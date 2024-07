FC Nordsjaelland - FC Midtjylland Tipp, Prognose & Quoten | 27.07.2024

von SPORT1 Betting 26.07.2024 • 10:00 Uhr FC Nordsjaelland - FC Midtjylland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Superliga Dänemark Wette | Reicht der Rückenwind aus der CL-Quali?

Unser FC Nordsjaelland - FC Midtjylland Sportwetten Tipp zum Superliga Dänemark Spiel am 27.07.2024 lautet: Spitzenreiter Nordsjaelland empfängt Titelverteidiger Midtjylland am zweiten Spieltag. In unserem Wett Tipp heute bricht die Abwehr der Gäste zusammen.

An der Spitze ist der dänische Fußball mittlerweile extrem ausgeglichen. Im letzten Jahr trennten die Top-4 in der Abrechnung insgesamt nur fünf Punkte voneinander. Midtjylland hatte letztlich hauchdünn die Nase vorn und durfte die vierte Meisterschaft der Vereinsgeschichte feiern. Eine besondere Leistung beim Gedanken an den ersten Titel im Jahr 2015. Trotzdem wankte der Titelverteidiger zum Auftakt der neuen Saison und kam nicht über ein 1:1 gegen Aarhus hinaus. Nordsjaelland trat wesentlich stärker auf, holte sich mit einem 3:0-Erfolg die Tabellenführung und geht in unserem Wett Tipp als Favorit in den zweiten Spieltag.

Wir spielen eine Quote von 1,72 für „Nordsjaelland über 1,5 Tore".

Darum tippen wir bei FC Nordsjaelland vs FC Midtjylland auf „Nordsjaelland über 1,5 Tore“:

Nordsjaelland jubelte in 3 der letzten 4 direkten Duelle über 3 Treffer.

Nordsjaelland erzielte am ersten Spieltag 3 Tore und sammelte 2,0 xG.

Midtjylland ließ am ersten Spieltag die meisten erwartbaren Gegentore zu (2,8 xGA).

FC Nordsjaelland vs FC Midtjylland Quoten Analyse:

Beide Mannschaften trugen in der jüngeren Vergangenheit einen großen Teil zur Spannung in der dänischen Superligaen bei. Nordsjaelland erhält für den zweiten Sieg in Serie im „Right to Dream“-Park maximal eine Quote von 2,12.

Etwas höher fällt der Gewinn bei einem Sieg der Gäste aus. Midtjylland sammelte unter der Woche zusätzliches Selbstvertrauen in der CL-Quali (3:0 vs. UE Santa Coloma) und wird mit Siegquoten bis 3,10 sicher für einige Wettfreunde interessant sein. Ein Unentschieden wird in den Sportwetten Apps mit Quoten von circa 3,80 angeboten.

FC Nordsjaelland vs FC Midtjylland Prognose: Ein schnelles Spiel

Letztes Jahr gingen beide Mannschaften im Pressing und Gegenpressing aggressiv zu Werke. Nordsjaelland eroberte durchschnittlich die meisten Bälle im Angriffsdrittel (6,0 pro Spiel) - Midtjylland lag mit 5,5 pro Partie auf Position drei dieser Kategorie.

Die Hausherren waren für den Auftakt dieser neuen Spielzeit bestens gewappnet, gewannen mit 3:0 gegen Aalborg und kreierten Chancen für 2,0 erwartbare Tore - der drittbeste Wert am ersten Spieltag.

Das schnelle Spiel in die Spitze ist ein Merkmal der Mannschaft von Trainer Jens Olsen. Der amtierende Meister Midtjylland könnte noch nicht in der richtigen Verfassung sein, um diese Herangehensweise zu unterbinden.

Am ersten Spieltag ließ keine Mannschaft der dänischen Superligaen mehr erwartbare Gegentore zu, als die Auswahl von Thomas Thomasberg (2,8 xGA). Schon in den letzten Aufeinandertreffen mit dem aktuellen Tabellenführer offenbarte die Defensive der Gäste zu große Lücken.

FC Nordsjaelland - FC Midtjylland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FC Nordsjaelland: 3:0 Aalborg (H), 3:2 Randers (H), 1:1 Kopenhagen (A), 3:3 Midtjylland (H), 0:1 Bröndby (A).

Letzte 5 Spiele FC Midtjylland: 3:0 Santa Coloma (A), 1:1 Aarhus (A), 4:0 Aarhus (H), 2:2 Sönderjyske (H), 3:3 Silkeborg (H).

Letzte 5 Spiele FC Nordsjaelland vs. FC Midtjylland: 3:3 (H), 3:2 (A), 0:2 (A), 3:0 (H), 0:0 (A).

Insbesondere die beiden Vergleiche in der Meisterschaftsrunde brachten beide Fanlager mehrfach in hohe Pulsfrequenzen. Nordsjaelland gewann am 23. Spieltag mit 3:2 und trotzte dem vierfachen dänischen Meister am 31. Spieltag ein 3:3 ab.

Zuletzt erzielte Nordsjaelland in drei von vier direkten Duellen mindestens drei Treffer, ebenso wie in drei ihrer vier vorangegangenen Partien (wettbewerbsunabhängig). Es scheint, als hätten die Spieler von Olsen das Niveau der letzten Saison schon zu Beginn dieser Spielzeit erreicht.

Vergangenes Jahr häufte keine Mannschaft mehr Ballkontakte im gegnerischen Sechzehner an als die Hausherren (1.089). Die Aussichten auf einen Heimsieg des Tabellenführers werden durch die letzten Aufeinandertreffen nochmal erhöht: Nordsjaelland verlor nur eines der letzten sieben Liga-Duelle gegen Midtjylland (2S, 4U).

Unserer Meinung nach bieten sich die Siegquoten der Gastgeber hervorragend an. Nordsjaelland ist seit elf Liga-Heimspielen ungeschlagen und hat in dieser Frühphase der Saison scheinbar die bessere Form erreicht.

Unser FC Nordsjaelland - FC Midtjylland Tipp: Nordsjaelland über 1,5 Tore

Seiner Defensive muss Thomas Thomasberg noch die groben Schnitzer austreiben. Das wird allerdings nicht rechtzeitig vor diesem Spitzenspiel geschehen, sodass wir den formstarken Gastgebern mindestens zwei Treffer im eigenen Stadion zutrauen.