal fehlte, gewannen die Niedersachsen nur einmal und die Siegquote rutschte von 32 auf 17 Prozent.

Ende Oktober hatte sich Andreas Patz in Regensburg als Nachfolger von Joe Enochs interimsmäßig um die Mannschaft gekümmert. Nach zwei Siegen und einer Niederlage aus den ersten drei Pflichtspielen wurde Patz dann in der Oberpfalz befördert. Am Sonntag bekam es der Übungsleiter in seinem ersten Einsatz als offizieller Cheftrainer mit Magdeburg zu tun. Bei den xG (1,40 zu 0,67) und den Gesamtschüssen (13:9) hatten die Hausherren eigentlich die Nase vorne. Trotzdem setzte es am Ende eine 0:1-Pleite. Der neue Mann hat immerhin die Defensive etwas stabilisiert.

33 Gegentore sind aber weiterhin der schwächste Wert der Liga. Hinzu kommen die schwächste „Shot Conversion“ (4,9 Prozent) und die schwächste „Shooting Accuracy“ - nur 34,3 Prozent aller Schüsse kommen überhaupt aufs Tor. Auch bei der Chancenverwertung (11,4 Prozent) und dem Herausspielen von Gelegenheiten (3,4 pro Spiel) ist der SSV Letzter. 10 Niederlagen in den ersten 13 Saisonspielen werden in der eingleisigen 2. Liga von nur zwei Vereinen überboten. Die Torbilanz von -28 ist sogar die schwächste in der BL2-Historie. Auch konnte noch nie ein Verein zehn torlose Spiele nach 13 Spieltagen vorweisen.

Braunschweig - Regensburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 2:3 Kaiserslautern (A), 1:1 St. Pauli (H), 3:1 Hamburger SV (H), 0:0 Paderborn (A), 1:1 Preußen Münster (H)

Letzte 5 Spiele Regensburg: 0:1 Magdeburg (H), 0:2 Schalke (A), 1:0 Elversberg (H), 1:0 Greuther Fürth (H), 3:8 Nürnberg (A)

Letzte 5 Spiele Braunschweig vs Regensburg: 1:2 (H), 1:1 (A), 2:0 (H), 0:3 (A), 2:1 (H)

Diese Paarung gab es bisher schon 15-mal. Die Bilanz ist mit jeweils sieben Siegen komplett ausgeglichen. Nur einmal teilten Braunschweig und Regensburg die Punkte. Von sieben Heimspielen gegen den SSV konnte der BTSV fünf gewinnen. Zweimal gewann der Jahn bei den Löwen.

Braunschweigs Rayan Philippe steht bei neun Toren in dieser Zweitliga-Saison. Das ist Liga-Bestwert zusammen mit Darmstadts Isac Lidberg und Karlsruhes Budu Zivzivadze. Sieben seiner neun Treffer erzielte der Angreifer daheim.

So seht ihr Braunschweig - Regensburg im TV oder Stream:

28. November 2024, 13 Uhr, Eintracht-Stadion, Braunschweig

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

In der 2. Bundesliga kann allein Sky alle Spiele live im TV zeigen. Fußballfans benötigen dafür das Sky Bundesliga oder das WOW Live-Sport Paket. Dann kann auch das Duell zwischen Braunschweig und Regensburg live verfolgt werden.

Im Eintracht-Stadion von Braunschweig rollt der Ball ab Samstagmittag um 13 Uhr.

Braunschweig vs Regensburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Braunschweig: Johansson – Jaeckel, Bicakcic, Ehlers – Ba, Köhler, Krauße, Bell Bell – Gomez, Szabo, Philippe

Ersatzbank Braunschweig: Duda (Tor), Grill (Tor), Borsum, Marie, Nikolaou, Ivanov, Di Michele Sanchez, Ould-Chikh, Polter

Startelf Regensburg: Gebhardt – Wurm, Bulic, Breunig – Viet, Geipl, Ernst, Hein – Pröger, Kother – Kühlwetter

Ersatzbank Regensburg: Pollersbeck (Tor), Bittroff, Ziegele, Bauer, Eisenhuth, Hottmann, Ochojski, Huth

Die Hausherren müssen am Samstag auf Spieler wie Casali, Rittmüller, Kaufmann, Raebiger, Tauer, Sané und Conteh verzichten. Dieses große Lazarett könnte schon einen Einfluss auf die Braunschweig Regensburg Prognose haben. Bei den Gästen fehlen lediglich Saller, Schönfelder, Schmidt und Meyer.

Unser Braunschweig - Regensburg Tipp: „Sieg Braunschweig & Über 1,5 Tore“

An ein Gastspiel in Braunschweig haben die Regensburger gute Erinnerungen. Das 2:1 beim BTSV am 20. Mai 2023 war der letzte Auswärtssieg des Jahn in der 2. Bundesliga. Danach folgten sechs Pleiten am Stück.

Dieses Mal können wir den Gästen aber nichts Zählbares zutrauen. Dafür waren die bisherigen Leistungen in der Fremde mit 3:22 Toren und null Punkten aus sechs Spielen einfach zu schlecht.

Die Löwen waren dagegen in den letzten Wochen sehr heimstark und besiegten vor den eigenen Fans Teams wie Hamburg oder Hannover. Wir erwarten bei diesem Kellerduell auch ein paar Tore. Denn hier trifft die schwächste Defensive (33) auf die zweitschwächste (27).